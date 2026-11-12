Österreich braucht die Lehre mehr denn je

Salzburg (OTS) -

Die Lehre ist ein Erfolgsmodell und gerade für den Lebensmittelhandel, die Gesellschaft und den Wirtschaftsstandort Österreich von zentraler Bedeutung. Das unterstreicht eine aktuelle Kurzstudie des WIFO im Auftrag von SPAR. Doch die Zahl der Lehrlinge ist in den vergangenen Jahren gesunken. Jetzt eröffnet sich eine wichtige Chance: Bis Mitte der 2030er-Jahre wird die Zahl der Jugendlichen im typischen Lehrlingsalter voraussichtlich noch steigen. Entscheidend ist, dieses Potenzial zu nutzen und wieder mehr junge Menschen für die Lehre zu begeistern. Die Studie verdeutlicht, worauf es dafür ankommt: eine moderne, zukunftsorientierte Lehrlingsausbildung, die jungen Menschen attraktive Perspektiven eröffnet. Wie dies gelingt, zeigt die SPAR-Akademie Wien mit einer Verbindung aus theoretischem und praktischem Wissen für Beruf und Leben.

Die Lehre ist ein entscheidender Faktor für die Fachkräftesicherung, für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für die Zukunft junger Menschen. Die Ergebnisse der Kurzstudie „Zukunft der Lehrausbildung in Österreich" des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) im Auftrag von SPAR zeigen: In den nächsten Jahren ergibt sich die Chance, mehr junge Menschen für eine Lehrausbildung zu gewinnen und den Fachkräftebedarf in Österreich langfristig abzusichern. Denn während die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter langfristig zurückgeht, wird die Zahl der Jugendlichen im typischen Lehrlingsalter bis Mitte der 2030er-Jahre zunächst noch ansteigen.

Für Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich, machen die Studienergebnisse deutlich, dass jetzt die Weichen für die Zukunft gestellt werden müssen: „Die Lehre muss wieder zur ersten Wahl der jungen Menschen werden! Denn wer eine Lehre macht, dem stehen alle Türen offen. Das zeigen wir bei SPAR seit Jahrzehnten. Wer bei uns als Lehrling startet, kann es bis ganz nach oben schaffen. Wir geben jungen Menschen echte Chancen und eine sichere Zukunft. Als größter privater Lehrlingsausbildner Österreichs wissen wir: Die Fachkräfte von morgen fallen nicht vom Himmel. Wir müssen sie heute ausbilden. Davon profitieren unsere Jugend und die gesamte Wirtschaft.“

Von der Berufswahl bis zur qualifizierten Fachkraft

Die Ergebnisse der Kurzstudie stellen dar, vor welchen Herausforderungen die Lehre aktuell steht. Ende 2025 befanden sich in Österreich 102.878 Jugendliche in einer Lehrausbildung, der niedrigste Wert seit den 1970er-Jahren. Parallel dazu wird die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter laut Prognosen bis 2040 deutlich zurückgehen. Besonders betroffen ist das mittlere Qualifikationssegment, zu dem zahlreiche Lehrberufe zählen. Als Ursachen nennt die Studie unter anderem den langfristigen Trend zu höheren schulischen Bildungsabschlüssen sowie Herausforderungen beim Übergang von der Schule in die Berufswelt. Die Studie macht zudem klar, wie eng die Zukunft der Lehre mit der wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs verknüpft ist. Fehlen ausreichend Fachkräfte mit Lehrabschluss, hat das Folgen für die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung. Laut WIFO könnte das BIP dadurch mittelfristig um rund 0,5 Prozent niedriger ausfallen als prognostiziert.

„Unsere Kurzstudie verdeutlicht, dass die Entscheidung für eine Lehre häufig lange vor dem eigentlichen Ausbildungsbeginn beeinflusst wird. Berufsorientierung, das Umfeld der Jugendlichen und konkrete Einblicke in die Berufspraxis spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ebenso wichtig sind Rahmenbedingungen, die junge Menschen während ihrer Ausbildung unterstützen und ihnen einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss ermöglichen“, so Julia Bock-Schappelwein, Studienautorin und Ökonomin am WIFO.

