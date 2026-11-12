EuGH-Urteil schwächt Rechte der Kunstschaffenden in Europa

Wien (OTS) -

In einem jüngst ergangenen Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) stellt dieser fest, dass beim Teilen von geschützten Inhalten auf Online-Plattformen, dem Streaming von User-Generated-Content (UGC), das Vervielfältigungsrecht keine Eigenständigkeit mehr hat. Das bedeutet konkret: sinkende Tantiemen für Urheber:innen.

Das Vervielfältigungsrecht ist für jede digitale Nutzung von Musikwerken erforderlich. Das Recht kommt bei jedem von Nutzer:innen hochgeladenen Video auf Online-Plattformen zum Tragen, sobald urheberrechtlich geschützte Musikwerke genutzt werden. Bislang haben Online-Plattformen, wenn sie Musik im Rahmen von UGC-Inhalten zur Verfügung gestellt haben, sowohl das Vervielfältigungsrecht für die Speicherung der Inhalte als auch das Recht der öffentlichen Übertragung über das Internet eigenständig von den Urheber:innen und weiteren Rechteinhaber:innen erworben. Nach Auffassung des EuGH ist aber die Vervielfältigung ein Teil des Übertragungswegs, und diese Rechte wären daher in einem zu erwerben, da die Vervielfältigung als Teil der öffentlichen Wiedergabe gesehen wird.

Das bedeutet in der Praxis, dass Online-Plattformen zukünftig keine Lizenzzahlungen an die austro mechana für das Streaming von User-Generated-Content leisten müssten und die AKM somit als zuständiger Rechteinhaber für diese Rechte anzusehen ist. Es ist zu erwarten, dass damit die Tantiemen für Urheber:innen in Summe zurückgehen werden. Ausgangspunkt des jüngsten EuGH-Urteils war ein Bescheid der österreichischen Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften, die der austro mechana untersagt hat, die sogenannten Sync-Rights (Rechte, ein Musikwerk mit Videos zu verbinden) für Endverbraucher auf Online-Plattformen, die nicht kommerziell tätig sind, kollektiv wahrzunehmen. Die Aufsichtsbehörde vertrat dabei den Standpunkt, dass dieses Recht bereits vom Recht auf öffentliche Zurverfügungstellung (dem Recht für On-demand-Inhalte) abgedeckt sei.

Kurz gesagt: Die Aufsichtsbehörde schwächt mit ihrem Agieren den wirtschaftlichen Wert des Urheberrechts.

Die AKM und austro mechana halten diese Auffassung für verfehlt, da es sich um zwei individuelle, unterschiedliche Rechte handelt. Gernot Graninger sagt: „Die willkürliche Verschmelzung von zwei durch den internationalen Rechtebestand gewährleisteten Rechte findet keinerlei Rechtfertigung im geltenden EU-Recht. Der Gesetzgeber ist aufgerufen, hier auf europäischer Ebene Klarheit zu schaffen.“

Die Verwertungsgesellschaften weisen darauf hin, dass gerade im Online-Bereich keine Nutzung ohne Kopien auskommt. Auch beim Training von KI-Modellen bildet die Vervielfältigung einen zentralen Punkt. Die Wertschöpfung von urheberrechtlich geschützten Werken für Online-Nutzungen wird stark darunter leiden, da die von ihnen vertretenen Kunstschaffenden deutlich weniger Tantiemen erhalten werden.

Obwohl AKM und austro mechana auf all diese Umstände vehement hingewiesen haben, berücksichtigten weder die Aufsichtsbehörde noch der EuGH diese Argumente in ihrer Entscheidung, sondern hielten stattdessen an ihrer, aus Sicht der Verwertungsgesellschaften problematischen Auffassung der Rechtsinterpretation, fest.

Falsches Signal zum Wert des Urheberrechts

„Für mich ist es unverständlich und sehr bedauerlich, dass die österreichische Aufsichtsbehörde und der Europäische Gerichtshof die Position der Kunstschaffenden derart schwächen und ihnen damit in ihrem wirtschaftlichen Interesse nachhaltig schaden.“, sagt Peter Vieweger, Präsident der AKM.

AKM und austro mechana erwarten, dass aufgrund dieses Urteils die Vergütung für die Nutzung von Musik in User-Generated-Content insgesamt sinken wird.