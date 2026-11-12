ÖAMTC zum Weltgedenktag für Straßenverkehrsopfer am 15. November

Wien (OTS) -

Laut Schätzungen der WHO sterben weltweit jedes Jahr rund 1,2 Millionen Menschen im Straßenverkehr. Auf Initiative der Vereinten Nationen wird daher seit 1995 am dritten Sonntag im November der Opfer von Verkehrsunfällen gedacht. Heuer fällt der Weltgedenktag für Straßenverkehrsopfer auf den 15. November.

Auch in Österreich bleibt das Thema von hoher Bedeutung: Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961 kamen auf heimischen Straßen beinahe 88.000 Menschen ums Leben. Langfristig zeigt sich jedoch eine deutliche Verbesserung: 1972 kamen noch 2.948 Menschen im Straßenverkehr ums Leben, 2020 waren es mit 344 so wenige wie nie zuvor. Dieser Tiefstwert ist allerdings vor allem auf pandemiebedingte Mobilitätseinschränkungen zurückzuführen. (Quelle: Statistik Austria).

2026 weniger Verkehrstote, Ziel für 2030 dennoch kaum zu erreichen

Heuer sind laut BMI (Bundeministerium für Inneres) bislang 319 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. "Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet das zwar einen Rückgang um mehr als zehn Prozent. Gemessen an den Zielen der Verkehrssicherheitsstrategie reicht diese Entwicklung jedoch nicht aus“, erklärt ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé. Ziel der Strategie ist es, die Zahl der Verkehrstoten bis 2030 gegenüber dem Ausgangswert (2017-2019) zu halbieren. Daraus ergibt sich ein Zielwert von 207 Verkehrstoten im Jahr 2030. "Bei linearer Entwicklung dürfte die Zahl der Verkehrstoten 2026 höchstens 289 betragen – ein Wert, der bereits Mitte Oktober überschritten wurde", so Nosé.

Pkw-Sicherheit zeigt Wirkung: Drei Viertel weniger Todesopfer als vor 30 Jahren

Besonders deutlich zeigt sich der Sicherheitsfortschritt bei Pkw-Insass:innen. Im Jahr 2025 kamen 166 Menschen in Pkw ums Leben, das entspricht einem Rückgang von 75 Prozent gegenüber 1995. "Vor allem die kontinuierlich verbesserte Fahrzeugsicherheit hat wesentlich dazu beigetragen, die Zahl der Todesopfer im Pkw-Verkehr zu senken – und das trotz deutlich höheren Fahrzeugbestands und gestiegener Mobilität", erklärt der ÖAMTC-Experte. Da die Potenziale der passiven Sicherheit zunehmend ausgeschöpft sind, sieht der Mobilitätsclub vor allem in aktiven Sicherheitssystemen weiteres Verbesserungspotenzial: Verpflichtende Assistenzsysteme wie Notbrems- und Spurhalteassistenten können dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden oder die Folgen deutlich zu mildern.

Zweiradfahrende weiterhin besonders gefährdet

Weniger positiv fällt die Entwicklung bei Motorrad- und Radfahrenden aus. Gegenüber 1995 ging die Zahl der Getöteten in diesen Gruppen nur um 13 beziehungsweise 26 Prozent zurück. Bei Radfahrenden ist die Zahl der Todesopfer jedoch wieder rückläufig: Nach 65 tödlich Verunglückten im Jahr 2025 kamen heuer bislang 30 Menschen bei Fahrradunfällen ums Leben.

Dennoch bleibt der Zweiradverkehr eine große Herausforderung für die Verkehrssicherheit: Laut Verkehrssicherheitsstrategie des BMIMI ist das Risiko, bezogen auf die gefahrenen Kilometer, mit dem Motorrad tödlich zu verunglücken, rund 30-mal höher als im Pkw. "Im Zweiradbereich sind die technischen Möglichkeiten deutlich begrenzter als bei Pkw. Systeme wie Abbiege- oder Totwinkelassistenten sowie eine Fahrzeug-zu-X-Kommunikation können zwar zusätzliche Sicherheit schaffen, das grundsätzliche Risiko bleibt aber hoch. Umso wichtiger ist es, dass sich Zweiradfahrende dieses erhöhten Risikos bewusst sind", betont Nosé.

Neben technischen Entwicklungen und Verbesserungen der Infrastruktur sind aus Sicht des ÖAMTC aber auch alle Verkehrsteilnehmer:innen gefordert. Rücksicht, volle Aufmerksamkeit und eine defensive Fahrweise sind wichtige Voraussetzungen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr – denn rund ein Drittel aller schweren Verkehrsunfälle steht im Zusammenhang mit Ablenkung und Unaufmerksamkeit.

Verkehrssicherheit: Schwerverletzte stärker in den Fokus rücken

Während die Zahl der Verkehrstoten in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gesunken ist, gibt die Entwicklung bei Unfällen mit Personenschaden und Verletzen weiterhin Anlass zur Sorge. "Verkehrssicherheitsarbeit darf sich künftig nicht allein an der Zahl der Verkehrstoten orientieren. Ebenso wichtig ist es, die Zahl der Schwerverletzten konsequent zu reduzieren und die Folgen von Verkehrsunfällen weiter zu minimieren", fordert der ÖAMTC-Verkehrstechniker abschließend.

Verkehrstote je Dekade im Vergleich

Dekade Verkehrstote Verkehrstote Entwicklung

pro Dekade pro Jahr zur Vordekade

1961-1969 18.102 2.011 -

1970-1979 24.431 2.443 21,5%

1980-1989 17.191 1.719 -29,6%

1990-1999 12.517 1.252 -27,2%

1999-2009 8.200 820 -34,5%

2010-2019 4.641 464 -43,4%

2020-2026 2.551 364 -21,5%

Quelle: Statistik Austria, Bearbeitung: ÖAMTC

Aviso an die Redaktionen:

Die Unfallzahlen zu "Verkehrstoten nach Verkehrsart der vergangenen 15 Jahre" in tabellarischer Form findet man im ÖAMTC-Presseportal unter www.oeamtc.at/presse.