Schönherr ernennt 3 neue Partner und 17 neue Counsel in CEE

Zentral- und Osteuropa (OTS) -

Mit insgesamt 20 Ernennungen auf Partner- und Counsel-Ebene fördert Schönherr gezielt Talente aus den eigenen Reihen und baut ihre Expertise in Zentral- und Osteuropa weiter aus.

Die Ernennungen erstrecken sich über mehrere Standorte und Praxisgruppen und spiegeln sowohl die fachliche Breite der Kanzlei als auch die besondere Expertise der Jurist:innen in ihren jeweiligen Fachgebieten wider. Sie folgen einem weiteren erfolgreichen Jahr für Schönherr, das unter anderem von der Eröffnung eines Liaison-Büros in London sowie zwei Auszeichnungen als „Law Firm of the Year" durch Chambers and Partners geprägt war. Herausragende Leistungen anzuerkennen und langfristige Entwicklungsperspektiven zu schaffen, bleibt auch weiterhin ein zentrales strategisches Ziel der Kanzlei.

Die neuen Partner treten ihre Funktion mit 1. Februar 2027 an. Fünf der neu ernannten Counsel haben ihre Rolle bereits am 1. August 2026 übernommen, die weiteren zwölf Ernennungen werden ebenfalls mit 1. Februar 2027 wirksam.

„Mit den diesjährigen Ernennungen setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt für die Zukunft unserer Kanzlei", sagt Managing Partner Alexander Popp. „Diese Kolleginnen und Kollegen zeichnen sich durch fachliche Spitzenleistungen und höchstes Engagement aus und wir sind stolz, dass unsere Mandanten und Teams sich auf die hohe Qualität ihrer Arbeit verlassen können. Wir gratulieren herzlich und freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg."

Neue Partner

Gabriel Ebner , Österreich

Pavle Erić, Serbien

Niklas Kerschbaumer , Österreich

Neue Counsel

Mit 1. August 2026:

Tobias Hayden , Österreich

Katerina Kaloyanova-Toshkova , Bulgarien

Clemens Pretscher , Österreich

Ventsislav Tomov , Bulgarien

Dimitar Vlaevsky , Bulgarien

Mit 1. Februar 2027:

Markus Buchleitner , Österreich

Dimitra Geronta , Österreich

Mate Kovacs , Österreich

Radim Obert , Tschechien

Alexander Pabst , Österreich

Stela Pavlova-Kaneva , Bulgarien

Michael Schmiedinger , Österreich

Felix Schneider, Österreich

Tereza Shishkova , Bulgarien

Georg Steidl , Österreich

Anna Visontai-Knor , Österreich