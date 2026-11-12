Wie sicher sind Pampers® Windeln? Inhaltsstoffe, Prüfungen und Zertifikate im Überblick

Schwalbach am Taunus (OTS) -

Pampers Windeln werden aus sorgfältig ausgewählten Rohstoffen hergestellt, die einen strengen Auswahlprozess durchlaufen, bevor sie Bestandteil einer Windel werden dürfen. Alle Pampers Windeln sind dermatologisch getestet und nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert - einer der strengsten Sicherheitszertifizierungen für Babytextilien in Europa.

Windeln gehören weltweit zu den am häufigsten verwendeten Babyprodukten. Bevor Eltern sie für ihr Baby verwenden, werden die Materialien und fertigen Produkte umfassend auf Sicherheit geprüft. Pampers wählt die Materialien sorgfältig aus: Jedes Material wird geprüft, bevor es überhaupt zum Einsatz kommt. Pampers überwacht die Produktionsprozesse und testet die fertigen Windeln u. a. im Pampers Werk in Euskirchen kontinuierlich - damit Eltern sich darauf verlassen können, dass das, was ihr Baby rund um die Uhr auf der Haut trägt, sorgfältig geprüft ist. Darüber hinaus erfüllen Pampers Windeln die strengen europäischen Vorgaben zur Chemikalien- und Produktsicherheit.

Sind Pampers Windeln sicher für Babys? Was Eltern wissen sollten:

Pampers® Windeln, Feuchttücher und alle ihre Bestandteile sind sicher. Sicherheit hat bei Pampers oberste Priorität - jeder Inhaltsstoff wird vor dem Einsatz umfassend bewertet. Pampers Windeln und Feuchttücher sind von Dermatest® dermatologisch getestet und von der Skin Health Alliance als sicher für die Babyhaut bestätigt. Pampers Windeln und parfümfreie Feuchttücher sind nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert und somit auf mehr als 1.000 bedenkliche Substanzen geprüft. Das bedeutet: Sicherheit ist bei Pampers in jedem Schritt fest verankert - von der sorgfältigen Auswahl der Materialien bis zur Herstellung und Prüfung jeder Windel und jedes Feuchttuchs.

Viele Eltern stellen sich trotzdem die Frage: "Sind Windeln giftig?" Die Antwort lautet: Nein. Jedes Material in Pampers Windeln wird vor dem Einsatz umfassend auf Sicherheit bewertet. Die fertigen Windeln sind nach OEKO-TEX® STANDARD 100 auf mehr als 1.000 bedenkliche Substanzen geprüft und von Dermatest® dermatologisch getestet.

Woraus bestehen Pampers Windeln - und welche Stoffe sind nicht enthalten?

Pampers Windeln bestehen aus sorgfältig ausgewählten, dermatologisch getesteten Materialien, die Sicherheit, Saugkraft und Komfort für die empfindliche Babyhaut vereinen. Gleichzeitig sind zahlreiche potenziell bedenkliche Stoffe bewusst nicht enthalten.

Verwendete Materialien in Pampers Windeln

Jede Pampers Windel setzt sich aus mehreren Schichten zusammen, die jeweils eine bestimmte Funktion erfüllen:

Superabsorber (SAP): Ein saugfähiges Gel-Granulat im Kern der Windel, das Flüssigkeit schnell aufnimmt und sicher einschließt.

Zellstoff (Zellulose): Weiche, aus Holz gewonnene Fasern, die im Saugkern gemeinsam mit dem Superabsorber Flüssigkeit aufnehmen und verteilen. Der Zellstoff wird ohne elementares Chlor gebleicht (ECF).

Polypropylen, Polyester und Polyethylen: Weiche, atmungsaktive bzw. wasserabweisende Vlies-Schichten, die den saugstarken Kern umgeben und die Haut trocken halten.

Elastan: Dehnbare Faser, die für den flexiblen Sitz an Beinbündchen und Bund sorgt.

Klebstoffe: Lösungsmittelfrei hergestellt und so platziert, dass kein direkter Hautkontakt entsteht.

Farbpigmente: Nicht wasserlösliche Pigmente für Designs und Markierungen.Schutzbalsam: Ein Hauch einer Lotion auf dem Innenvlies hilft dabei, die Babyhaut zu pflegen und zu schützen. Sie besteht aus bewährten Inhaltsstoffen, die auch in Kosmetik und Pharmazie verwendet werden.

Mehr Details zu allen Materialien sind auf der Seite Qualität und Sicherheit bei Pampers zu finden.

