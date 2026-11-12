MACO übernimmt die Mehrheit an ekey: Partnerschaft stärkt den Technologiestandort Österreich

Salzburg/Linz (OTS) -

Die MACO Gruppe übernimmt die Mehrheit an der ekey biometric systems GmbH. Zwei etablierte österreichische Unternehmen aus Salzburg und Linz bündeln damit ihre Kompetenzen und gestalten gemeinsam die Zukunft des intelligenten Gebäudezugangs.

Die MACO Gruppe übernimmt die Mehrheit an der ekey biometric systems GmbH. Damit verbinden zwei etablierte österreichische Unternehmen aus Salzburg und Linz ihre Kompetenzen für den intelligenten Gebäudezugang. Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten ist die Partnerschaft ein starkes Bekenntnis zu Innovation, Wertschöpfung und Beschäftigung in Österreich.

MACO bringt seine langjährige Kompetenz rund um Fenster-, Tür- und Schiebelösungen sowie Gebäudeautomation ein, ekey mehr als 20 Jahre Know-how im Bereich biometrischer und digitaler Zutrittslösungen. Gemeinsam entwickeln die Unternehmen innovative Lösungen für den intelligenten Gebäudezugang und erschließen internationale Wachstumspotenziale.

Im Zuge der Beteiligung übernehmen Manuel Biechl, Chief Sales Officer der MACO Gruppe, und Michael Gallner-Holzmann, Vertreter der Eigentümerfamilie von ekey, die Geschäftsführung der ekey biometric systems GmbH.

Investition in österreichische Technologiekompetenz

Beide Unternehmen sind eng mit ihren österreichischen Standorten verbunden: MACO hat seinen Hauptsitz in Salzburg, ekey bündelt Hauptsitz, Produktion sowie Forschung und Entwicklung in Linz.

Rund 80 Mitarbeitende sind bei ekey tätig, MACO beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende an seinen drei österreichischen Standorten und etwa 2.300 weltweit.

Die Partnerschaft stärkt damit zwei österreichische Technologiestandorte und schafft langfristige Perspektiven für beide Unternehmen sowie Verlässlichkeit für Mitarbeitende, Kunden und Partner.

„Die Zukunft des Gebäudezutritts ist digital, vernetzt und komfortabel. Mit ekey gewinnen wir einen starken Technologiespezialisten, der unsere Kompetenz im Bereich smarter Zutrittslösungen ideal ergänzt. Gleichzeitig setzen wir gemeinsam ein klares Zeichen für Innovation und Wertschöpfung aus Österreich“, sagt Manuel Biechl, CSO der MACO Gruppe.

Von Salzburg und Linz in internationale Märkte

ekey wurde 2002 gegründet und hat sich von Linz aus zu einem international etablierten Spezialisten für biometrische und digitale Zutrittslösungen entwickelt. Forschung, Entwicklung und Produktion sind weiterhin in Linz angesiedelt. Heute werden die Produkte in mehr als 70 Länder weltweit exportiert.

MACO entwickelt und produziert seit 1947 System- und Sicherheitslösungen für Fenster, Haus- und Schiebetüren. Das Unternehmen exportiert in über 90 Länder und betreibt am Hauptsitz in Salzburg ein eigenes Forschungs- und Innovationszentrum.

„MACO und ekey arbeiten bereits seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Diese Partnerschaft heben wir mit der Mehrheitsbeteiligung auf die nächste Stufe und bündeln unsere Kompetenzen noch stärker. So entstehen ganzheitliche Systemlösungen für einen intelligenten, vernetzten Gebäudezugang“, sagt Mario Neuwirth, CEO der MACO Gruppe.

„Mit dem Engagement von MACO haben wir einen starken Partner zur Realisierung unserer weiteren Wachstumsstrategie gefunden. Besonders wichtig ist uns, dass wir unsere technologische Kompetenz, unsere Innovationskraft und die langjährigen Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern bewahren und gleichzeitig die neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit nutzen“, sagt Michael Gallner-Holzmann.

ekey bleibt ekey: Kontinuität für Kunden und Partner

Mit der Beteiligung wird ekey Teil der MACO Gruppe. Die Marke ekey und das bestehende Produktportfolio bleiben erhalten. Auch die langjährigen, bewährten Partnerschaften mit Tür-, Schloss- und Beschlagherstellern sowie Unternehmen aus der Elektro-, Gebäude- und Smarthome-Technik werden fortgeführt.

Gleichzeitig eröffnet die Partnerschaft neue Möglichkeiten: Beide Unternehmen wollen ihre technologischen Kompetenzen stärker miteinander verbinden, Lösungen für die nächste Generation des intelligenten Gebäudezugangs entwickeln und zusätzliche Mehrwerte für Kunden und Partner schaffen.

Über MACO

MACO wurde 1947 gegründet und zählt zu den Weltmarktführern für Fenster-, Tür- und Großflächenbeschläge. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 2.300 Mitarbeitende an sechs Produktionsstandorten und 15 internationalen Vertriebsniederlassungen. Mit dem Forschungs- und Innovationszentrum am Hauptsitz in Salzburg sowie der Integration der HAUTAU GmbH hat die Unternehmensgruppe ihre Kompetenzen in den Bereichen Fensterautomation und Schiebesysteme in den vergangenen Jahren gezielt ausgebaut.

Über ekey

ekey ist Europas führender Anbieter von Fingerprint-Zutrittslösungen. Das Unternehmen entwickelt seit 2002 biometrische Zugangssysteme für private Haushalte, Unternehmen und Organisationen. Forschung, Entwicklung und Produktion sind in Linz angesiedelt. Weitere Standorte liegen in Deutschland, Liechtenstein/Schweiz, Italien und Slowenien. Die Produkte werden in mehr als 70 Länder weltweit exportiert, der Exportanteil beträgt rund 80 Prozent.