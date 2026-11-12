„Bewusst gesund“: Welt-Diabetestag unter dem Motto Früherkennung

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 14. November 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Diabetes – KI hilft bei Berechnung von Mahlzeiten

Menschen mit Typ-1-Diabetes müssen bei jeder Mahlzeit die aufgenommene Kohlenhydratmenge berücksichtigen, um ihre Insulingabe entsprechend anzupassen. Das tägliche Abwiegen und Berechnen der Lebensmittel stellt dabei eine große Herausforderung dar. Der 18-jährige Wiener Diego Szekely kennt diese Situation aus eigener Erfahrung und hat deshalb eine digitale Lösung entwickelt. Mithilfe künstlicher Intelligenz soll eine Fotoanalyse von Mahlzeiten den Kohlenhydratgehalt und die Nährstoffzusammensetzung ermitteln. Dafür werden drei Aufnahmen aus unterschiedlichen Perspektiven ausgewertet. Seine Entwicklung zählt mittlerweile rund 30.000 Downloads und wird international genutzt. An der Medizinischen Universität Wien laufen derzeit Studien, die sowohl die Genauigkeit der Technologie als auch mögliche Auswirkungen auf die Blutzuckerwerte untersuchen.

Studiogespräch: Welt-Diabetestag unter dem Motto Früherkennung

Diabetes entwickelt sich häufig schleichend und bleibt über Jahre hinweg unentdeckt. Dabei kann eine frühzeitige Diagnose und Behandlung entscheidend sein, um schwerwiegende Folgeerkrankungen wie Gefäßschäden oder Amputationen zu verhindern oder hinauszuzögern. Anlässlich des Welt-Diabetestages am 14. November steht heuer das internationale Motto „Early Action on Diabetes“ im Mittelpunkt. In Österreich sind laut einer aktuellen Studie bereits knapp 20 Prozent der Erwachsenen von Prädiabetes betroffen, Männer deutlich häufiger als Frauen. Frühzeitige Erkennung und konsequente Behandlung von Typ-1- und Typ-2-Diabetes sind daher zentrale Herausforderungen für das österreichische Gesundheitssystem. Neben einer verbesserten Früherkennung brauche es gezielte gesundheitspolitische Maßnahmen und einen niederschwelligen Zugang zu Vorsorge und Therapie, erläutert Dr. Johanna Brix, Leiterin des Diabeteszentrums Wienerberg.

Tiergifte – Hoffnungsträger für neue Medikamente

Seit Jahrmillionen rüsten sich Tiere mit einer mächtigen Waffe: Gift. Spinnen, Skorpione oder Kegelschnecken haben in einem langen Wettlauf der Evolution raffinierte Mixturen entwickelt – chemische Werkzeuge, die lähmen, betäuben oder töten. Heute könnten genau diese Waffen neue Hoffnung für die Medizin bedeuten, indem sie als eine Art Transportmittel für neue Medikamente dienen, die im Gehirn wirken sollen. Mithilfe von Tiergiften wollen Forschende die Blut-Hirn-Schranke durchbrechen, eine der größten Hürden in unserem Körper. Sie trennt das zentrale Nervensystem vom Blutkreislauf und schützt so das Gehirn vor Schadstoffen und Krankheitserregern, verhindert allerdings auch, dass 95 Prozent aller Medikamente diese überwinden.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Muskelschmerzen

Ein Ziehen im Rücken, Verspannungen in den Schultern oder Schmerzen in den Beinen – Muskelbeschwerden können an unterschiedlichen Stellen des Körpers auftreten. Dahinter stecken häufig Überlastung, Bewegungsmangel oder einseitige Belastungen im Alltag. Auch Stress kann Muskelverspannungen begünstigen. Welche Untersuchungen sinnvoll sind und was auch ohne Medikamente gegen die Schmerzen helfen kann, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Faszien – wie trainiert man sie richtig?

Sie geben uns Halt und sind bei jeder Bewegung im Einsatz: Faszien. Wie ein dreidimensionales Netzwerk durchzieht dieses Bindegewebe den gesamten Körper. Eng mit dem Nervensystem verbunden, spielt es eine wichtige Rolle für Körperhaltung, Beweglichkeit und Schmerzempfinden. Doch was brauchen Faszien, um gesund, geschmeidig und belastbar zu bleiben? Arzt und Bewegungsspezialist Dr. Peter Poeckh geht dieser Frage auf den Grund. Gemeinsam mit Christine Varriale, die sich aufgrund eigener Rückenprobleme intensiv mit ihren Faszien beschäftigt hat, zeigt er, worauf es ankommt. In drei abwechslungsreichen Übungsblöcken stehen Mobilisierung, gezielte Kräftigung und Körperhaltung im Mittelpunkt. Auch die beliebte Faszienrolle kommt auf den Prüfstand.