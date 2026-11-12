Familienland*Stars in Niederösterreich gesucht

St. Pölten (OTS) -

Niederösterreich sucht die Familienland*Stars, erstmals in der Kategorie „Familienfreundliche Initiativen“. Dazu wurden in den vergangenen Wochen rund 90 Projekte aus ganz Niederösterreich eingereicht, die Familien in den verschiedensten Lebenslagen und direkt in den Gemeinden unterstützen. Aus all diesen Einreichungen wurde eine Vorauswahl von 24 Projekten getroffen, für die bis 25. November unter www.familienland.at/abstimmung gevotet werden kann.

„Ich freue mich über die Vielzahl an eingereichten Projekten, die Familien in ganz Niederösterreich aktiv und direkt unterstützen. Welche Initiativen schließlich die ersten Plätze belegen werden, entscheidet neben einer ausgewählten Jury auch das Online-Voting, bei dem Sie alle herzlich eingeladen sind, Ihre Stimme für Ihr Lieblingsprojekt abzugeben“, erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Mit dieser Auszeichnung rückt die Familienland Niederösterreich GmbH besonders engagierte Projekte in den Mittelpunkt, die einen wichtigen Beitrag zur Familienfreundlichkeit in Niederösterreich leisten. Die jeweils drei Erstplatzierten pro Kategorie werden mit dem Familienland-Preis und attraktiven Preisgeldern ausgezeichnet.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, Telefon: 02742/9005-13484, E-Mail: [email protected] oder Sophie Moser, Telefon: 02742/9005-13474, E-Mail: [email protected]