  • 12.11.2026, 11:02:32
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Kehrt Österreich in die A-Gruppe zurück? Nations-League-Doppel live im ORF

Am 14. November Österreich – Irland und am 17. November Israel – Österreich jeweils ab 19.30 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - 

Nations-League-Doppel live im ORF: Kehrt Österreich als Gruppensieger wieder in die A-Gruppe und damit in Europas Elite zurück? Die Antwort gibt es live in ORF 1. Am Samstag, dem 14. November 2026, trifft die Rangnick-Elf ab 19.30 Uhr in Linz auf Irland. Daniel Warmuth und Helge Payer kommentieren, Alina Zellhofer, Peter Stöger und Helge Payer analysieren.

Zum Abschluss der Nations-League spielt Österreich am Dienstag, dem 17. November, ebenfalls ab 19.30 Uhr gegen Israel. Boris Kastner-Jirka und Peter Stöger sind die Kommentatoren, Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich analysieren.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.

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