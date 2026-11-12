Kehrt Österreich in die A-Gruppe zurück? Nations-League-Doppel live im ORF

Wien (OTS) -

Nations-League-Doppel live im ORF: Kehrt Österreich als Gruppensieger wieder in die A-Gruppe und damit in Europas Elite zurück? Die Antwort gibt es live in ORF 1. Am Samstag, dem 14. November 2026, trifft die Rangnick-Elf ab 19.30 Uhr in Linz auf Irland. Daniel Warmuth und Helge Payer kommentieren, Alina Zellhofer, Peter Stöger und Helge Payer analysieren.

Zum Abschluss der Nations-League spielt Österreich am Dienstag, dem 17. November, ebenfalls ab 19.30 Uhr gegen Israel. Boris Kastner-Jirka und Peter Stöger sind die Kommentatoren, Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich analysieren.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.