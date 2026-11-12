75 Jahre HBLA Sitzenberg: Bildung, die Zukunft gestaltet

St. Pölten (OTS) -

Mit einem feierlichen Festakt unter dem Motto „75 Jahre Leben und Lernen im Schloss“ beging die HBLA Sitzenberg gestern, Mittwoch, ihr 75-jähriges Jubiläum. „Die Verbindung von Landwirtschaft, Ernährung, Wirtschaft und ökosozialer Verantwortung ist heute wichtiger denn je. Die HBLA Sitzenberg vermittelt jungen Menschen jene fachlichen und persönlichen Kompetenzen, die sie für die Herausforderungen von morgen brauchen“, würdigte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die Bedeutung der Bildungseinrichtung und betonte ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung: „Ein besonderer Dank gilt dem gesamten pädagogischen Personal sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem Engagement, ihrer fachlichen Kompetenz und ihrem persönlichen Einsatz die Entwicklung der Schule über Jahrzehnte mitgetragen haben. Sie leisten täglich einen wesentlichen Beitrag zur Ausbildung und Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und schaffen ein Lernumfeld, in dem Wissen, Gemeinschaft und Verantwortungsbewusstsein gleichermaßen Platz haben.“

Die Wurzeln der Schule reichen bis in die Nachkriegszeit zurück. Im Jahr 1951 übersiedelte die landwirtschaftlich-hauswirtschaftliche Lehranstalt von Sooß bei Melk in das Schloss Sitzenberg. Seither hat sich die Bildungseinrichtung kontinuierlich weiterentwickelt und sich als bedeutender Ausbildungsstandort im landwirtschaftlichen und ernährungswirtschaftlichen Bildungsbereich etabliert. Heute präsentiert sich die HBLA Sitzenberg als fünfjährige berufsbildende höhere Schule mit dem Schwerpunkt „Ökosoziales Produktmanagement“. Die Ausbildung verbindet wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte und bereitet die Schülerinnen auf die vielfältigen Herausforderungen einer modernen und nachhaltigen Landwirtschaft sowie der Lebensmittel- und Ernährungswirtschaft vor. Den Abschluss bildet die Reife- und Diplomprüfung.

Das Jubiläum bot Gelegenheit, auf 75 Jahre Schulgeschichte zurückzublicken, die Leistungen der Schulgemeinschaft zu würdigen und den Blick auf die Zukunft zu richten. „Die HBLA Sitzenberg bleibt damit ein Ort, an dem Tradition und Innovation zusammenwirken und junge Menschen auf ihre berufliche und gesellschaftliche Zukunft vorbereitet werden“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]