L 138 Eichberg – Am Ascher: Fahrbahn auf 1,8 Kilometern erneuert

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Landesstraße L 138 zwischen dem Ortsteil Eichberg und der Passhöhe „Am Ascher“ im Gemeindegebiet von Puchberg am Schneeberg ist abschnittsweise auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern erneuert worden. Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Gutenstein und die Bauunternehmung PUSIOL GmbH unter halbseitiger Sperre durch. Mit den Vorarbeiten begann man Ende August, die Asphaltierungsarbeiten dauerten rund eine Woche. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung beliefen sich auf rund 245.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Aufgrund zahlreicher Fahrbahnschäden wie starken Verdrückungen, Netzrissen und Spurrinnen entsprach die Landesstraße in diesem Bereich zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Daher fiel die Entscheidung zur Erneuerung der Fahrbahn zwischen Kilometer 28,590 und Kilometer 30,380. Die L 138 weist in diesem Bereich ein durchschnittliches Verkehrsaufkommen von rund 2.000 Fahrzeugen pro Tag auf.

Im Zuge der Arbeiten sanierte die Straßenmeisterei Gutenstein zunächst zahlreiche Entwässerungseinrichtungen und erneuerte das Bankett. Zudem weitete sie die bestehende Kurve bei Kilometer 28,720 auf, um den Begegnungsverkehr zwischen Lastkraftwagen und Bussen zu verbessern. Auf einer Länge von rund 270 Metern zwischen Kilometer 28,650 und Kilometer 28,920 erneuerten die Arbeiterinnen und Arbeiter beide Richtungsfahrbahnen. Zwischen Kilometer 28,920 und Kilometer 30,380 erfolgte eine teilweise Sanierung der Richtungsfahrbahn Miesenbach. Dafür fräste die Straßenmeisterei den bestehenden Asphaltaufbau bis in eine Tiefe von elf Zentimetern ab. Anschließend kamen eine acht Zentimeter starke Binderschichte und eine drei Zentimeter starke Deckschichte zur Ausführung.

Weitere Informationen: NÖ Straßendienst, Christoph Schodl, Telefon: 0676/81260141, E-Mail an [email protected]



