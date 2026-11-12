Legal Tech Konferenz 2026: LexisNexis präsentierte neue Agentic AI Technologie von Lexis+ mit Protégé

Wien (OTS) -

LexisNexis Österreich präsentierte bei der Legal Tech Konferenz im Park Hyatt Vienna die neue technologische Basis von Lexis+ mit Protégé. Im Mittelpunkt stand Agentic AI: Protégé kann seine Arbeit selbstständig planen, Recherchewege wählen und Zwischenergebnisse prüfen. Wie diese Fähigkeiten den juristischen Alltag unterstützen, demonstrierte Barbara Ofner, Head of Portfolio Operations bei LexisNexis Österreich, im Workshop.

Agentic AI verbindet juristische Methodik mit fundierten Fachinhalten

Mit Agentic AI orientiert sich Protégé an der methodischen Arbeitsweise von Fachexpert:innen. Der AI-Assistent gliedert komplexe Fragestellungen in Teilaufgaben, verfolgt offene Punkte weiter und hinterfragt Ergebnisse.

Dabei verbindet Protégé das WIE und das WO: Das WIE steht für die strukturierte professionelle Arbeitsmethodik, die LexisNexis gemeinsam mit österreichischen Rechtsexpert:innen vordefiniert hat. Das WO bilden die LexisNexis-Fachinhalte als Grundlage der AI-Antworten, mit nachvollziehbaren und überprüfbaren Quellen. Diese Verbindung erweitert die Rolle von Protégé vom Rechercheassistenten zum digitalen Teammitglied, das auch komplexe Aufgaben bearbeiten kann.

Workshop mit Barbara Ofner: Unterstützung im Arbeitsalltag erleben

Im Workshop zeigte Barbara Ofner, wie Lexis+ mit Protégé von der Recherche bis zur Dokumentverarbeitung eingesetzt werden kann. Im Fokus stand die Frage, wie sich AI für konsistente Ergebnisse und zur Unterstützung ganzer Arbeitsabläufe nutzen lässt.

Die strukturierte Arbeitsweise startet mit der selbständige Planung der Recherche. Reichen die ersten Rechercheergebnisse nicht aus, vertieft er die Suche oder schlägt alternative Wege ein. Das Ergebnis wird mit prüfbaren Quellenverweisen aufbereitet. Für Anwender:innen bedeutet das fundiertere, relevantere Antworten, speziell bei Fragen, die mehrere Rechercheschritte erfordern, und weniger manuelles Nachfragen und Nachsteuern.

Den nächsten Schritt bilden sogenannte Skills: vordefinierte, optimierte Abläufe für wiederkehrende Tätigkeiten, die Anwender:innen direkt starten können. LexisNexis erweitert laufend die Palette der Skills in Lexis+ mit Protégé.

Susanne Mortimore moderierte das Podium zur Rolle von Jurist:innen bis 2030

Den Blick auf die Zukunft der Branche ergänzte das von Susanne Mortimore, CEO von LexisNexis Österreich, moderierte Podium „Die Rolle von JuristInnen bis 2030 – Was verändert sich, was bleibt?“. Mit Iris Eisenberger (Universität Wien), Harald Leitenmüller (Microsoft), Simon Schützeneder (Alstom), Martin Spitzer (Wirtschaftsuniversität Wien) und Gudrun Stangl (Schoenherr) kamen Perspektiven aus Wissenschaft, Technologie, Unternehmensrecht und Kanzleipraxis zusammen.

Der Tenor der Diskussionsrunde: AI verändere die juristische Arbeitsweise grundlegend. Der Mehrwert der Beratung läge dabei weiterhin in fachlicher Urteilskraft, strategischem Verständnis und im persönlichen Vertrauensverhältnis zu Mandant:innen. Die Entlastung bei Routineaufgaben könne mehr Raum für anspruchsvolle inhaltliche Arbeit und individuelle Beratung schaffen. Empathie, Dialogfähigkeit und die Fähigkeit, rechtliche Fragen im jeweiligen Kontext zu beurteilen, blieben zentrale Kompetenzen.

Hervorgehoben wurde das Prinzip „Human in Command“ im Unterschied zu „Human in the Loop“. Die digitale Transformation sei eine Haltungsfrage, bei der klare Regeln unerlässlich seien, um Vertrauen in den Rechtsstaat und in die Rechtsberatung zu generieren.

Weitere Möglichkeiten Agentic AI live zu erleben

Bei der LexCon am 17. November in der Maria Theresia Bar in Innsbruck und am 18. November im Teichwerk in Linz gibt es die nächste Gelegenheit die neue Technologie zu testen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter: www.LexCon.at