"ICH VON DIR. DU VON MIR.": Neue Kampagne macht soziales Mentoring sichtbar

Wien (OTS) -

Mentoring Austria startet gemeinsam mit XXXLutz und dem Kreativstudio Das R& eine österreichweite Kampagne. Sie lädt Menschen ein, sich als Mentor*innen zu engagieren oder soziales Mentoring mit einer Spende zu unterstützen.

Wien, 12.11.2026 – Manchmal braucht es einen Menschen, der zuhört, Mut macht und neue Perspektiven eröffnet. Genau hier setzt soziales Mentoring an: Freiwillige begleiten Menschen ein Stück auf ihrem Weg, teilen ihre Erfahrungen und schenken ihnen Zeit und Aufmerksamkeit. Dabei profitieren beide Seiten – durch neue Begegnungen, andere Sichtweisen und das, was sie voneinander lernen.

Unter dem Titel „ICH VON DIR. DU VON MIR.“ macht Mentoring Austria diese besondere Kraft persönlicher Beziehungen sichtbar. Die Kampagne entsteht in Zusammenarbeit mit XXXLutz und Kreativstudio Das R&. Ihr Ziel ist es, mehr Menschen für ein freiwilliges Engagement als Mentor*in zu begeistern, Spender*innen zu gewinnen und das soziale Mentoringfeld in Österreich nachhaltig zu stärken.

„Mentoring beginnt mit einer Begegnung. Wenn Menschen einander Zeit schenken und offen füreinander sind, können daraus neue Möglichkeiten und oft auch langfristige Beziehungen entstehen. Mit unserer Kampagne möchten wir zeigen, wie viel wir voneinander lernen können – und wie wertvoll dieses Miteinander für unsere Gesellschaft ist“ , sagt Ljubica Župarić, Vorstandsvorsitzende von Mentoring Austria.

Gemeinsam Möglichkeiten schaffen

Ob beim Ankommen in einer neuen Umgebung, auf dem Bildungsweg, beim Einstieg ins Berufsleben oder in herausfordernden Lebenssituationen: Mentoringprojekte begleiten Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen. Die freiwilligen Mentor*innen stehen ihren Mentees als verlässliche Bezugspersonen zur Seite und unterstützen sie dabei, ihre eigenen Ziele zu verfolgen.

Gleichzeitig ist Mentoring keine Einbahnstraße. Der Austausch eröffnet auch den Mentor*innen neue Einblicke und Perspektiven. Dieses gegenseitige Lernen steht im Mittelpunkt von „Ich von Dir. Du von Mir“.

„In Österreich leisten viele Organisationen und Freiwillige Tag für Tag wertvolle Arbeit. Damit noch mehr Menschen von Mentoring profitieren können, braucht es engagierte Mentor*innen und finanzielle Unterstützung. Unsere Kampagne lädt dazu ein, Teil dieser Bewegung zu werden“ , so Marianne Sorge-Grace, Geschäftsführerin von Mentoring Austria.

Mitmachen und soziales Mentoring stärken

Die Kampagne richtet sich an Menschen, die ihre Zeit, ihre Erfahrungen und ihr Wissen als Mentor*innen teilen möchten. Ebenso lädt sie dazu ein, Mentoring mit einer Spende zu unterstützen und so die Arbeit der Organisationen im sozialen Mentoringfeld zu stärken.

Die Zusammenarbeit mit XXXLutz und Das R& ermöglicht es Mentoring Austria, das Thema einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen und auf die vielfältigen Möglichkeiten aufmerksam zu machen, sich zu engagieren.

„Wir als XXXLutz Gruppe unterstützen das Projekt im Rahmen unserer Red Chairity Aktivitäten. Wir alle sollten mehr Verantwortung übernehmen, wenn es darum geht, dass die Gesellschaft wieder mehr zusammenrückt. Das gilt vor allem den Jugendlichen, damit diese Ihre Chance bekommen und mit ihren Talenten und Fähigkeiten ein mitgestaltender Teil unserer Gesellschaft sein können“ , Thomas Saliger, XXXLutz Unternehmenssprecher.

Weitere Informationen zur Kampagne und zu den Möglichkeiten, mitzumachen oder zu spenden: www.mentoring-austria.org

Über Mentoring Austria

Mentoring Austria ist der österreichische Dachverband für soziales Mentoring, Patenschaften und Buddyprojekte. Der Verein vernetzt und stärkt Organisationen im Mentoringfeld, macht ihre Arbeit sichtbar und setzt sich dafür ein, dass mehr Menschen Zugang zu unterstützenden Beziehungen und neuen Chancen erhalten.

Mentoring Austria Festveranstaltung

Erstmalige Verleihung des Tandem Awards - Der Mentoring Austria Anerkennungspreis für nachhaltige Partnerschaften unter Schirmherrschaft von Mag.a Doris Schmidauer, Beraterin, Moderatorin, First Volunteer.

Datum: 12.11.2026, 18:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Sparkassehaus

Domgasse 5

St. Pölten