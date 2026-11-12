KPMG Studie zeigt: Österreich hat Potenzial als Krypto-Hub Europas

Wien (OTS) -

Der österreichische Krypto-Markt entwickelt sich vom Nischenmarkt zu einem zunehmend regulierten Teil des Finanzsystems: Ein einheitlicher europäischer Regulierungsrahmen schafft mehr Rechtssicherheit, während Krypto-Anbieter und traditionelle Banken stärker zusammenwachsen. Gleichzeitig eröffnen Tokenisierung, Stablecoins und neue digitale Finanzinfrastrukturen zusätzliche Geschäftsfelder. Diese Entwicklungen untersucht die neue KPMG Studie „Krypto 2.0 – zwischen Regulierung und Innovation“.

„Der österreichische Krypto-Markt hat einen deutlichen Reifeprozess durchlaufen. Wir sehen heute nicht mehr nur einen Markt für spekulative Investments, sondern eine zunehmend regulierte Finanzmarktinfrastruktur. MiCAR beschleunigt diese Professionalisierung und schafft einen Rahmen, auf dessen Basis sich tragfähige Geschäftsmodelle entwickeln können. Mit einer professionell agierenden Aufsicht, die klare Anforderungen formuliert, und einem spezialisierten Ökosystem hat Österreich gute Voraussetzungen, zum Krypto-Hub Europas zu werden“, so Studienautor Christian Grinschgl, Partner bei KPMG.

MiCAR verändert den Wettbewerb

Seit dem Ende der MiCAR-Übergangsfrist (Markets in Crypto-Assets Regulation) im Juli 2026 dürfen Krypto-Dienstleistungen in der EU grundsätzlich nur noch von lizenzierten Crypto-Asset Service Providern (CASPs) erbracht werden. Gleichzeitig erhöhen sich die Anforderungen an Governance, Compliance, Geldwäscheprävention und IT-Infrastruktur deutlich.

Österreich ist innerhalb Europas bereits vergleichsweise gut positioniert: Zwölf CASPs sind hierzulande zugelassen, damit liegt Österreich gemeinsam mit Tschechien, Irland und Lettland auf Rang acht der 27 EU-Mitgliedstaaten. Zehn der zwölf österreichischen Anbieter nutzen ihre Lizenz bereits für grenzüberschreitende Tätigkeiten. Gleichzeitig sind 180 ausländische CASPs für Österreich notifiziert.

Banken und Krypto-Anbieter rücken näher zusammen

Parallel zur Regulierung verändert sich auch die Marktstruktur. CASPs orientieren sich verstärkt an banknahen Standards, während traditionelle Banken ihr Angebot rund um Verwahrung, Brokerage und Handel mit Krypto-Assets erweitern.

Compliance wird damit zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor. Genau in diesem Bereich identifiziert die Studie aktuell jedoch noch Engpässe, da vor allem qualifizierte Fachkräfte für AML (Anti-Money Laundering), Compliance und Governance fehlen. Für die weitere Entwicklung des Standorts spielen also neben den regulatorischen Bedingungen auch Fachkräfteverfügbarkeit und steuerliche Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle.

Tokenisierung und Stablecoins als Wachstumsfelder

Bei neuen Technologien zeichnet die Studie ebenfalls ein differenziertes Bild. Tokenisierung gilt als relevantes Zukunftsfeld, der wirtschaftliche Durchbruch wird jedoch nicht kurzfristig erwartet. Die befragten Marktteilnehmer rechnen mit substanziellen Ertragsbeiträgen eher in drei bis vier Jahren als innerhalb der nächsten 24 Monate. Besonders digitale Wertpapiere, Aktien und Geldmarktfonds gelten als interessante Anwendungsfelder. Voraussetzung sind funktionierende Sekundärmärkte sowie eine belastbare Handels-, Verwahr- und Abwicklungsinfrastruktur.

Auch Stablecoins entwickeln sich von einem Instrument innerhalb des Krypto-Ökosystems zunehmend zu einem Baustein digitaler Finanzinfrastruktur. Potenzial besteht insbesondere bei internationalen Zahlungen, Treasury-Transfers und der Abwicklung tokenisierter Kapitalmarkttransaktionen.

KPMG Krypto-Studie: Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick

Drei Hebel für Österreichs Wettbewerbsfähigkeit: Die Studie identifiziert drei zentrale Faktoren, die für die weitere Entwicklung des Standorts entscheidend sind, nämlich die konsequente Nutzung des MiCAR-Passportings, stärker harmonisierte Compliance- und Datenstandards sowie der Zugang zu internationalen Fachkräften.

Die Studie identifiziert drei zentrale Faktoren, die für die weitere Entwicklung des Standorts entscheidend sind, nämlich die konsequente Nutzung des MiCAR-Passportings, stärker harmonisierte Compliance- und Datenstandards sowie der Zugang zu internationalen Fachkräften. 4,4 Milliarden Euro Krypto-Vermögen: So hoch waren die Assets under Custody der in Österreich nach MiCAR zugelassenen Crypto-Asset Service Provider (CASPs) 2025. Das Transaktionsvolumen lag bei rund 17 Milliarden Euro.

So hoch waren die Assets under Custody der in Österreich nach MiCAR zugelassenen Crypto-Asset Service Provider (CASPs) 2025. Das Transaktionsvolumen lag bei rund 17 Milliarden Euro. Krypto erreicht den Massenmarkt: Rund 540.000 österreichische Kund:innen waren 2025 bei heimischen Anbietern identifiziert. Das entspricht rund sechs Prozent der Bevölkerung.

Rund 540.000 österreichische Kund:innen waren 2025 bei heimischen Anbietern identifiziert. Das entspricht rund sechs Prozent der Bevölkerung. Banken und Krypto-Anbieter rücken zusammen: Traditionelle Finanzinstitute bauen ihre Aktivitäten rund um Krypto-Assets aus, während CASPs zunehmend banknahe Standards bei Governance, Compliance und Risikomanagement etablieren.

Traditionelle Finanzinstitute bauen ihre Aktivitäten rund um Krypto-Assets aus, während CASPs zunehmend banknahe Standards bei Governance, Compliance und Risikomanagement etablieren. Tokenisierung und Stablecoins als Zukunftsfelder: Marktteilnehmer sehen insbesondere bei digitalen Wertpapieren, Stablecoins und tokenisierten Assets Potenzial. Bei der Tokenisierung werden substanzielle Ertragsbeiträge allerdings eher mittel- bis langfristig erwartet.

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