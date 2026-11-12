  • 12.11.2026, 11:51:32
  • /
  • OTS0117

Familienland*Stars in Niederösterreich gesucht

LR Teschl-Hofmeister: Bis 25. November für innovative Projekte voten

St. Pölten (OTS) - 

Niederösterreich sucht die Familienland*Stars, erstmals in der Kategorie „Familienfreundliche Initiativen“. Dazu wurden in den vergangenen Wochen rund 90 Projekte aus ganz Niederösterreich eingereicht, die Familien in den verschiedensten Lebenslagen und direkt in den Gemeinden unterstützen. Aus all diesen Einreichungen wurde eine Vorauswahl von 24 Projekten getroffen, für die bis 25. November unter www.familienland.at/abstimmung gevotet werden kann.

„Ich freue mich über die Vielzahl an eingereichten Projekten, die Familien in ganz Niederösterreich aktiv und direkt unterstützen. Welche Initiativen schließlich die ersten Plätze belegen werden, entscheidet neben einer ausgewählten Jury auch das Online-Voting, bei dem Sie alle herzlich eingeladen sind, Ihre Stimme für Ihr Lieblingsprojekt abzugeben“, erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Mit dieser Auszeichnung rückt die Familienland Niederösterreich GmbH besonders engagierte Projekte in den Mittelpunkt, die einen wichtigen Beitrag zur Familienfreundlichkeit in Niederösterreich leisten. Die jeweils drei Erstplatzierten pro Kategorie werden mit dem Familienland-Preis und attraktiven Preisgeldern ausgezeichnet.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, Telefon: 02742/9005-13484, E-Mail: [email protected] oder Sophie Moser, Telefon: 02742/9005-13474, E-Mail: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright