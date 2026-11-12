Erfolgreiche Sommerkooperation von Casali und Mitsubishi geht zu Ende

Wien (OTS) -

Casali und Mitsubishi Motors Österreich ziehen eine positive Bilanz ihrer gemeinsamen Sommerpromotion. Unter dem Titel „Dein Sommer, dein Drive“ verband die Kooperation die Markenwelten des österreichischen Süßwarenherstellers und des Automobilimporteurs. Im Mittelpunkt der markenübergreifenden Sommerkampagne standen die Casali Produkte und der Mitsubishi Grandis. Das begleitende Gewinnspiel verzeichnete über 34.000 TeilnehmerInnen.

Die Kampagne kombinierte digitale Kommunikationsmaßnahmen mit aufmerksamkeits­starken POS-Displays im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Als Hauptgewinn wurde der Mitsubishi Grandis in Sunrise Rot verlost – eine Farbwahl, die den Bezug zur Marke Casali unterstreicht. Der zu verlosende Mitsubishi Grandis wurde mit Ende Oktober an die glückliche Gewinnerin aus Liezen übergeben.

„ Casali steht für fruchtig-tropischen Genuss und Lebensfreude – das passt ideal zum Sommer. Gemeinsam mit Mitsubishi haben wir dieses Gefühl unter dem Motto ‚Dein Sommer, dein Drive‘ aufgegriffen. Neben dem Hauptpreis brachten unsere Produktpakete mit Casali Schoko-Bananen und Casali Rum-Kokos die Markenwelt direkt zu den GewinnerInnen. Über die große Resonanz mit mehr als 34.000 Teilnahmen freuen wir uns sehr. “, so Julia Hrabal, Marketingleiterin bei Manner.

„ Die Kooperation mit Casali ermöglichte es uns, den Mitsubishi Grandis einer breiten Zielgruppe zu präsentieren und zusätzliche Berührungspunkte mit der Marke Mitsubishi zu schaffen. Mit Maßnahmen wie dieser gelingt es uns, die Sichtbarkeit und Präsenz der Marke zu stärken . “, sagt Lisa Hahofer, Marketing & PR Managerin bei Mitsubishi Motors Österreich.

Mitsubishi Grandis: Ein vielseitiger SUV als Hauptgewinn

Der Mitsubishi Grandis kombiniert ein flexibles Raumangebot mit moderner Konnektivität und zeitgemäßen Antriebstechnologien. Mit seinem großzügigen Innenraum und der verschiebbaren Rückbank bietet das Modell flexible Möglichkeiten zur Nutzung des verfügbaren Platzes und eignet sich damit optimal für die Anforderungen des Alltags.

Moderne Konnektivitätslösungen ermöglichen die Integration digitaler Dienste und erleichtern die Bedienung wichtiger Fahrzeugfunktionen. Ergänzt wird das Ausstattungskonzept durch moderne Fahrerassistenzsysteme, die den Fahrkomfort und die Sicherheit auf jeder Fahrt garantieren. Der Grandis ist mit Mildhybrid- und Vollhybridantrieb erhältlich und verbindet damit unterschiedliche Antriebskonzepte mit den praktischen Eigenschaften eines vielseitigen SUV.