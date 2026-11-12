Höchste Auszeichnung für nachhaltiges Bauen: Staatspreis für die Sport Arena Wien

Wien (OTS) -

Seit 2006 wird der Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit, ausgelobt vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, vergeben. Anders als bei den vergangenen Auszeichnungen gibt es zum 20-Jahr-Jubiläum einen einzigen Staatspreisträger: die Sport Arena Wien. Die Ehrung würdigt ein außergewöhnliches Architekturprojekt, das durch seine gestalterische Qualität ebenso besticht wie durch seine nachhaltige Ausrichtung. Mit der Sport Arena Wien hat die MA 51 - Sport Wien als Bauherrin gemeinsam mit den an Planung und Umsetzung beteiligten Architekt*innen, Fachplaner*innen und ausführenden Unternehmen eine multifunktionale Sportstätte geschaffen, die durch ihre hohe Funktionalität, ihre flexible Nutzbarkeit und ihr zukunftsorientiertes Energiekonzept überzeugt.

Sportstadtrat Peter Hacker: „Die Auszeichnung mit dem Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit ist eine große Anerkennung für die gesamte Projektgemeinschaft. Von Beginn an war es unser Ziel, eine Sportstätte zu schaffen, die den Anforderungen des Spitzen- und Breitensports gleichermaßen gerecht wird und gleichzeitig höchste Ansprüche an Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllt. Dass die Sport Arena Wien nun mit dem Staatspreis ausgezeichnet wurde, bestätigt unseren Weg der Sportstättenentwicklung. Ich freue mich sehr für die Mitarbeiter*innen im Sportbereich der Stadt und der Wien Holding und alle Projektbeteiligte, die viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt haben.“

Anatol Richter, Abteilungsleiter von Sport Wien: „Die Sport Arena Wien steht für einen ganzheitlichen Planungsansatz, bei dem Architektur, Funktionalität, Energieeffizienz und langfristige Nutzbarkeit konsequent zusammengedacht wurden. Der Staatspreis würdigt damit nicht nur ein Gebäude, sondern die Zusammenarbeit zahlreicher Expertinnen und Experten aus Planung, Bau und Sport. Dieses Ergebnis zeigt, was möglich ist, wenn alle Beteiligten ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Schaffung einer nachhaltigen Sportinfrastruktur für kommende Generationen.“

Architektur der Sport Arena Wien

Die Sport Arena Wien vereint zeitgemäße Architektur mit hoher Funktionalität und setzt damit neue Maßstäbe für urbane Sportinfrastruktur. Der kompakte, klare Baukörper fügt sich harmonisch in das Umfeld des zweiten Wiener Gemeindebezirks ein und schafft gleichzeitig eine starke identitätsstiftende Präsenz. Großzügige Blickbeziehungen, eine offene Gestaltung und eine durchdachte Wegeführung sorgen für eine hohe Aufenthaltsqualität für Sportler*innen, Besucher*innen und Veranstalter*innen. Die Architektur verfolgt konsequent den Anspruch, Sport, Publikum und Stadt miteinander zu verbinden. Dadurch entstand ein modernes Sportzentrum, das sowohl ästhetisch als auch funktional höchsten Anforderungen gerecht wird.

Nachhaltiges Energiekonzept

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Sport Arena Wien ist ihr zukunftsweisendes Nachhaltigkeits- und Energiekonzept. Durch den Einsatz energieeffizienter Gebäudetechnik, ressourcenschonender Baustoffe und intelligenter Steuerungssysteme wird der Energieverbrauch nachhaltig reduziert und ein nahezu energieautarker Betrieb möglich. Die technischen Anlagen wurden darauf ausgelegt, den laufenden Betrieb möglichst effizient und wirtschaftlich zu gestalten. Gleichzeitig leistet die Anlage einen wichtigen Beitrag zu den Klima- und Nachhaltigkeitszielen der Stadt Wien. Die Auszeichnung mit dem Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit würdigt diesen ganzheitlichen Ansatz, der ökologische Verantwortung und moderne Sportinfrastruktur erfolgreich verbindet.

Sportliche Nutzung und Verwandlungsfähigkeit

Die Sport Arena Wien wurde als multifunktionale Sportstätte konzipiert und bietet seit der Eröffnung im September 2025 optimale Bedingungen für Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb auf nationalem und internationalem Niveau. Dank ihrer flexiblen Raumstrukturen kann die Arena an unterschiedlichste Sportarten und Veranstaltungsformate angepasst werden. Innerhalb kurzer Zeit lassen sich Flächen und Infrastruktur für verschiedene Nutzungsanforderungen umgestalten, wodurch eine besonders hohe Auslastung ermöglicht wird. Von Nachwuchssport und Vereinssport über Spitzenbewerbe bis hin zu Großveranstaltungen schafft die Sport Arena Wien den passenden Rahmen. Diese außergewöhnliche Verwandlungsfähigkeit macht sie zu einer der modernsten und vielseitigsten Sportstätten Österreichs.

Sport Arena Wien

Bauherrschaft: MA 51 – Sport Wien

Projektmanagement: WIP Wiener Infrastruktur GmbH

Architektur: Karl und Bremhorst Architekten ZT GmbH

Fachplanung: RWT plus ZT GmbH (Tragwerksplanung, Bauphysik), FIN – Future is Now Kuster Energielösungen GmbH (Energietechnik), Fuchs & Partner GmbH (HKLS), Carla Lo Landschaftsarchitektur, hopi-sportplan (Sportplanung)

Energietechnik: 75 Tiefensonden, Bauteilaktivierung, Free-Cooling über Deckenkühlung, größte PVT-Anlage Österreichs, Komfortlüftung

Auszeichnung: klimaaktiv Gold

Betriebsführung: Wien Holding Sport GmbH