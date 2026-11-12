Restrukturierungen brauchen einen neuen Ansatz

Wien (OTS) -

Die Arbeitslosigkeit in Österreich steigt, und sie trifft zunehmend Menschen, die bisher als sicher galten: Akademikerinnen und Akademiker, erfahrene Fachkräfte und Führungskräfte. Für Erich Nepita, Geschäftsführer und Partner der LHH|OTM Karriereberatung, ist das kein reines Konjunkturthema. Unternehmen verändern sich heute laufend statt einmalig. Nepita fordert deshalb ein Umdenken: Wer eine Restrukturierung wie ein klassisches Change-Projekt managt, verliert Menschen, Know-how und Vertrauen.

Ein Studium schützt nicht mehr

Ende Oktober waren 314.499 Menschen arbeitslos, um 1,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Den stärksten Anstieg aller Bildungsgruppen verzeichnen Akademikerinnen und Akademiker mit einem Plus von 8,3 Prozent. Zusammen mit Personen mit Matura stellen sie rund 3.800 der 3.990 zusätzlichen Arbeitslosen, also fast den gesamten Anstieg. Bei Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss ist die Arbeitslosigkeit dagegen um 2,5 Prozent gesunken.

Nicht das Alter entscheidet

In der öffentlichen Debatte geht es schnell um die Generation 50 plus. Nepita hält das für zu kurz gegriffen. „Vergessen wir das Etikett 50 plus. Entscheidend ist nicht das Geburtsjahr, sondern ob die eigenen Kompetenzen mit dem Wandel Schritt gehalten haben“, sagt er. „Erfahrung nützt sich ab. Was hilft mir die Erfahrung von vor 15 Jahren, wenn sich in den letzten drei Jahren durch Digitalisierung und KI so viel verändert hat?“ Auch am Recruiting-Markt zeigt sich dieser Trend: Unternehmen fragen zunehmend danach, was jemand heute kann, und weniger nach Abschluss oder Dienstjahren.

Warum Kündigungen heute mittendrin passieren

Nepita begleitet derzeit mehrere Unternehmen in der Restrukturierung. Betroffen sind dabei immer öfter Fachkräfte und Managerinnen und Manager. Den Grund sieht er in der Art der Veränderung: Früher war ein Change ein Projekt mit klarem Ziel, Kündigungen standen am Ende. Heute ist Transformation ein Dauerzustand, und das Ziel zeigt sich erst unterwegs. „Früher hatten Unternehmen Eisenbahn-Probleme. Man wusste, wohin, und musste nur die Strecke bauen. Heute sind es Segelboot-Probleme: Man muss laufend schauen, woher der Wind kommt“, sagt Nepita in Anlehnung an den Innovationsforscher Sascha Friesike. Kündigungen passieren deshalb mitten im Prozess. Eine Live-Abfrage unter HR-Verantwortlichen beim HR Inside Summit in der Wiener Hofburg bestätigte das Bild: Die große Mehrheit sieht hohen Veränderungsbedarf, aber noch keine Klarheit, wohin die Reise geht.

HR in der Doppelrolle

Für die Personalabteilungen heißt das: Sie müssen die Transformation gestalten und gleichzeitig Trennungen fair begleiten. „Früher hat die Geschäftsführung gesagt, wo es hingeht, und unangenehme Kündigungsgespräche gerne an HR delegiert. Heute sind alle Mitarbeiter betroffen“, erklärt Nepita. Unternehmen brauchen in der Transformation drei Gruppen an Bord:

Grow: Menschen, die sich weiterentwickeln und Neues lernen.

Menschen, die sich weiterentwickeln und Neues lernen. Move: Menschen, die neue Aufgaben im Unternehmen übernehmen.

Menschen, die neue Aufgaben im Unternehmen übernehmen. Transition: Menschen, die das Unternehmen verlassen und ihr Wissen gut übergeben.

Für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter braucht es daher früh ein klares Zukunftsbild. Die wichtigste Rolle hat dabei die direkte Führungskraft. „Wer Trennungen mit Klarheit, Fairness und Respekt gestaltet, stärkt auch die Menschen, die bleiben. Man begegnet sich immer zweimal im Leben“, so Nepita.

Quelle Arbeitsmarktdaten: AMS Österreich, Übersicht über den Arbeitsmarkt, Oktober 2026 (arbeitslose Personen, Veränderung zum Vorjahr).

Über LHH|OTM Karriereberatung

Die OTM Karriereberatung wurde 1988 in Wien gegründet und ist seit 2011 österreichischer Partner von LHH, dem weltweit führenden Anbieter für Career Transition und Talent Management. OTM hat über 5.000 Einzelpersonen und 1.000 Unternehmen begleitet, unter anderem in Outplacement, Trennungsmanagement, Re- und Upskilling, Leadership Development und Karriereentwicklung.