In neuer Doppelfolge der ORF-Event-Serie ist am 16. November in ORF 1 weiterhin „Alles finster“

Wien (OTS) -

Nach wie vor „Alles finster“ für Martina Ebm (ab 30. November auch in „Gnadenlos – Gegen das Gesetz“ in ORF 1 und vorab auf ORF ON), Hilde Dalik, Miriam Fussenegger, Michael Edlinger und Co: Am Montag, dem 16. November 2026, steht um 20.15 und 21.05 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON eine neue Doppelfolge aus Staffel zwei der gleichnamigen ORF-Event-Serie auf dem Programm. Während für die einen die Suche nach den verschollenen Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern sowie nach Medikamenten weitergeht, machen sich die anderen an die Erforschung eines Prepper-Bunkers. Auch in Beziehungsangelegenheiten kehrt keine Ruhe ein: Bei der neuen Bürgermeisterin und ihrem Ehemann herrscht Uneinigkeit über ihre Stellenbeschreibung, eine Dreieckskonstellation birgt die ein oder andere Herausforderung und zwei Dorfbewohner nähern sich einander bei einer gemeinsamen Rettungsmission an. An anderer Stelle sorgt das Blackout für eine spezielle Herausforderung, wenn nicht nur in Europa, sondern auch im Kopf Dunkelheit herrscht. Weitere Informationen zu den neuen Episoden von „Alles finster“ sind auf https://presse.ORF.at zu finden.

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Folge 3 (Montag, 16. November, 20.15 Uhr, ORF 1; bereits jetzt auf ORF ON)

Die Stimmung verdüstert sich in Kekenberg an der Della. Michi, Klaus (Lukas Watzl), Edi und Laura (Miriam Fussenegger) sind noch immer verschwunden, im Dorf wächst das Misstrauen – und der Hunger. Patrick (Michael Edlinger) und Julia (Julia Edtmeier) erforschen den Bunker, den ein Prepper aus dem Nachbardorf nach Tschernobyl gebaut hatte – allerdings nur für zwölf Personen. Maries (Laila Marie Noelle Padotzke) Insulinvorräte sind aufgebraucht, Agnes (Martina Ebm) macht sich auf den Weg, um auf unorthodoxem Wege an die nötigen Medikamente zu kommen. Franz (Rainer Wöss) belauscht Julia und hat eigene Pläne mit dem Bunker. Währenddessen kommen einander Georg (Tobias Resch) und Klaus, die sich mit Schnitzi und dem Huhn Nugget vor dem Hunger der Dorfbewohner:innen in eine Waldhütte gerettet haben, näher. Carola (Bettina Mittendorfer), die neue Bürgermeisterin, kann sich nur schwer gegen ihren Mann Jens (Michael A. Grimm) durchsetzen, der ein strenges Regime in Kekenberg einführen möchte. Matias (Tambet Tuisk) leidet unter Bernhards (Jakob Seeböck) Anwesenheit, doch auch Elisabeth (Hilde Dalik) traut ihrem Ex nicht ganz.

Folge 4 (Montag, 16. November, 20.15 Uhr, ORF 1; bereits jetzt auf ORF ON)

Bernhard scheint ein bereicherndes Mitglied der Gemeinschaft geworden zu sein: Er schießt zu Elisabeths Begeisterung ein Reh – Matias fühlt sich immer überflüssiger. Für Agnes gibt es einen Hoffnungsschimmer: Offenbar gibt es ein Lebenszeichen von Michi. Laura versucht verzweifelt, ihre Erinnerung zurückzubekommen, doch nicht nur in Europa, auch in ihrem Kopf herrscht ein totales Blackout. Als der Streit zwischen Bernhard und Matias eskaliert, hat das fatale Folgen. Julia und Patrick versuchen indes, sich aus dem Bunker zu befreien, doch als Franz eingreift, endet die Sache dramatisch.

Die zweite Staffel von „Alles finster“ ist eine Produktion der Allegro Film in Koproduktion mit ORF, gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und Land NÖ, in Zusammenarbeit mit Film in Austria (ABA).

„Alles finster“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen der zweiten Staffel von „Alles finster“ können bereits sieben Tage vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch die erste Saison zum Wiedersehen zur Verfügung steht.