Welche Stoffe sind NICHT enthalten?

Ebenso wichtig wie die verwendeten Materialien ist das, was Pampers bewusst weglässt:

keine EU-gelisteten Parfümallergene gemäß der EU-Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009 - gilt für Baby-Dry, Premium Protection und Harmonie

keine Konservierungsstoffe in den Windeln

kein elementares Chlor zur Bleichung der Zellulose (elementar chlorfreie Bleiche, ECF)

latexfrei

Feuchttücher: Zusätzlich ohne Ethanol, Phenoxyethanol, Parabene, Phthalate oder elementares Chlor

Was sagt die Wissenschaft zur Sicherheit von Windelmaterialien?

Die Sicherheit der in Windeln verwendeten Materialien wurde auch in wissenschaftlichen Publikationen untersucht. Die 2014 in Clinical Pediatrics veröffentlichte Arbeit von Dey und Kollegen, Safety of Disposable Diaper Materials: Extensive Evaluations Validate Use1, beschreibt, wie sorgfältig jedes Material geprüft wird, bevor es in einer Windel eingesetzt wird. Jede einzelne Komponente muss zunächst strenge Sicherheitsbewertungen bestehen. Erst wenn ihre Sicherheit umfassend bestätigt ist, kommt ein Material in einer Windel zum Einsatz. Dabei wird besonders vorsichtig bewertet, um auf der sicheren Seite zu bleiben. Nach der umfassenden Bewertung der Materialien und des fertigen Produkts wird, wenn relevant, auch die Hautverträglichkeit geprüft. So wird sichergestellt, dass die Windeln sanft zur empfindlichen Babyhaut sind. Dieser sorgfältige, schrittweise Prozess gibt Eltern die Gewissheit, dass die Windeln, die ihr Baby jeden Tag trägt, umfassend auf Sicherheit geprüft wurden.

Häufige Fragen zur Sicherheit von Pampers Windeln

Sind Windeln gesundheitsschädlich?

Nein. Pampers Windeln erfüllen die strengen EU-Vorgaben zur Chemikalien- und Produktsicherheit, darunter die REACH-Verordnung und die EU-Produktsicherheitsverordnung. Jedes Material wird vor dem Einsatz umfassend bewertet, auch mit Blick darauf, wie lange und wie eng eine Windel im Alltag auf der Babyhaut getragen wird. Zusätzlich bestätigt die Skin Health Alliance die Hautverträglichkeit von Pampers Windeln.

Welche Windeln sind für Neugeborene am sichersten?

Kinderärztinnen und Kinderärzte empfehlen besonders weiche, dermatologisch getestete Windeln mit Nabelausschnitt, weil die Babyhaut in den ersten Wochen besonders empfindlich ist. Für Neugeborene eignen sich daher Windeln in Größe 0 oder 1, z. B. Pampers Premium Protection in Newborn-Größen. Sie sind weich, lassen sich durch die Verschlusslaschen präzise an den noch sehr kleinen Bauchumfang anpassen und sind komfortabel zu wechseln, solange das Baby ruhig auf der Wickelauflage liegt. Sowohl das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG, ehemals BZgA) als auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) empfehlen Windeln, die gut sitzen und hohe Saugfähigkeit bieten, um wunder Haut vorzubeugen.

Wer eine Windel ohne Balsam sucht, für den kann Pampers Harmonie die richtige Wahl sein: parfümfrei, hypoallergen und von der Skin Health Alliance bestätigt. Im großen Pampers-Windel-Guide finden Eltern einen Überblick über alle Produktlinien.

Sind Pampers Windeln sicher?

Ja. Pampers Windeln sind nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert und damit auf mehr als 1.000 bedenkliche Substanzen geprüft. Sie sind von Dermatest® dermatologisch getestet und von der Skin Health Alliance als sicher für die Babyhaut bestätigt. Jedes Material durchläuft vor dem Einsatz eine strenge Sicherheitsbewertung, und die fertigen Windeln werden u. a. im Pampers Werk in Euskirchen kontinuierlich geprüft.

Windeln werden mit Blick auf die Sicherheit von Babys entwickelt, getestet und kontinuierlich überwacht. Für Hersteller und Marken in Europa gelten dabei die europäischen Vorschriften zur Chemikalien- und Produktsicherheit, darunter die REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und die EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit. Diese beschränken Hunderte von Substanzen und legen strenge Grenzwerte für alles fest, was mit der Haut eines Babys in Berührung kommen könnte. Bei der Sicherheitsbewertung wird berücksichtigt, wie Windeln im Alltag tatsächlich verwendet werden. Hinzu kommen Produkttests, Qualitätskontrollen und eine kontinuierliche Überwachung.

