KORREKTUR: AVISO: PK der Wiener FPÖ mit Dominik Nepp und Maximilian Krauss

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz ein.

Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss



Themen: Sondersitzung der Wiener FPÖ am 16. November: Ausverkauf der Staatsbürgerschaft? Verleihungen durch die MA 35 müssen umgehend geprüft werden!

Plenarvorschau auf den Gemeinderat am 18. November. Aktuelle Stunde der Wiener FPÖ zum Thema Kinderschutz

Wann: Freitag, 13. November 2026, 10.00 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!