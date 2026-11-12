EINLADUNG zur Pressekonferenz „Allianz Neue Kammer. Neue Stärke.“

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 17.11 findet in der Wiener Ärztekammer die Vollversammlung statt, die die Neuwahlen 2027 beschließen wird.

Damit steht die Wiener Ärztekammer vor einer Richtungsentscheidung.

Mit einem starken Team aus angestellten und niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, einem klaren Führungsanspruch und einem umfassenden Reformprogramm tritt die Allianz Neue Kammer bei dieser Wahl im März 2027 an.

Was die Allianz Neue Kammer verbindet, welche Veränderungen sie in der Wiener Ärztekammer erreichen will und mit welchen Persönlichkeiten sie antritt, präsentiert die Allianz Neue Kammer im Rahmen einer

PRESSEKONFERENZ

Datum: Montag, 16. November 2026

Uhrzeit: 11:15 Uhr

Ort: APA-Zentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

GesprächspartnerInnen:

Ass.-Prof. Dr. Johannes Kastner , Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie

, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie Dr. Irene Lachawitz , Ärztin für Allgemeinmedizin

, Ärztin für Allgemeinmedizin Univ.-Prof. Mag. Dr. med. univ. Bonni Naiju Syeda , Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie

, Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie Dr. Jürgen Michael Alphonsus, Turnusarzt an der Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der Medizinischen Universität Wien

Im Mittelpunkt stehen die Vorstellung des Teams, zentrale Reformschwerpunkte sowie die Frage, wie die Wiener Ärztekammer künftig wieder zu einer unabhängigen, transparenten und durchsetzungsstarken Interessenvertretung werden kann.

Livestream: https://events.streaming.at/allianzneuekammer-20261116

Pressekonferenz: „Allianz Neue Kammer“ präsentiert Team und Reformschwerpunkte für eine unabhängige, transparente und durchsetzungsstarke Wiener Ärztekammer

Datum: 16.11.2026, 11:15 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Zentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich

URL: https://events.streaming.at/allianzneuekammer-20261116