Hersteller und Marken erfüllen diese gesetzlichen Anforderungen und nutzen darüber hinaus unabhängige Prüf- und Zertifizierungsprogramme. Dazu gehören OEKO-TEX® STANDARD 100, die dermatologische Prüfung durch Dermatest® und die Akkreditierung durch die Skin Health Alliance. Pampers nimmt darüber hinaus am Stewardship Programm der EDANA, des europäischen Branchenverbands für Vliesstoffe und Hygieneprodukte, teil. Dessen Prüfmethoden bilden ab, wie Windeln von Babys im Alltag tatsächlich verwendet werden.

Worauf sollten Eltern bei der Wahl einer Windel achten?

Drei Punkte sind besonders wichtig: unabhängige Prüfungen und Zertifikate wie eine dermatologische Testung und OEKO-TEX® STANDARD 100, eine transparente Angabe der Inhaltsstoffe sowie eine gute Passform mit zuverlässiger Saugfähigkeit. Pampers Windeln sind nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert, von Dermatest® dermatologisch getestet und von der Skin Health Alliance bestätigt. Für gesunde Babyhaut ist außerdem häufiges Wechseln entscheidend.

Ich suche Windeln ohne bedenkliche Chemikalien - welche Marke sollte ich für mein Baby wählen?

Pampers Windeln sind dermatologisch getestet, nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert und damit auf mehr als 1.000 bedenkliche Substanzen geprüft. Sie sind latexfrei, enthalten keine Konservierungsstoffe und werden ohne elementares Chlor gebleicht. Pampers Windeln enthalten einen Hauch eines Schutzbalsams, der hilft, die empfindliche Babyhaut zu pflegen und zu schützen. Er besteht aus bewährten Inhaltsstoffen, die auch in Kosmetik und Pharmazie verwendet werden. Mindestens genauso wichtig sind eine gute Passform und häufiges Wechseln der Windel. Bei der Wahl der passenden Windelgröße hilft der Pampers Größenrechner.

Ist der Schutzbalsam in Pampers Windeln unbedenklich?

Ja. Pampers Windeln enthalten einen Hauch eines Schutzbalsams, der hilft, die empfindliche Babyhaut zu pflegen und zu schützen. Er besteht aus bewährten Inhaltsstoffen, die auch in Kosmetik und Pharmazie verwendet werden - darunter Vaseline in pharmazeutischer Qualität, wie sie auch in Baby-Salben eingesetzt wird. Wie jedes Material in Pampers Windeln wird auch der Schutzbalsam vor dem Einsatz umfassend auf Sicherheit bewertet.

Welche Windeln sind unbedenklich und sicher für mein Baby?

Pampers Windeln sind unbedenklich und sicher für Babys und enthalten keine EU-gelisteten Parfümallergene gemäß der EU-Kosmetikverordnung, keine Konservierungsstoffe und kein elementares Chlor zur Bleichung. Sie sind latexfrei. Pampers Feuchttücher sind zusätzlich frei von Parabenen, Phthalaten, Ethanol und Phenoxyethanol.

Über Pampers® Deutschland

Seit über 50 Jahren unterstützt Pampers® die glückliche und gesunde Entwicklung von Babys in Deutschland und ganz Europa. Als Flaggschiffmarke von Procter & Gamble hat sich Pampers zum Ziel gesetzt, sichere und leistungsstarke Windeln, Pants und Feuchttücher zu entwickeln, auf die Eltern täglich vertrauen. Heute tragen täglich 5 Millionen Babys in ganz Europa Pampers, was die Marke zur ersten Wahl der Eltern macht. Jedes Produkt wird auf der Grundlage strenger wissenschaftlicher Forschung entwickelt, dermatologisch getestet und so konzipiert, dass es die empfindliche Haut des Babys schützt und gleichzeitig in jeder Entwicklungsphase hervorragenden Auslaufschutz und Bewegungsfreiheit gewährleistet. In Zusammenarbeit mit Kinderärztinnen und Kinderärzten sowie Eltern treibt Pampers die Innovation weiter voran - denn jedes Baby verdient unser Bestes. Um mehr über unsere europäischen Sicherheitsstandards, Hautforschung und Produktinnovationen zu erfahren, besuchen Sie www.pampers.de.

Quellen