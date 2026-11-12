Zukunft Gesundheit: Wer bei der Vorsorge durchs Raster fällt

Wien (OTS) -

Vorsorge soll Krankheiten verhindern oder frühzeitig erkennen. Doch nicht alle Menschen profitieren gleichermaßen von bestehenden Angeboten. Wie sich das ändern lässt, diskutierten Vertreter:innen aus Sozialversicherung, Wissenschaft, Gesundheits-wesen und Sozialbereich am 20. Oktober 2026 bei „zukunft gesundheit“ in der Wiener Albert Hall. Unter dem Motto „Mehr Vorsorge. Für alle.“ rückten insbesondere jene Menschen in den Mittelpunkt, die bislang zu selten erreicht werden. Dabei ging es darum, nicht nur über die unterschiedlichen Zielgruppen zu sprechen, sondern ihre Vertreter:innen selbst zu Wort kommen zu lassen und gemeinsam Lösungen zu diskutieren. Nach der ersten Diskussion im 15. Jubiläumsjahr von „zukunft gesundheit“ mit dem Schwerpunkt „Prävention & Vorsorge“ im Juni, bei der die Stärkung der Prävention, mögliche Anreize und die Nutzung von Gesundheitsdaten im Fokus standen, ging es diesmal um eine ganz konkrete Frage: Wie muss Vorsorge gestaltet sein, damit sie auch im Alltag der Menschen ankommt?

Vorsorge muss zu den Menschen kommen

Für Andreas Huss, MBA, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), braucht es vor allem niederschwellige Angebote, die sich in den Alltag integrieren lassen. Besonders bei Impfungen sieht er Potenzial, etwa direkt am Arbeitsplatz. „Wir müssen mit Präventionsangeboten dorthin gehen, wo die Menschen leben, und sie direkt vor Ort erreichen“ , so Huss. Gleichzeitig müsse die Finanzierung entsprechender Maßnahmen mitgedacht werden.

Daten nutzen, Verantwortung klären, Barrieren abbauen

Doch um Vorsorge gezielter gestalten zu können, braucht es auch bessere strukturelle Voraussetzungen. Prof.in Viktoria Stein, PhD, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Public Health und stellvertretende Leiterin des Karl Landsteiner Instituts für Gesundheitsförderungsforschung, kritisierte insbesondere den Umgang mit Gesundheitsdaten und fehlende Verantwortlichkeiten. Ihre klare Botschaft: „In Österreich erleben wir eine regelrechte Verweigerung, wenn es um Daten geht. Dabei ist nicht die entscheidende Frage, wer wofür zuständig ist, sondern wer am Ende tatsächlich die Verantwortung trägt, wenn es um die Verwendung und Analyse von Daten geht.“

Wie Prävention auf Augenhöhe gelingen kann, zeigten Fiona Bourlos-May, MSc, von Social City Wien und Franz Tschida, MSc, vom Future Health Lab. Sie stellten das Projekt „Stadtmenschen Gesundheitsbotschafterinnen“ vor, dass den Zugang zur Brustkrebsvorsorge in migrantischen Communities verbessern soll. „Sprachliche Barrieren, kulturelle Unterschiede und viele weitere Hürden erschweren den Zugang. Die Gesundheitsbotschafterinnen bauen hier Brücken zwischen dem Gesundheitswesen und den Communities“ , erklärte Bourlos-May. Tschida verwies auf die unterschiedlichen Entwicklungen bei der Inanspruchnahme von Vorsorge: „Es nehmen erfreulicherweise immer mehr Menschen an Früherkennungs- und Vorsorgemaßnahmen teil, allerdings nicht in allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen. Umso wichtiger sind innovative Formate, die Menschen gezielt ansprechen.“

Mehr Informationen dazu auf: www.stadtmenschen.wien/gesundheitsbotschafterinnen/

Von jung bis alt: Vorsorge braucht unterschiedliche Zugänge

Wie unterschiedlich die Bedürfnisse sind, zeigte auch die Podiumsdiskussion. Mag.a (FH) Angelika Heumader-Rainer, M.A., Geschäftsführerin der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit, forderte, bestehende Angebote besser zu vernetzen und insbesondere die Lücke zwischen den Frühen Hilfen und dem Schuleintritt zu schließen. „Entscheidend ist aber, dass wir interdisziplinär arbeiten und alle Beteiligten schon bei der Entwicklung neuer Programme an einen Tisch holen“ , betonte Heumader-Rainer.

