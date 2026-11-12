Windkraft Österreich trifft auf globale Energielandschaft: 24. Branchenplattform Windenergie auf der Enlit Europe

Wien (OTS) -

Die österreichische Windbranche trifft sich heute auf der Enlit Europe in Wien. Die 24. Branchenplattform Windenergie der WINDKRAFT Österreich ist Teil einer der größten Veranstaltungen der europäischen Energiewirtschaft. Auf dem Programm stehen der Stand des Windkraftausbaus, künstliche Intelligenz im Energiesektor, Windverhältnisse und klimatische Bedingungen, sowie die Kombination von Windparks mit Batteriespeichern.

12.11.2026: Seit 10. November treffen sich rund 15.000 Teilnehmer:innen, mehr als 750 Aussteller:innen und über 600 Speaker:innen aus mehr als 140 Ländern auf der Enlit Europe in Wien. Mittendrin ist heute die österreichische Windbranche: Die WINDKRAFT Österreich ist Industry Partner der Veranstaltung und hält am letzten Messetag ihre 24. Branchenplattform Windenergie ab. Das Format findet zweimal im Jahr statt und bringt Betreiber:innen, Hersteller:innen, Planer:innen und Dienstleister:innen der Windbranche zusammen.

„Die Windkraft ist eine tragende Säule der österreichischen Stromversorgung. Damit das so bleibt, müssen wir über die Grenzen hinausschauen“, sagt WINDKRAFT Österreich Geschäftsführer Florian Maringer. „Die Enlit Europe bringt die gesamte europäische Energiewirtschaft nach Wien. Wir nutzen diese Bühne, um zu präsentieren, was die heimische Windbranche an sauberem und sicherem Strom leistet, und um über die jetzt entscheidenden Fragen zu sprechen: schnellere Genehmigungen, mehr Netzkapazität, mehr Speicher und ein Marktdesign, das Investitionen ermöglicht.“

Internationale Bühne für die heimische Windkraft

Mit der Branchenplattform setzt die Enlit Europe einen inhaltlichen Schwerpunkt auf die Windenergie im Gastgeberland. „Die Energiewende in Europa gelingt nur, wenn wir die nationalen Branchen dort abholen, wo sie stehen, und sie miteinander vernetzen“, sagt Rogier Kuttschreuter, Head of Industry Insights & Engagement bei Enlit Europe und Projektleiter von Enlit On The Road. „Österreich zeigt mit seiner Windbranche, wie viel regionale Wertschöpfung in erneuerbarer Energie steckt, und unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit über Branchengrenzen hinweg zu fördern. Wir freuen uns sehr, die WINDKRAFT Österreich und ihre Mitglieder heute auf der Enlit Europe in Wien zu Gast zu haben.“

Das Programm: von KI bis Batteriespeicher

Eröffnet wird die Branchenplattform von Josef Plank, Präsident der WINDKRAFT Österreich, Paddy Young, Head of Enlit, und Reinhard Schanda, Vorsitzender des Firmenbeirats. Ernst & Young spricht anschließend darüber, wie künstliche Intelligenz die Energiewirtschaft verändert.

Ein weiterer Schwerpunkt sind diverse Klima-Szenarien: Philipp Maier vom Institut für Meteorologie und Klimatologie der BOKU zeigt, wie meteorologische Dynamiken auf die Energieform wirken. Franziska Schöniger vom AIT Austrian Institute of Technology beleuchtet die Folgen für Erzeugung, Verbrauch und Versorgungssicherheit im österreichischen Stromsystem.

In weiterer Folge geht es um die Kombination von Wind und Batteriespeichern. Markus Aigner und Stefanie Orator-Saghy von Wolf Theiss behandeln Co-Location, Genehmigung und Netzanschluss. Lukas Stühlinger von FINGREEN zeigt, wie sich gemeinsam errichtete Speicher finanzieren lassen. Firmenpräsentationen und Fragerunden runden das Programm ab.

Über WINDKRAFT Österreich

Die WINDKRAFT Österreich (ehemals IG Windkraft) ist die Interessenvertretung der österreichischen Windbranche. Heimische Windräder versorgen schon heute rund 2,75 Millionen Haushalte im Land mit sicherem, sauberem und regionalem Strom. Nach einer aktuellen, repräsentativen Umfrage befürworten 83 % der Österreicher: innen den Ausbau der Windenergie. Die WINDKRAFT Österreich repräsentiert rund 180 in den Regionen verankerte, meist mittelständische Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energieform – von der Herstellung über die Planung und Errichtung bis hin zu Betrieb und Wartung. Die österreichische Windbranche beschäftigt etwa 8.000 Menschen und hat in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt 1,2 Milliarden Euro pro Jahr erwirtschaftet. Durch Milliarden-Investitionen stärkt sie den heimischen Wirtschaftsstandort.