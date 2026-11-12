BMWKMS: Ein neues Kapitel für das Volkskundemuseum Wien – Präsentation der umfassenden Sanierung

Wien (OTS) -

31 beteiligte Unternehmen aus unterschiedlichen Gewerken, 30 Restaurator:innen aus fünf Fachdisziplinen, 500 Kubikmeter Beton, 54 Tonnen Stahl, 14 Kilometer Wasser- und Heizungsleitungen sowie 7.000 Quadratmeter neu gespachtelte und gestrichene Wand- und Deckenflächen: Das sind nur einige der beeindruckenden Zahlen, die den Umfang der Sanierung des Gartenpalais Schönborn – seit 1917 Sitz des Volkskundemuseum Wien – verdeutlichen. Insgesamt wurden mehr als 110.000 Arbeitsstunden geleistet – das entspricht rund 65 Arbeitsjahren.

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden nun die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen sowie die besonderen Herausforderungen bei der denkmalgerechten Renovierung des historischen Gebäudes vorgestellt. Dabei zeigt sich, wie die Bewahrung wertvoller historischer Bausubstanz mit den Anforderungen an einen modernen Museumsbetrieb verbunden werden kann. Neben der sorgfältigen Restaurierung standen insbesondere die bauliche und technische Erneuerung sowie die Schaffung einer zeitgemäßen und zukunftsfähigen Infrastruktur im Mittelpunkt.

Mit der Sanierung wird nicht nur das bedeutende historische Gebäude Gartenpalais Schönborn erhalten, sondern auch die Grundlage dafür geschaffen, dass sich das Volkskundemuseum Wien als lebendiger Ort für Kultur, Forschung und gesellschaftlichen Austausch weiterentwickeln kann.

Finanziert wurde die Sanierung aus Mitteln des EU-Aufbauplans „NextGenerationEU“. Österreich standen daraus EU-Zuschüsse in Höhe von rund vier Milliarden Euro zur Verfügung, die nach der Corona-Pandemie wichtige Investitionen ermöglichten – auch in den Kulturstandort Österreich. Dazu zählen umfassende Sanierungsvorhaben wie etwa die bereits 2025 fertiggestellten Prater Ateliers, ökologische Investitionen in 135 Kulturbetriebe in ganz Österreich im Rahmen des Programms „Klimafitte Kulturbetriebe“ sowie die nun vor dem Abschluss stehende Sanierung des Volkskundemuseums Wien. In die Sanierung des Volkskundemuseums flossen insgesamt 25 Millionen Euro aus EU-Mitteln.

Andreas Babler, Vizekanzler und Kulturminister: „Die treffendste Beschreibung für dieses Projekt ist für mich: Ein Haus mit Geschichte. Ein Museum mit Zukunft. Wir haben ein historisch bedeutendes Gebäude bewahrt, seine Substanz geschützt und gleichzeitig fit für die Zukunft gemacht. Das Volkskundemuseum ist ein Stück Wiener Geschichte und Baukultur. Aber es soll nicht nur Geschichte bewahren, sondern auch in Zukunft ein lebendiger Ort für Gesellschaft, Kultur und Begegnung sein. Mein Dank gilt allen, die dieses ambitionierte Projekt über die vergangenen Jahre begleitet und möglich gemacht haben. Das ist eine gewaltige gemeinsame Leistung. Und es zeigt, was möglich ist, wenn öffentliche Institutionen, Fachleute, Unternehmen und die Europäische Union an einem gemeinsamen Ziel arbeiten.“

Gerald Beck, Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft: „Als Bundesimmobiliengesellschaft durften wir die Sanierung dieses historischen Gebäudes begleiten und Verantwortung für ein bedeutendes Stück österreichischer Baukultur übernehmen. Unser Ziel war es, die wertvolle Bausubstanz und den einzigartigen Charakter zu bewahren und zugleich an moderne Anforderungen anzupassen. Das Ergebnis verbindet den behutsamen Umgang mit dem historischen Erbe mit einer zeitgemäßen Sanierung. Die erfolgreiche Umsetzung in kurzer Zeit war vor allem dem engen Zusammenspiel aller Projektbeteiligten zu verdanken. Das sanierte Gartenpalais Schönborn ist eine gemeinsame partnerschaftliche Leistung, auf die wir stolz sein können.“

Patrick Lobis, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich: „Die Fertigstellung des Volkskundemuseums ist ein sichtbares Beispiel dafür, wie europäische Investitionen in Österreich konkret wirken: Rund 25 Millionen Euro aus dem EU-Aufbauplan NextGenerationEU fließen in die nachhaltige und denkmalgerechte Sanierung dieses historischen Gebäudes. Die Europäische Union bewahrt damit nicht nur gemeinsames kulturelles Erbe, sondern stärkt auch die Zukunft von Kunst und Kultur. NextGenerationEU ist ein beispielloses europäisches Investitionsprogramm. Österreich profitiert dabei von umfangreichen EU-Zuschüssen in der Höhe von 4 Milliarden Euro.“

Sylvia Schönolt, Bundesdenkmalamt: „Das Volkskundemuseum Wien widmet sich nicht nur der Kulturgeschichte, sondern ist selbst Teil davon. Diese Geschichte zu bewahren und zugleich Raum für Neues zu schaffen, war Leitgedanke der Sanierung – ganz im Sinne der ‚Baukulturellen Leitlinien des Bundes‘. Die größte denkmalfachliche Herausforderung bestand darin, den historischen Gebäudekomplex barrierefrei zu erschließen und technisch zu modernisieren, ohne die denkmalgeschützte Substanz und das Erscheinungsbild zu beeinträchtigen. Der erfolgreiche Abschluss zeigt einmal mehr, dass Denkmalschutz und Klimaschutz Hand in Hand gehen können.“

