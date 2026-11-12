Lotto: Jackpot, am Freitag geht es bei der Bonus-Ziehung um 1,3 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Bei Lotto „6 aus 45“ gab es am Mittwoch keinen Sechser. Niemand hatte die „sechs Richtigen“ 8, 12, 30, 37, 39 und 42 auf einem abgegebenen Tippschein angekreuzt. Damit wartet am Freitag bei der Lotto Bonus-Ziehung ein Jackpot mit 1,3 Millionen Euro auf die Spielteilnehmer:innen. Zusätzlich wird wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Extra-Gewinn in der Höhe von 30.000 Euro verlost.

Einen Solo-Gewinn gab es hingegen beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein bzw. eine Spielteilnehmer:in von win2day hatte auf dem zweiten von zwei Tipps eines Lotto Normalscheins fünf der „sechs Richtigen“ sowie die Zusatzzahl 16 angekreuzt. Für den Fünfer mit Zusatzzahl gibt es einen Gewinn von knapp 79.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei keiner der beiden Ziehungen einen Sechser. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Die 25 Fünfer der ersten Ziehung erhalten jeweils 5.273,40 Euro. Bei der zweiten Ziehung gab es 37 Fünfer, die jeweils 3.563,10 Euro gewinnen.

Bei LottoPlus werden diesen Freitag bei beiden LottoPlus Ziehungen jeweils rund 90.000 Euro für den 1. Rang erwartet.

Joker

Beim Joker gab es am Mittwoch gleich drei Gewinne. Zwei davon gehen nach Niederösterreich, einer nach Tirol. Alle drei Gewinner:innen dürfen sich über jeweils knapp 63.000 Euro freuen.

Die Lotto Bonus-Ziehung findet am Freitag um 18.40 Uhr unter notarieller Aufsicht im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien statt.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Mittwoch, 11. November 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen