Gründungstag der Ersten Republik – SPÖ-Holzleitner/Kucher: „Demokratie muss jeden Tag aufs Neue verteidigt und gestärkt werden“

Wien (OTS) -

Am 12. November 1918 wurde in Österreich die Erste Republik gegründet. Anlässlich des 108. Jahrestags der Ausrufung der Ersten Republik haben die geschäftsführenden SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher heute, Donnerstag, beim Denkmal der Republik vor dem Parlament einen Kranz niedergelegt und die zentrale Rolle der Sozialdemokratie bei der Gründung der Ersten Republik betont. „Die Sozialdemokratie hat die Erste Republik maßgeblich mitgestaltet und wichtige Grundlagen für unsere Demokratie und den Sozialstaat geschaffen. Von Anfang an haben Sozialdemokrat*innen für Freiheit, Gerechtigkeit und die Gleichstellung von Frauen gekämpft. Diese Geschichte ist für uns Auftrag und Verpflichtung zugleich. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss jeden Tag aufs Neue verteidigt und gestärkt werden. Es liegt an uns allen, demokratische Errungenschaften zu bewahren und weiterzuentwickeln. Dafür übernehmen wir als Sozialdemokratie Verantwortung – gestern, heute und morgen“, so Holzleitner und Kucher heute, Donnerstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Kucher betont: „Die Geschichte unserer Republik zeigt, wie wertvoll und verletzlich die Demokratie ist. Demokratische Rechte und soziale Errungenschaften sind nicht vom Himmel gefallen, sondern wurden hart erkämpft. Wir müssen sie schützen, unsere demokratischen Institutionen stärken und uns entschlossen gegen jede Form von Extremismus und Ausgrenzung stellen. Dafür steht die Sozialdemokratie – für eine starke Demokratie, einen starken Sozialstaat und ein gutes Leben für alle.“

Holzleitner erinnert daran, dass im Zuge der Republiksgründung das allgemeine und gleiche Frauenwahlrecht eingeführt wurde. „Das Frauenwahlrecht war ein historischer Meilenstein für die Demokratie und ein großer Erfolg der Frauenbewegung und der Sozialdemokratie. Generationen von Frauen haben dafür gekämpft, dass Frauen wählen, mitbestimmen und politische Verantwortung übernehmen können. Wir Sozialdemokrat*innen kämpfen weiter für echte Gleichstellung“, so Holzleitner.

SERVICE: Fotos von der Kranzniederlegung finden Sie hier: https://spoe.canto.de/b/JEHRG. Bei Verwendung bitte © SPÖ angeben.

(Schluss) ff/bj/lw