Matthias Beitl, Leitung Volkskundemuseum Wien: „Die Sanierung und die damit einhergehende Neupositionierung des Museums sind in der 130-jährigen Geschichte der Institution geradezu ein historischer Moment. Dass wir heute ein Museumsgebäude zeigen können, dessen Infrastruktur neben dem Museumsbetrieb unterschiedlichste öffentliche Nutzungen ermöglicht, ist dem Engagement und dem Vertrauen vieler Menschen zu verdanken: der öffentlichen Verwaltung, EU-Vertreter:innen, den Planungsteams, der Projektleitung, den Gewerken, den Arbeiter:innen, Restaurator:innen, externen Unterstützer:innen, Ideengeber:innen und dem Museumsteam. Der Vollbetrieb des Museums startet im September 2027. Bis dahin wird es öffentliche Programmpunkte geben. Ab dann heißt es: Nutze dein Museum.“



Die Sanierung des Gartenpalais Schönborn

Von einem der bedeutendsten Architekten des Barock, Johann Lucas von Hildebrandt, als Gartenpalais für Reichsvizekanzler Friedrich Karl Graf Schönborn im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts errichtet, gelangte das Palais 1862 in den Besitz der Gemeinde Wien, die es erweitern, umbauen und sanieren ließ. Der gesamte Gebäudekomplex wurde schließlich 1917 dem Verein für Volkskunde überlassen, der 1920 hier sein Museum eröffnete. Seit damals gab es da und dort bauliche Veränderungen, Instandsetzungen und auch Restaurierungen, jedoch genügten die baulichen Gegebenheiten nach über einhundert Jahren der Nutzung nicht mehr den Anforderungen für einen modernen Museumsbetrieb.

Im Mittelpunkt der Generalsanierung, die im Jänner 2025 mit dem Bau startete, standen die sorgfältige Bewahrung der historischen Bausubstanz sowie die Verbindung von Denkmalschutz, zeitgemäßer Gebäudetechnik und den Anforderungen an einen modernen Museumsbetrieb.

Das Mauerwerk wurde trockengelegt und abgedichtet, umfangreiche statische Verstärkungen vorgenommen sowie Fassade, Fenster und Dach saniert. Auch die technische Gebäudeausstattung wurde umfassend erneuert. Zwei neue Stiegenhäuser sowie ein Personen- und Lastenaufzug verbessern die Erschließung und ermöglichen eine zeitgemäße, barrierefreie Nutzung des historischen Gebäudes.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der energetischen Verbesserung des Gebäudes. Die bestehenden Heizkessel wurden durch eine reversible Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzt, die künftig für die Wärme- und Kälteversorgung sorgt. Das Projekt erfüllt die Voraussetzungen für den klimaaktiv-Silber-Standard.

Die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes erfordert besondere Sorgfalt im Umgang mit der historischen Bausubstanz. Sämtliche Maßnahmen wurden daher eng mit dem Bundesdenkmalamt abgestimmt. Im Zuge der Arbeiten wurden zudem mehrere barocke Wandmalereien und Rundnischen entdeckt, die ins Restaurierungskonzept aufgenommen wurden.

Mit der Generalsanierung wird das Gartenpalais Schönborn nicht nur baulich und technisch auf den neuesten Stand gebracht, sondern auch sein historischer Charakter für kommende Generationen bewahrt. Die Verbindung von Denkmalschutz, moderner Gebäudetechnik und verbesserter Zugänglichkeit schafft die Voraussetzungen für eine langfristige und zeitgemäße Nutzung als Museum.

Im Anschluss an die Pressekonferenz fand ein geführter Rundgang durch das sanierte Gebäude mit dem verantwortlichen Architektenteam der Silberpfeil-Architekten ZT GmbH, dem Generalplaner des Projekts, statt. Dabei wurden ausgewählte Sanierungsmaßnahmen vorgestellt. Als symbolische Geste wurde zudem ein restauriertes Hausnummernschild an Museumsdirektor Matthias Beitl und sein Team übergeben.

Fahrplan bis zur Wiedereröffnung des Volkskundemuseum Wien im September 2027

Nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten beginnt die Einrichtung des Museumsgebäudes. Im September 2027 wird das Museum mit einem gänzlich überarbeiteten Konzept neu eröffnet. Die Grundidee leitet sich von internationalen Beispielen öffentlicher Büchereien ab, indem über die klassischen Museumsaufgaben hinaus unterschiedlichste Nutzungen und konsumfreie Bereiche ermöglicht werden. Das bauliche und inhaltliche Gesamtkonzept folgt dem Prinzip „maximal öffentlich, minimal intern“. Durch optimierte Raumaufteilungen wird die öffentlich nutzbare Fläche um rund 30 Prozent erweitert. Auch die Räumlichkeiten für die Gastronomie werden erweitert. Bereits im Mai 2027 öffnet das Haus im Rahmen einer performativen Ausstellung erstmals wieder seine Türen und gewährt der Öffentlichkeit erste Einblicke in das neu gestaltete Museum.

Bilder zur Pressekonferenz finden Sie hier: https://www.picdrop.com/bmwkms/fotos