- 12.11.2026, 11:23:02
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KORREKTUR: AVISO: PK der Wiener FPÖ mit Dominik Nepp und Maximilian Krauss
FPÖ-Sondersitzung: Immer Ärger mit der MA 35 – Ausverkauf der Staatsbürgerschaft muss gestoppt werden
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz ein.
Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss
Themen: Sondersitzung der Wiener FPÖ am 16. November: Ausverkauf der Staatsbürgerschaft? Verleihungen durch die MA 35 müssen umgehend geprüft werden!
Plenarvorschau auf den Gemeinderat am 18. November. Aktuelle Stunde der Wiener FPÖ zum Thema Kinderschutz
Wann: Freitag, 13. November 2026, 10.00 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]
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