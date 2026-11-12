Rohrdorfer Gmunden: Umfassende Umweltinspektion ohne Beanstandungen

Gmunden (OTS) -

Sechs Sachverständige des Landes Oberösterreich prüften das Zementwerk auf Herz und Nieren – von Emissionen und technischen Anlagen über die eingesetzten Abfälle bis zur Einhaltung von mehr als 40 behördlichen Bescheiden. Das Ergebnis: keine Beanstandungen, dem Werk wurde eine saubere Produktion ohne Mängel attestiert.

Das Rohrdorfer Zementwerk in Gmunden hat die turnusmäßige behördliche Umweltinspektion am Montag, dem 9. November 2026, ohne Beanstandungen abgeschlossen. Sechs Sachverständige des Landes Oberösterreich nahmen das Werk in sechs Fachbereichen umfassend unter die Lupe. Gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft Gmunden, die für die gewerberechtliche Überprüfung zuständig ist, kontrollierten sie die Einhaltung der behördlichen Auflagen, Emissionen, technische Anlagen und den Einsatz von Abfällen. Auch mehr als 40 behördliche Bescheide, die teilweise bis ins Jahr 1980 zurückreichen, wurden überprüft. Das Ergebnis: Die Behörden stellten keine Mängel fest.

Von der Tankanlage bis zu den Emissionen: Werk umfassend geprüft

Die alle drei Jahre stattfindende Umweltinspektion nimmt sämtliche relevanten Betriebsbereiche und die Einhaltung der behördlichen Auflagen unter die Lupe. Sechs Sachverständige kontrollierten Lärm, Wasser, Bau- und Maschinentechnik, Abfalleinsatz und Luftreinhaltung. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf Art und Menge der genehmigten Abfälle sowie deren lückenloser Nachverfolgbarkeit anhand der Aufzeichnungen des Werks und seiner Lieferanten. Auch die seit 2023 umgesetzten Maßnahmen und mehr als 40 behördliche Bescheide, die teilweise bis ins Jahr 1980 zurückreichen, wurden überprüft.

„Wir wurden auf Herz und Nieren geprüft – in sechs Fachbereichen, bis ins kleinste technische Detail und über Jahrzehnte zurück. Von der unterirdischen Betonwanne bis zu den Emissionen, von der Anlagensicherheit bis zum Einsatz und zur Dokumentation unserer Abfälle. Das Ergebnis: keine Beanstandungen. Diese umfassende Kontrolle bestätigt, dass wir ein modernes, sauberes Zementwerk betreiben, das sämtliche behördlichen Auflagen einhält. Darauf können sich unsere Nachbarn, Partner und Lieferanten ebenso verlassen wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Werksleiter Peter Fürhapter.

Transparenz und unabhängige Kontrollen über gesetzliche Vorgaben hinaus

Rohrdorfer setzt auch über die behördlichen Kontrollen hinaus auf Transparenz und unabhängige Untersuchungen. Um die weiterhin vereinzelt auftretenden Geruchsbeschwerden objektiv zu klären, wird das Unternehmen eine einjährige TÜV-Untersuchung mit 104 standardisierten Begehungen beauftragen und finanzieren. Dabei werden unterschiedliche Betriebszustände, jahreszeitliche Einflüsse und mögliche weitere Geruchsquellen berücksichtigt. Den Gemeinden und dem Bürgerbeirat wurden zudem sämtliche Betriebs-, Temperatur- und Emissionsdaten der Jahre 2021 bis 2025 übermittelt. Deren Auswertung durch den Beirat steht noch aus. Bislang habe kein mit den Daten befasster Sachverständiger eine Beanstandung festgestellt.

Auch für zusätzliche Messungen am Kamin, zeigt sich Rohrdorfer offen. Bürgerbeirat und Gemeinden können diese gemäß dem Vertrag von 1996 auf eigene Kosten durchführen lassen. Rohrdorfer verweist darauf, dass Messparameter, Betriebsbedingungen und Bewertungskriterien vorab auf wissenschaftlicher Grundlage festgelegt werden. Nur so lassen sich nachvollziehbare und vergleichbare Ergebnisse gewährleisten.

Regional verwurzelt, technologisch auf Zukunftskurs

Seit fast 120 Jahren produziert Rohrdorfer in Gmunden Zement und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur heimischen Baustoffversorgung. Das Werk beschäftigt rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bildet derzeit 17 Lehrlinge in drei Berufen aus. Die Rohstoffreserven sichern den Standort für weitere rund 70 Jahre. Gleichzeitig investiert Rohrdorfer in die technologische Weiterentwicklung: Zwei Pilotanlagen zur katalytischen Entstickung und zur CO₂-Abscheidung mittels Membrantechnologie sollen die Umweltleistung weiter verbessern und die Dekarbonisierung vorantreiben.

„Wir haben unser Werk umfassend modernisiert, die Emissionen deutlich gesenkt und stellen uns regelmäßig strengsten behördlichen Kontrollen. Wir haben nichts zu verbergen. Deshalb legen wir unsere Daten offen, ermöglichen zusätzliche Messungen und finanzieren die unabhängige TÜV-Untersuchung. Zeigt sie weiteren Handlungsbedarf, setzen wir geeignete Maßnahmen mit einem konkreten Zeitplan um. Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck an der CO₂-Abscheidung und damit an der Zukunft unseres Standorts. Wir werden auch in den kommenden Jahrzehnten zeigen, dass industrielle Produktion, regionale Wertschöpfung und Umweltschutz zusammengehören“, sagt Rohrdorfer Geschäftsführer Mike Edelmann abschließend.