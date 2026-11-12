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AVISO: Pressekonferenz mit LR Mag. Susanne Rosenkranz - Konsumentenschutz "Sicheres Bezahlen im Internet"

Mittwoch, 18.11. 2026, 10:00 Uhr

St. Pölten (OTS) - 

Geschätzte Medienkollegen!

Ich darf Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz zum Thema Konsumentenschutz einladen.

Titel: „Sicheres Bezahlen im Internet“

Redner:

LR Mag. Susanne Rosenkranz

Mag. Isabella Mittelstraßer (Verein „Pro Konsument“)

Mag. Alexander Hosner (Verein „Pro Konsument“)

Zeit: Mittwoch, 18.11. 2026, 10:00 Uhr

Ort: Pressezimmer Nr. 1.01. im Haus 1a, 3109 St. Pölten

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Anmeldung unter: [email protected]

„Sicheres Bezahlen im Internet“

Pressekonferenz zum Thema Konsumentenschutz

Datum: 18.11.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pressezimmer Nr. 1.01. im Haus 1a,

3109 St. Pölten
Österreich

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[Mittwoch, 18.11.2026, 10:00]

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