Gefragter Lehrgang zum Thema Hochaltrigkeit ist abgeschlossen

Salzburg (OTS) -

12 engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den Lehrgang „Gut vernetzt & digital ins hohe Alter“ im September 2026 in Salzburg begonnen. Bei der Abschlussveranstaltung am Dienstag haben sie ihre Zertifikate erhalten. Das Interesse war bereits in der Anmeldephase enorm und zeigte, wie sehr man mit dem Thema Hochaltrigkeit am Puls der Zeit ist. Denn der intergenerative Lehrgang verbindet praxisnah Wissen für eine selbstständige Lebensführung mit sozialen Ressourcen und digitalen Alltagskompetenzen.

„Vor dem Hintergrund, dass sich die Bevölkerungsgruppe der 85+-Jährigen bis zum Jahr 2050 fast verdreifachen wird, setzt die Salzburger Erwachsenenbildung gemeinsam mit der Karl Landsteiner Privatuniversität mit diesem innovativen Lehrgang ein präventives Bildungsangebot mit Perspektive, das sich besonders an Menschen 50+ richtet“, berichtet Katrin Reiter Bakk.phil. MA, Projektleiterin der Salzburger Erwachsenenbildung. Angesichts der demographischen Entwicklung und der zunehmenden Singularisierung in der Gesellschaft leistet dieser Lehrgang einen wertvollen Beitrag zur Förderung der sozialen Teilhabe, Selbständigkeit und Lebensqualität im hohen Alter.

Wissenschaftlich begleitet wurde das Pilotprojekt durch die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften. Univ.-Prof. Dr. Franz Kolland, Leiter des Kompetenzzentrums für Gerontologie und Gesundheitsforschung an der Karl Landsteiner Universität, erklärt, warum dieser Lehrgang sinnvoll ist: „Neugierde kennt keine Altersgrenze – nur Mut. Auch im sehr hohen Alter lohnt es sich, mutig zu sein und Neues zu lernen. Bildung hält den Geist wach, weckt die Neugier und gibt das starke Gefühl, sich weiter zu erkennen und zu erfinden.“

Älterwerden: Wichtig sind die eigene Zukunftsperspektive und soziale Netzwerke

Bei der Zertifikatsverleihung am 10. November freuten sich die Teilnehmenden und das Lehrgangsteam über eine erfolgreiche Pilotphase. Lehrgangsleiterin Dr.in Danielle Bidasio führte aus: „Das Vernetzt-bleiben mit der Welt ist wesentlich, um ein möglichst selbständiges Leben zu führen und anschlussfähig in der Gesellschaft zu bleiben. Das haben auch die Erfahrungen aus den dialogischen Hausbesuchen gezeigt.“ Neben den sozialen Ressourcen für die „Für-alle-Fälle-Liste“ war auch die Frage nach der eigenen Zukunftsperspektive wichtig und was die Person selbst zu ihrem sozialen Netzwerk beitragen kann. „Besonders beeindruckt hat mich, mit wie viel Begeisterung und Motivation die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach ihren anfänglichen Unsicherheiten von den Hausbesuchen berichtet haben. Am meisten freut mich, dass sie aus diesen Begegnungen nicht nur wertvolle Erfahrungen mitnehmen, sondern auch beginnen, sich bewusst mit dem eigenen Älterwerden auseinanderzusetzen,“ berichtete Mag.a Christina Meilinger aus dem Lehrgangsteam. „Mit dieser Erkenntnis, dass die Hausbesuche zum Nachdenken über die eigene Vorsorge angeregt haben, ist der Präventionsgedanke erfolgreich angekommen,“ ergänzte Dr.in Danielle Bidasio.

Digitale Tools sind gerade im Alter die Basis für ein selbstbestimmtes Leben

Besonders gut angekommen sind bei den Teilnehmenden die digitalen Einheiten. Sie haben erfahren, wie die digitalen Tools bei der Kommunikation und der Recherche unterstützen können, welche hilfreichen Apps es gibt und welche Sicherheitsaspekte es zu berücksichtigen gilt. „Die Teilnehmenden haben im Lehrgang ihre eigenen digitalen Kompetenzen deutlich erweitert und dabei erlebt, wie eng diese mit Teilhabe und einem selbstbestimmten Leben verbunden sind. Besonders schön war zu sehen, dass alle mitgenommen haben: Weiterlernen lohnt sich und ist in jedem Alter möglich,“ zog Lehrgangsleiterin Ing.in Mag.a Edith Simöl Bilanz.