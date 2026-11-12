NÖAAB-FCG AK Fraktion zu Forderungen nach Mehrarbeit: „Nicht immer neue Opfer von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verlangen!“

St. Pölten (OTS) -

Die Forderung nach einer täglichen Viertelstunde Mehrarbeit oder gar der Streichung von Feiertagen stößt bei der NÖAAB-FCG Fraktion in der Arbeiterkammer Niederösterreich auf Kritik. „Es kann nicht sein, dass den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ständig neue Opfer abverlangt werden. Ob zusätzliche 15 Minuten Arbeit pro Tag oder weniger Feiertage – irgendwann muss Schluss sein mit Forderungen, die einseitig zulasten der Beschäftigten gehen“, stellt Fraktionsvorsitzender Josef Hager klar.

Die Menschen leisten bereits täglich ihren Beitrag. Gleichzeitig belasten die hohen Lebenserhaltungskosten und die Preisanstiege in nahezu allen Lebensbereichen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie ihre Familien. „Viele Menschen müssen jeden Euro zweimal umdrehen. Anstatt ihnen immer noch mehr abzuverlangen, müssen wir endlich darüber reden, wie wir sie spürbar entlasten und dafür sorgen, dass sich ihre Leistung auch finanziell lohnt.“

Klar ablehnend sieht die NÖAAB-FCG AK Fraktion den Vorschlag, Feiertage als Alternative zu zusätzlicher Arbeitszeit zu streichen. „Welche Feiertage würden dem Präsidenten der Industriellenvereinigung Niederösterreich denn konkret vorschweben? Feiertage sind keine überflüssigen freien Tage. Sie geben den Menschen Zeit für ihre Familien, Erholung und gesellschaftliches Leben. Auch das gehört zur Lebensqualität in unserem Land“, so Hager.

Förderungen hinterfragen, Überstunden steuerlich begünstigen und Beschäftigte entlasten

Statt immer neue Belastungen für die Beschäftigten zu diskutieren, gebe es andere Ansatzpunkte: Förderungen müssten kritisch auf ihre Wirksamkeit und Notwendigkeit überprüft werden. Gleichzeitig müsse die steuerliche Begünstigung von Überstunden erhalten bleiben. Vor allem brauche es endlich spürbare Entlastungen für jene, die täglich arbeiten und einen wesentlichen Beitrag zum Wohlstand leisten.

„Wer den Wirtschaftsstandort stärken will, muss bei den richtigen Rahmenbedingungen ansetzen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nicht ständig die Rechnung für neue Forderungen bezahlen. Wir brauchen Wertschätzung für ihre Arbeit, faire steuerliche Bedingungen und mehr Netto vom Brutto – nicht immer neue Opfer auf ihrem Rücken“, so Josef Hager abschließend.