Während bei Kindern und Jugendlichen die Zusammenarbeit von Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich entscheidend ist, rückt im Alter das soziale Umfeld stärker in den Vordergrund. Dr.in Gertrude Brinek, Präsidentin der ab5zig Wiener Senioren, warnte vor den Folgen von Einsamkeit: „Wer ganz auf sich allein gestellt ist, denkt nicht als Erstes an Prävention. Deshalb ist das soziale Umfeld so wichtig.“ Die aktuellen Bemühungen des Gesundheitsministeriums rund um „Social Prescribing“ würden hierzu einen wertvollen Beitrag leisten. Gemeinschaftliche Aktivitäten, etwa durch Musik oder Sport, könnten hier einen wichtigen Beitrag leisten.

Auch die Arbeitswelt bietet Möglichkeiten, Menschen frühzeitig zu erreichen. Dr.in Eva Höltl, Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin, sieht insbesondere in der stärkeren Einbindung der Arbeitsmedizin ungenutztes Potenzial. „Dass Arbeitsmediziner:innen nicht auch präventive Maßnahmen, wie etwa Impfen, in ihrer Einsatzzeit durchführen dürfen, ist eine vertane Chance.“ Gerade Menschen, die sich im Gesundheitssystem nur schwer zurechtfinden, könnten so besser unterstützt werden.

Wenn der Alltag zur Hürde für Vorsorge wird

Noch schwieriger wird der Zugang, wenn finanzielle Sorgen und existenzielle Belastungen den Alltag bestimmen. Mag.a Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich, machte deutlich, dass Vorsorge für armutsbetroffene Menschen oft nicht an erster Stelle stehen kann. „Es gibt Kinder, die in kalten, schimmelbefallenen Wohnungen schlafen. Oft geht es zunächst darum, überhaupt eine warme Mahlzeit am Tag zu haben.“ Umso wichtiger seien kostenlose, wohnortnahe Angebote, die auch Menschen mit Fluchterfahrung oder psychischen Belastungen erreichen.

Dass Zugangsbarrieren nicht nur eine Frage der finanziellen Situation sind, betonte Mag.a (FH) Sabine Röhrenbacher, Geschäftsführerin des Bundesverbands Selbsthilfe Österreich. Gerade für Menschen mit chronischen Erkrankungen müsse Vorsorge auch den Erhalt von Selbstständigkeit und Lebensqualität berücksichtigen. Dafür brauche es alltagstaugliche Angebote, eine gut abgestimmte Versorgung und die verbindliche Mitsprache von Patient:innenorganisationen. „Wir müssen mit Patient:innen sprechen, statt nur über sie.“ Besonders wichtig seien dabei die Sekundär- und Tertiärprävention, also die Früherkennung von Erkrankungen sowie die Vermeidung von Folgeerkrankungen und Verschlechterungen.

Die Diskussion zeigte: Mehr Vorsorge für alle bedeutet nicht einfach mehr vom Gleichen. Es braucht Angebote, die unterschiedliche Lebensrealitäten berücksichtigen, niederschwellige Zugänge schaffen und Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich besser miteinander verbinden. Denn Vorsorge kann nur dann alle erreichen, wenn sie auch dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

15 Jahre „zukunft gesundheit – Heute Ideen für Morgen“

Seit 2011 bietet die gesundheitspolitische Diskussionsreihe „zukunft gesundheit“ eine Plattform für den Austausch zwischen Entscheidungsträger:innen, Expert:innen und Betroffenen. Ziel ist es, Herausforderungen des österreichischen Gesundheitssystems aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und gemeinsam Lösungsansätze zu diskutieren. Das heurige Jubiläumsjahr steht unter dem Motto „Prävention & Vorsorge“.

Die Veranstaltungsreihe ist eine Initiative der Karl Landsteiner Gesellschaft in Kooperation mit MSD Österreich.

Weitere Informationen: https://zukunft-gesundheit.at/

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