- 12.11.2026, 11:35:32
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AVISO: Pressekonferenz mit LR Mag. Susanne Rosenkranz - Konsumentenschutz "Sicheres Bezahlen im Internet"
Mittwoch, 18.11. 2026, 10:00 Uhr
Geschätzte Medienkollegen!
Ich darf Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz zum Thema Konsumentenschutz einladen.
Titel: „Sicheres Bezahlen im Internet“
Redner:
LR Mag. Susanne Rosenkranz
Mag. Isabella Mittelstraßer (Verein „Pro Konsument“)
Mag. Alexander Hosner (Verein „Pro Konsument“)
Zeit: Mittwoch, 18.11. 2026, 10:00 Uhr
Ort: Pressezimmer Nr. 1.01. im Haus 1a, 3109 St. Pölten
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Anmeldung unter: [email protected]
„Sicheres Bezahlen im Internet“
Pressekonferenz zum Thema Konsumentenschutz
Datum: 18.11.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Pressezimmer Nr. 1.01. im Haus 1a,
3109 St. Pölten
Österreich
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