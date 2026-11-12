„Gute Nacht Österreich“ blickt auf Turbulenzen in Österreichs Parteienlandschaft, die Ardo-Werk-Schließung und die schmelzende Arktis

Wien (OTS) -

In Österreichs Parteienlandschaft geht es rund: Bei der ÖVP distanziert sich die Tiroler Landespartei öffentlich vom großen Bruder im Bund. Und in der SPÖ soll Finanzminister Markus Marterbauer Anfang nächsten Jahres das Ruder übernehmen und in der Partei einiges umbauen. In „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 13. November 2026, um 23.05 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON beschäftigt sich Peter Klien mit den Turbulenzen innerhalb der beiden Parteien und erhält dabei auch fachkundige Unterstützung durch Robert Palfrader.

Viele niederösterreichische Landwirte können aufatmen. Nachdem die belgische Firma Ardo die Auflassung ihres Werks in Groß-Enzersdorf angekündigt hatte, standen viele vor dem Aus, weil sie keinen Abnehmer für die Ernte mehr hatten. Jetzt ist zwar der Fortbestand der Gemüseproduktion durch heimische Betriebe gesichert, doch für die 240 Angestellten des Ardo-Werks fehlt nach wie vor jede Perspektive. „Gute Nacht Österreich“ blickt in eine Region, die schuldlos, dafür umso schwerwiegender von der Entscheidung eines ausländischen Konzerns getroffen ist.

Kaum jemand hat sich bisher für das Gebiet der Arktis interessiert. Doch das hat sich geändert. Denn so schnell wie die Temperaturen global steigen, so schnell schmilzt auch das Eis rund um den nördlichsten Punkt unseres Planeten – und legt nicht nur Bodenschätze frei, sondern eröffnet auch neue Schifffahrtswege. Und beides weckt Begehrlichkeiten bei den Großmächten USA, China und Russland. Peter Klien wirft einen Blick auf einen neuen geopolitischen Krisenherd.