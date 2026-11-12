„Bürgeranwalt“: Grabstelle zurückgeben – erst 2033 möglich?

Wien (OTS) -

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 14. November 2026, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Grabstelle zurückgeben – erst 2033 möglich?

Helmut K. möchte die Grabstelle seiner Eltern am Wiener Zentralfriedhof zurückgeben. Der 80-Jährige lebt inzwischen in einem Pflegeheim. Seine Frau Eva K. kann das Grab aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr regelmäßig betreuen, eine Gärtnerei ist für das Ehepaar nicht mehr leistbar. Das Nutzungsrecht hatte Helmut K. 2023 für 760 Euro bis zum 30. Juni 2033 verlängert. Das Geld verlangt das Paar nicht zurück. Es möchte nur die Verantwortung für die Grabstelle abgeben. Doch die Friedhöfe Wien GmbH lehnt die vorzeitige Rückgabe ab: Die Bestattungsanlagenordnung sehe während der Vertragsdauer weder eine Kündigung noch einen Verzicht vor. Volksanwältin Gaby Schwarz möchte mit einer Vertretung der Friedhöfe Wien über eine Lösung für das Ehepaar diskutieren.

Streit um die Friedhofsthuje

Über die Thujenbewachsung rund um die Grabstelle seiner Familie ist der 80-jährige Pensionist Herr W. sehr verärgert. Zunächst war das Grab am Trumauer Friedhof im Jahr 2023 durch die Hecke zugewachsen. Erst sechs Monate nach seiner Beschwerde sei die alte Thujenhecke geschnitten worden. Nun sehe das Grab durch die kahlen Thujenstämme unschön aus, außerdem sei das Grab weiterhin durch die Thuje verschmutzt. Da die Friedhofsverwaltung, also die Gemeinde Trumau, nicht tätig werde, hat sich Herr W. an die Volksanwaltschaft gewandt.

Anlagebetrug im Internet

Die Aussicht auf einen kleinen Nebenverdienst verlockte den Pensionisten Herbert H. dazu, sein Geld auf einer Tradingplattform im Internet zu investieren. Mit Unterstützung eines erfahrenen Brokers wurde dem Niederösterreicher versprochen, gutes Geld mit dem Handel von Gold und Erdöl zu verdienen. Erst als die Polizei an seine Tür klopfte und ihn zu Geldwäsche und schwerem Betrug befragte, erkannte er die Falle, in die er getappt war. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft Leoben gegen die mutmaßlichen Betrüger. Hat der Pensionist Chancen, sein investiertes Geld zurückzubekommen?