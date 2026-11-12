Kater Molly verschluckt BH-Träger: Tierschutz Austria warnt vor gefährlichen Fremdkörpern

Wien/Vösendorf (OTS) -

Ein durchsichtiger BH-Träger, der Kopf einer Spielzeugschlange, Cent-Münzen, Rolloschnüre, Kondome und sogar ein Löffel: Diese und weitere Gegenstände haben Tierärztinnen und Tierärzte von Tierschutz Austria in den vergangenen Monaten aus den Mägen und Därmen ihrer Patienten entfernt. Besonders eindrücklich ist der Fall des Katers Molly, der einen durchsichtigen BH-Träger verschluckt hatte.

Die zweijährige Molly musste operiert werden, hat den Eingriff jedoch gut überstanden und erholt sich inzwischen im Katzenhaus von Tierschutz Austria. Sein Zustand ist stabil und die Prognose günstig. „Molly hatte Glück. Viele andere Tiere haben dieses Glück nicht“ , sagt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.

Der Fall zeigt gleichzeitig ein weiteres Problem: Der Besitzer konnte sich die notwendigen Tierarztkosten nicht leisten. Viele Tierhalter:innen stehen vor genau dieser Situation – eine lebensrettende Behandlung ist möglich, aber finanziell nicht machbar. Tierschutz Austria weist darauf hin, dass der Zugang zu tierärztlicher Notfallversorgung nicht vom Geldbeutel abhängen darf.

Immer wieder nehmen Tiere Gegenstände zu sich, die nicht zum Fressen gedacht sind. Hinter diesem Verhalten kann das sogenannte Pica-Syndrom stecken: Tiere nehmen wiederholt nicht fressbare Materialien wie Plastik, Stoff oder Schnüre auf. Die Ursachen reichen von Langeweile und Stress über Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu gesundheitlichen Problemen.

So kurios manche Fundstücke wirken mögen – das Verschlucken von Fremdkörpern kann schwerwiegende Folgen haben. Verletzungen, Darmverschlüsse oder weitere Komplikationen sind möglich und erfordern häufig eine zeitnahe tierärztliche Intervention. Tierschutz Austria appelliert daher an Tierhalterinnen und Tierhalter, bei Verdacht auf einen verschluckten Fremdkörper rasch eine tierärztliche Abklärung vornehmen zu lassen. Je früher interveniert wird, desto besser sind die Heilungschancen.



Fotos (honorarfrei)

Tierschutz Austria - Wiener Tierschutzverein | Flickr