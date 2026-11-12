  • 12.11.2026, 09:48:02
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AVISO: PK der Wiener FPÖ mit Dominik Nepp und Maximilian Krauss

FPÖ-Sondersitzung: Immer Ärger mit der MA 35 – Ausverkauf der Staatsbürgerschaft muss gestoppt werden

Wien (OTS) - 

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz ein.

Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss

Themen: Sondersitzung der Wiener FPÖ am 16. November: Ausverkauf der Staatsbürgerschaft? Verleihungen durch die MA 35 müssen umgehend geprüft werden!

Plenarvorschau auf den Gemeinderat am 18. November. Aktuelle Stunde der Wiener FPÖ zum Thema Kinderschutz

Wann: Freitag, 13. September 2026, 10.00 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

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