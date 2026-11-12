40 Jahre Wiener Mozart Konzert: Eine Wiener Erfolgsgeschichte, die Mozart in die Welt trägt

Wien (OTS) -

Was 1986 mit einer musikalischen Vision und viel Unternehmergeist begann, ist heute eine internationale Erfolgsgeschichte: Das Wiener Mozart Konzert feiert sein 40-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wurde gestern, am 11. November, gemeinsam mit langjährigen Wegbegleitern und Partnern im Wiener Musikverein gefeiert. Auf einen Empfang im Gläsernen Saal – inkl. Weinsegnung durch Dompfarrer Toni Faber – folgte das Jubiläumskonzert im Goldenen Saal, dirigiert von Vinicius Kattah mit Solistin Andrea Götsch.

Von der musikalischen Vision zum internationalen Erfolg

Gegründet vom ehemaligen Klarinettisten der Wiener Philharmoniker Gerald Grünbacher, hat sich das Familienunternehmen über vier Jahrzehnte zu einer festen Größe im Wiener Kultur- und Konzertleben entwickelt. Rund 200.000 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt kommen jährlich, um Mozarts Musik im Wiener Musikverein und der Staatsoper zu erleben und in diesem Dezember auch erstmals in der Hofburg.

Die Gründungsidee entstand aus Gerald Grünbachers Begeisterung für Mozart. Von Anfang an prägten rund 30 Musikerinnen und Musiker, historische Kostüme und Perücken das besondere Konzertkonzept. Nach den ersten Auftritten in den Sophiensälen folgten das Wiener Konzerthaus, 1990 der Musikverein und 2000 die Wiener Staatsoper.

„Ich habe Mozarts Zauberflöte mehr als hundertmal mit den Wiener Philharmonikern gespielt. Und obwohl man ein Werk so oft aufführt, wird diese Musik immer genialer. Mozarts außergewöhnliche musikalische Qualität hat mich schließlich dazu bewogen, das Wiener Mozart Orchester zu gründen. Ich wollte Musiker zusammenbringen, die seine Werke nicht einfach nur spielen, sondern ihre ganze Schönheit und Genialität zum Ausdruck bringen“, erinnert sich Gerald Grünbacher. Eine wichtige Rolle beim Aufbau des Unternehmens spielte auch seine Frau Maria. Mit Kreativität und Unternehmergeist entwickelte sie die Idee, Konzertkarten direkt auf der Straße zu verkaufen, zunächst selbst im Kostüm, später mit einem eigenen Verkaufsteam.

Seit 2020 liegt die unternehmerische Verantwortung bei Sohn Philipp: „40 Jahre Wiener Mozart Konzert sind vier Jahrzehnte voller Musik, Leidenschaft und Begegnungen mit Menschen aus aller Welt. Mein Vater hatte die Vision und den Mut, dieses Orchester zu gründen. Meine Mutter hat mit ihrer Kreativität und ihrem Unternehmergeist entscheidend dazu beigetragen, diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Ich bin mit Mozart und unserem Familienunternehmen aufgewachsen. Heute die Verantwortung zu tragen und diese Geschichte weiterschreiben zu dürfen, ist für mich eine große Aufgabe und zugleich ein Privileg“, sagt Philipp Grünbacher, CEO der Mozart Event Group.

Für die Zukunft setzt er auf die Verbindung von musikalischer Tradition und zeitgemäßem Konzerterlebnis: „Wir wollen das musikalische Erbe Wiens bewahren und gleichzeitig immer wieder neue Menschen für Mozart begeistern. Dabei geht es nicht darum, Tradition einfach nur fortzuführen, sondern sie lebendig zu halten und für ein internationales Publikum immer wieder neu erlebbar zu machen. Danke an unsere großartigen Musikerinnen und Musiker und die Künstlerinnen und Künstler, durch der Erfolg des Wiener Mozart Konzerts erst möglich wird.“

Ein musikalischer Botschafter Wiens

Mit seinen Auftritten an historischen Originalschauplätzen verbindet das Wiener Mozart Konzert Musik, Geschichte und touristisches Erlebnis. Damit trägt das Unternehmen wesentlich dazu bei, Wien als internationale Musik- und Kulturmetropole erlebbar zu machen.

„Der Musikverein ist ein Ort von Weltrang, an dem Musikgeschichte geschrieben wurde und wird. Das Wiener Mozart Konzert hat in vier Jahrzehnten bei uns im Goldenen Saal wunderbare musikalische Erlebnisse beschert und unzählige Menschen erreicht. Dazu gratuliere ich von Herzen und danke der Familie Grünbacher und dem Orchester für die so gute Zusammenarbeit“, sagt Stephan Pauly, Intendant des Wiener Musikvereins.

Norbert Kettner, Geschäftsführer von WienTourismus, betonte bei den Jubiläumsfeierlichkeiten die Bedeutung des Orchesters für die internationale Positionierung der Stadt: „Musik ist ein wesentlicher Teil der DNA Wiens und einer der wichtigsten Gründe, warum Menschen aus aller Welt unsere Stadt besuchen. Das Wiener Mozart Konzert macht dieses kulturelle Erbe auf besondere Weise erlebbar und verbindet große Wiener Musiktradition mit einem internationalen Publikum. Vier Jahrzehnte lang dazu beizutragen, Wien als Musik- und Kulturmetropole sichtbar zu machen, ist eine bemerkenswerte Leistung.“

Auch international trägt das Konzertunternehmen österreichische Kultur in die Welt. Tanja Gruber, Head of Corporate Communications der Österreich Werbung, betonte: „Mozart ist eine der bekanntesten kulturellen Visitenkarten Österreichs. Seine Musik steht weltweit für die besondere musikalische Tradition unseres Landes. Das Wiener Mozart Konzert macht dieses Erbe mit hoher künstlerischer Qualität und einem unverwechselbaren Wiener Erlebnis international erlebbar. Solche kulturellen Angebote tragen wesentlich dazu bei, Österreich als inspirierendes Reiseland zu positionieren.“

168 Konzerte im Jubiläumsjahr

2026 umfasst das Konzertprogramm insgesamt 168 Aufführungen an den bedeutendsten historischen Konzertstätten Wiens: 91 im Goldenen Saal und 59 im Brahms-Saal des Wiener Musikvereins, zehn in der Wiener Staatsoper und zehn in der Wiener Hofburg. Ein besonderer Höhepunkt ist am 5. Dezember, Mozarts Todestag, die Aufführung seines Requiems (KV 626) in der Hofburg, ergänzt um Werke wie die „Kleine Nachtmusik“ und Arien aus „Die Zauberflöte“.

Unter diesem Link gibt es Fotos vom gestrigen Jubiläumsabend: https://www.dropbox.com/scl/fo/6fyfnrfmrnt085zc5rc2c/AMljZ_9y9WjSvC29Bl7MFXM?rlkey=a8xu842wr60oiibzrkhce5yvs&st=rgg0azw0&dl=0

Über das Wiener Mozart Konzert: Das Wiener Mozart Konzert wurde 1986 von Gerald Grünbacher, einem ehemaligen Klarinettisten der Wiener Philharmoniker, gegründet. Seit 2021 wird das Familienunternehmen von seinem Sohn Philipp Grünbacher geführt. Rund 30 Künstlerinnen und Künstler widmen sich dem Werk Wolfgang Amadeus Mozarts und verbinden musikalische Qualität mit historischer Konzertinszenierung. Die Konzerte finden unter anderem im Wiener Musikverein und in der Wiener Staatsoper statt. Jährlich besuchen rund 200.000 Gäste aus aller Welt die Veranstaltungen. www.mozart.co.at