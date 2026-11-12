Kulturkanton Aargau: Eine Reise von Monet bis zu den Habsburgern

Wien/Aargau (OTS) -

Erst kürzlich sorgten Meisterwerke von Monet, Renoir und Cézanne im Wiener Belvedere für Begeisterung. Nun sind sie nach Baden ins frisch renovierte Museum Langmatt zurückgekehrt. Allein die Jugendstilvilla mit ihrem parkartigen Garten ist einen Besuch wert. Im Innern wartet eine der renommiertesten Privatsammlungen des französischen Impressionismus in Europa.

Von großer Kunst zu bewegter Geschichte ist es im Aargau nicht weit: In Rheinfelden erzählt ein Stadtbummel durch verwinkelte Gassen von der Zeit unter habsburgischer Herrschaft. Rund um Brugg wird Aargaus Verbindung zu Österreich noch greifbarer: Schloss Habsburg, Stammsitz der späteren Herrscherdynastie, und Schloss Wildegg lohnen immer einen Abstecher – selbst wenn die Innenräume im Winter geschlossen sind. In der Brugger Altstadt erinnert der Schwarze Turm an die einstige Macht der Habsburger. Im nahen Kloster Königsfelden tauchen die weltberühmten mittelalterlichen Glasfenster den Raum in ein faszinierendes Farbenspiel.

Das Aargauer Kunsthaus in Aarau beherbergt Werke Schweizer Künstler:innen vom 18. Jahrhundert bis heute. Und dass auch Stroh Geschichte schreiben kann, beweist Wohlen. Im Schweizer Strohmuseum sind einst weltweit gefragte Strohgeflechte für die internationale Modebranche zu bestaunen.

In Muri führt der Kulturstreifzug zurück zu den Habsburgern – und zu einem großen Jubiläum. 2027 jährt sich die Gründung des traditionsreichen Klosters zum 1000. Mal. In der Loretokapelle ruhen die Herzen des letzten österreichischen Kaiserpaars Karl und Zita. Das Caspar-Wolf-Museum im historisch bedeutenden Singisenflügel zeigt die eindrucksvollen Bergwelten des berühmten Alpenmalers.

Zum Abschluss wartet die Habsburgerstadt Bremgarten mit malerischen Häuserzeilen und gemütlichen Restaurants. Bei einem Glas Aargauer Wein lässt sich das Erlebte in aller Ruhe Revue passieren.

Weitere Informationen: aargautourismus.ch