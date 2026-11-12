50 Jahre Medien Archive Austria (maa): Audiovisuelle Archive sichern das kulturelle Gedächtnis Österreichs

Wien (OTS) -

Tonaufnahmen, Filme und Videos dokumentieren politische Ereignisse, gesellschaftliche Veränderungen, wissenschaftliche Forschung, Kunst, Alltagskultur und persönliche Erinnerungen. Ihre dauerhafte Erhaltung und öffentliche Zugänglichkeit sind jedoch keineswegs selbstverständlich. Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens rücken die Medien Archive Austria (MAA) die Bedeutung audiovisueller Archive für das kulturelle Gedächtnis Österreichs in den Mittelpunkt.

Unter dem Titel „Bewahren, Erinnern, Gestalten. 50 Jahre Medien Archive Austria“ findet am 16. November 2026 um 17 Uhr im Österreichischen Filmmuseum in Wien ein Jubiläumssymposium statt. Expertinnen und Experten aus österreichischen Medienarchiven diskutieren dabei, wie audiovisuelle Quellen langfristig gesichert, erschlossen und unter veränderten technischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Bedingungen zugänglich gemacht werden können.

„Audiovisuelle Dokumente vermitteln nicht nur Informationen. Sie bewahren Stimmen, Bilder, Ausdrucksweisen und Atmosphären und ermöglichen damit einen unmittelbaren Zugang zur Geschichte“, sagt Gabriele Fröschl, Vorsitzende der Medien Archive Austria. „Medienarchive tragen die Verantwortung, diese Quellen authentisch zu erhalten, nachvollziehbar zu erschließen und für Forschung, Bildung und Öffentlichkeit langfristig nutzbar zu machen.“

Von der Digitalisierung zum dauerhaften Erhalt

Viele audiovisuelle Bestände wurden in den vergangenen Jahrzehnten digitalisiert. Damit ist ihre dauerhafte Sicherung jedoch noch nicht abgeschlossen. Digitale Dateien müssen kontinuierlich überprüft, auf neue Speichersysteme übertragen und mit verlässlichen Metadaten verbunden werden. Gleichzeitig erschweren ungeklärte Rechte bei zahlreichen Beständen die öffentliche Zugänglichmachung.

Was häufig im Rahmen zeitlich begrenzter Projekte begonnen wurde, muss daher als dauerhafte öffentliche Aufgabe weitergeführt werden. Das betrifft nicht nur technische Infrastrukturen und Langzeitarchivierung, sondern auch Rechteklärung, Dokumentation, Wissenstransfer und Sammlungsstrategien.

Künstliche Intelligenz verändert die Erschließung

Automatische Sprach- und Bilderkennung eröffnet Archiven neue Möglichkeiten, große Mengen audiovisueller Dokumente zu erschließen. Gleichzeitig entstehen Metadaten in einem Umfang, der nicht mehr vollständig von Menschen überprüft werden kann. Damit stellen sich neue Fragen nach Transparenz, Kennzeichnung, Vertrauen und Verantwortung.

Audiovisuelle Archive müssen gemeinsam Strategien und Regeln finden, wie maschinell erzeugte Informationen in Katalogen kenntlich gemacht werden, wie mit Fehlern bei ihrer Erstellung umzugehen ist und welche Mindeststandards für vertrauenswürdige Archivdaten gelten sollen. Auch die Nutzung von Archivbeständen für das Training künstlicher Intelligenz erfordert nachvollziehbare rechtliche, ethische und fachliche Rahmenbedingungen. Das heißt, es gibt vielfältige Gründe dafür, dass sich längst nicht alle audiovisuellen Bestände für eine Be- oder Verarbeitung durch künstliche Intelligenz eignen.

In einer Medienwelt, in der synthetisch erzeugte Bilder, Stimmen und Videos alltäglich werden, gewinnen Archive darüber hinaus eine neue gesellschaftliche Bedeutung: Sie sichern authentische Quellen und dokumentieren deren Herkunft und Überlieferungszusammenhang. Damit können sie einen wesentlichen Beitrag zur Überprüfbarkeit medialer Inhalte und zur Stärkung von Medienkompetenz leisten.

Gemeinsame Infrastruktur und langfristige Verantwortung

Die Medien Archive Austria setzen sich seit fünf Jahrzehnten für Kooperation und fachlichen Austausch zwischen den österreichischen audiovisuellen Archiven ein. Zu den zentralen Zukunftsfragen zählen neben technischen und sammlungsstrategischen Fragen auch die Frage, welche Aufgaben künftig gemeinsam wahrgenommen werden könnten, um mehr Sichtbarkeit zu erreichen und ein wichtiger Player für vertrauenswürdige Quellen und Informationen zu bleiben.

Jubiläumssymposium mit internationaler Keynote

Das Symposium beginnt mit einem Rückblick auf die Geschichte der Medien Archive Austria mit Dietrich Schüller und Rainer Hubert. Die Medienwissenschafterin Carolyn Birdsall von der Universität Amsterdam beleuchtet in ihrer Keynote „Future-proofing the AV Archive in Uncertain Times“ internationale Entwicklungen und künftige Herausforderungen der Medienarchivierung.

An der anschließenden Podiumsdiskussion mit Publikumsbeteiligung nehmen Carolyn Birdsall, Gabriele Fröschl von der Österreichischen Mediathek, Michael Loebenstein vom Österreichischen Filmmuseum, Peter Schernhuber vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport sowie Siegfried Steinlechner vom ORF teil.

Im Mittelpunkt stehen der Wissenstransfer zwischen den Generationen, künftige Sammlungskriterien, rechtliche und ethische Zugangshürden, der Einsatz künstlicher Intelligenz sowie die langfristige Finanzierung von Infrastrukturen.

Bewahren, Erinnern, Gestalten. 50 Jahre Medien Archive Austria. Jubiläumssymposium zum 50-jährigen Bestehen der MAA

Eintritt: frei, freiwilliger Solidarbeitrag von 1 Euro zugunsten der Aktion Kulturpass. Um Anmeldung wird gebeten unter: https://www.filmmuseum.at/kinoprogramm/produktion?veranstaltungen_id=1791435630505 Eine gemeinsame Veranstaltung der Medien Archive Austria und des Österreichischen Filmmuseums.

Datum: 16.11.2026, 17:00 Uhr

Art: Jahrestag

Ort: Österreichisches Filmmuseum

Augustinerstraße 1

1010 Wien

Österreich