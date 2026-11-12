FPÖ - Schütz: Medikamenten-Abrechnungen bei Barmherzigen Brüdern. Auch Wien betroffen?

Wien (OTS) -

Die aktuellen Medienberichte über massiv überhöhte Medikamentenverrechnungen durch die Barmherzigen Brüder werfen auch für Wien erhebliche Fragen auf. Laut Recherchen des deutschen Nachrichtenmagazins „Spiegel“ sollen Arzneimittel teilweise zum Zehnfachen des Einkaufspreises intern weiterverrechnet worden sein.

„Angesichts dieser Vorwürfe muss dringend geklärt werden, ob vergleichbare Abrechnungspraktiken auch im Wiener Gesundheitswesen vorkommen und in welchem Ausmaß öffentliche Gelder betroffen sein könnten“, erklärt die Wiener FPÖ-Gesundheitssprecherin Angela Schütz.

Schütz kündigt dazu eine entsprechende Anfrage im Rathaus an. Insbesondere soll offengelegt werden, inwieweit diese Vorgänge auch in Wien Praxis sind.

„Wenn Medikamente tatsächlich mit derartigen Aufschlägen verrechnet werden, stellt sich unweigerlich die Frage, wer davon profitiert und wer am Ende die Rechnung bezahlt. Die Wiener Steuerzahler haben ein Recht darauf zu erfahren, ob ihr Geld ausschließlich der Patientenversorgung zugutekommt oder durch überhöhte Verrechnungen belastet wird“, so Schütz.

„Die Vorwürfe müssen lückenlos aufgeklärt werden. Gerade angesichts des enormen finanziellen Drucks im Wiener Gesundheitswesen darf bei der Verwendung öffentlicher Mittel kein Fragezeichen offenbleiben. Wir erwarten vollständige Transparenz und konkrete Antworten“, fordert Schütz abschließend.