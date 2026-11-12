„Nein zu Flugabgabe plus“: Mit Fakten gegen Marterbauers Klassenkampf über den Wolken

Wien (OTS) -

Eigentlich fordern Bundesländer und Koalitionspartner zur Streichung der Flugabgabe, doch Finanzminister Markus Marterbauer will sie auf Business- und First-Class-Tickets erhöhen, Economy-Passagiere schonen. Der falsche Weg, sind sich Österreichische Hotelvereinigung, Österreichischer ReiseVerband und Austrian Leading Sights einig: „Das ist Klassenkampf pur als Wähler:innen-Rückholaktion des angehenden SPÖ-Chefs auf Kosten des Standorts“, setzt ÖHV-Präsident Walter Veit, darauf, dass die Koalitionspartner das verhindern und verweist auf aktuelle Zahlen: „Im Durchschnitt lassen Reisende 260 Euro pro Tag in Österreich, Geschäftsreisende 560. Und Geschäftsreisen werden schnell zu Online-Meetings, wenn gespart werden muss.“ Das hat Marterbauer selbst in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung vom 30. Mai für sein Ressort angegeben.

Buzzi: Flugabgabe ist kein wirksames Klimakonzept

„Eine zusätzliche Belastung für Reisende und Unternehmen reduziert auch keine Emissionen“, stellt Eva Buzzi, Präsidentin des Österreichischen ReiseVerbands, klar. „Es gibt nach 15 Jahren noch immer keinen Nachweis, dass Österreichs Flugabgabe die CO₂-Emissionen senkt. Weichen Reisende auf benachbarte Flughäfen aus, wird kein Gramm CO2 gespart. Wirksame Klimastrategien setzen bei der Technologie an, statt Österreich im internationalen Wettbewerb zu schwächen.“ Buzzi verweist auf den Wirtschaftsfaktor Reisen, der auf gute internationale Verbindungen angewiesen ist: „Eine zusätzliche Abgabe hilft da null. Die schadet nur.“

Panholzer: Internationale Gäste sichern Österreichs Sehenswürdigkeiten

„Österreichs Sehenswürdigkeiten, Kultur- und Freizeitbetriebe leben von Gästen aus dem In- und Ausland. Gerade internationale Besucher:innen besuchen im ganzen Land Attraktionen und geben Geld aus“, sagt Klaus Panholzer, Präsident von Austrian Leading Sights. „Eine schlechtere oder teurere internationale Anbindung trifft die gesamte Wertschöpfungskette. Auch die Betriebe, die Österreichs kulturelles und touristisches Angebot erlebbar machen.“ Österreich müsse als attraktives Reiseziel international erreichbar bleiben: „Wir brauchen mehr Wettbewerbsfähigkeit statt weniger.“

Regierungsprogramme einhalten

Passen Marterbauer politische Vorschläge nicht ins Konzept, verweist er schnell auf das Regierungsprogramm – wie bei Bundeskanzler Christian Stockers Vorstoß für einen Staatsfonds für Pensionen. Will er jedoch Abgaben erhöhen, ist das im Koalitionsabkommen festgeschriebene Bekenntnis zu „einem Comeback des Wohlstands und der Wettbewerbsfähigkeit sowie einer ausgewogenen Budgetkonsolidierung“ sofort vergessen. Auch zum Übereinkommen der Wiener Rathausparteien, die „dem Ausbau der Meeting-Destination höchste Priorität beimessen“, steht die „Flugabgabe plus“ im Widerspruch.

Mehr Flugabgabe heißt weniger Flugverbindungen, Wertschöpfung und Arbeitsplätze

Wizz Air, Ryanair und die Lufthansa bremsen wegen der hohen Kosten ihr Engagement in Schwechat – was Folgen hat: Von Jänner bis September lag die Zahl der Fluggäste um 4,5 % unter dem Vorjahr. Das heißt um 380.000 internationale Gäste, 0,95 Mio. Nächtigungen und um 185 Mio. Euro weniger Wertschöpfung. Eine zusätzliche Steuer auf Premiumtickets würde den Kostennachteil des Standorts noch verschärfen. „Jeder Flug, jede Verbindung, jede Airline, die Österreich verliert, kostet Nächtigungen, Aufträge, Eintritte und Aufträge. Jeder Manager, der nicht nach Wien fliegt, ist ein Kongressteilnehmer, ein Hotelgast, ein Restaurantbesucher weniger. Also weg mit dieser schädlichen Steuer, bevor die nächste Airline ihre Flugzeuge woanders stationiert und die Arbeitsplätze mitnimmt“, warnt ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer: „Der Klassenkampf über den Wolken kann ganz schnell zu Arbeitsplatz-Verlusten im Land führen.“

Aktive Standortpolitik statt Angriff auf Langstreckenflüge

Eine höhere statt niedrigere Abgabe für die First- und Business-Class könnte auch Langstreckenflüge unrentabel machen, weil die sich primär über Premium-Passagiere rechnen. Verliert Österreich auch Langstreckenflüge, kostet das nicht nur Wertschöpfung, sondern auch Verbindungen in die Welt. „Und dann zahlen alle ökonomisch und ökologisch drauf, denn jeder zusätzliche Flug zu einem internationalen Drehkreuz geht ins Geld und produziert zusätzlich CO2“, sind sich Buzzi, Panholzer und Veit einig. Sie fordern statt zusätzlicher Belastungen die internationale Anbindung Österreichs als wesentlichen Standortfaktor zu sichern und auszubauen.

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