Neben der Sicherung der Zahl an Lehrlingen und Ausbildungsbetrieben rückt die Frage, welche Kompetenzen Jugendliche für ihre berufliche, aber auch persönliche Zukunft brauchen, immer stärker in den Mittelpunkt. Digitalisierung, Automatisierung, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Entwicklungen verändern die Anforderungen an Fachkräfte bereits heute.

SPAR-Akademie Wien als Vorzeigemodell moderner Lehrausbildung

Wie moderne Lehrausbildung erfolgreich gelingen kann, zeigt die SPAR-Akademie Wien, eine private Berufsschule mit Öffentlichkeitsrecht. Dort verbindet SPAR die klassische duale Ausbildung mit einem umfassenden Bildungsangebot, das weit über die Anforderungen des gesetzlich vorgeschriebenen Lehrplans hinausgeht. Neben dem fachlichen Wissen erhalten die Lehrlinge zusätzliche Qualifikationen, zum Beispiel in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Interkulturalität, Medienkompetenz, Finanz- und Demokratiebildung sowie Nachhaltigkeit. Zusätzlich verbindet die SPAR-Akademie Wien moderne Lehrmethoden mit praxisnahem Lernen: Theoretisch erworbenes Wissen kann in Praxisräumen und der eigenen Ausbildungsküche praktisch erprobt und gefestigt werden. Die SPAR-Akademie Wien schafft damit ein Lernumfeld, das junge Menschen gezielt auf den modernen Berufsalltag vorbereitet und ihnen attraktive Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet.

„Nicht jeder Bildungsweg muss durch eine Universität führen“, meint SPAR-Geschäftsführer Alois Huber und appelliert: „Wir sollten endlich aufhören, Bildungswege in eine Rangordnung zu bringen. Auch mit einer Lehre geht es auf der Karriereleiter ganz nach oben. Entscheidend ist nicht, wo Lehrlinge starten, sondern was sie aus ihren Chancen machen. Wer sich für eine berufliche Ausbildung entscheidet, hört deshalb noch lange nicht auf zu lernen. Mit Lehre mit Matura, Lehre nach der Matura und höherer beruflicher Bildung stehen heute viele Bildungswege offen. Wer eine Lehre macht, entscheidet sich nicht gegen Bildung, sondern für einen Weg, der Bildung und beruflichen Erfolg gleichzeitig ermöglicht.“

Dass die Lehre ein attraktiver Bildungsweg bleibt, hängt auch von den Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten während und nach der Ausbildung ab. Die Kurzstudie hebt hier insbesondere die Bedeutung von Angeboten wie der Lehre mit und nach Matura sowie der höheren beruflichen Bildung, die sich derzeit in Umsetzung befindet, hervor. SPAR fördert diese Entwicklung bewusst und gibt damit den Lehrlingen die Möglichkeit, verschiedene Bildungswege miteinander zu verbinden. Damit wird die Lehre zum Ausgangspunkt langfristiger Karriereperspektiven im Unternehmen.

SPAR setzt auf Ausbildung aus eigener Kraft

Als größter privater Lehrlingsausbildner Österreichs investiert SPAR seit Jahrzehnten konsequent in die Ausbildung junger Menschen. Derzeit absolvieren 2.593 Lehrlinge ihre Ausbildung bei SPAR. Allein im Jahr 2025 wurden 763 neue Lehrlinge aufgenommen. Das Unternehmen bietet mehr als 20 unterschiedliche Lehrberufe und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten nach dem Lehrabschluss. Das zeigt langfristige Wirkung: Mehr als 28 Prozent der Marktleiterinnen und Marktleiter bei SPAR haben ihre Karriere selbst mit einer Lehre im Unternehmen begonnen.