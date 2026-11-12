AK: Neues Verbraucherkredit-Gesetz schützt Konsument:innen vor Schuldenfallen!

Wien (OTS) -

Ab 20. November 2026 gilt in Österreich das neue Verbraucherkredit-Gesetz. Es bringt mehr Schutz für Konsument:innen vor Überschuldung, mehr Wahlfreiheit bei Kreditversicherungen, ein Ende der Haustürgeschäfte und stärkere Rechte bei Zahlungsschwierigkeiten. Die AK Forderung nach einem Zinsdeckel – etwa bei Überziehungszinsen – wurde allerdings nicht umgesetzt.

Das ist ab dem 20. November neu für Kreditnehmer:innen

+ Mehr Schutz vor Überschuldung: Künftig gelten die Kreditregeln auch für Kleinkredite wie „Buy Now Pay Later“ und für kostenlose Finanzierungen wie Null-Prozent-Ratenkäufe und Zahlungsaufschübe. Es wird auch hier eine verpflichtende Bonitätsprüfung eingeführt. Ist die Bonität schlecht oder bestehen Zweifel daran, ob der Kredit zurückgezahlt werden kann, darf er nicht vergeben werden. Zudem muss jede Kreditwerbung den Warnhinweis „Achtung! Kreditaufnahme kostet Geld“ enthalten.

+ Bessere Informationspflicht bei variabel verzinsten Krediten: Banken müssen ausdrücklich über das Zinsänderungsrisiko informieren, damit Kreditnehmer:innen mehr bewusst ist, dass bei steigenden Zinsen auch die Kreditraten steigen.

+ Alternative Kreditversicherungen akzeptieren: Banken müssen nun auch Kreditversicherungen von anderen Anbietern akzeptieren, wenn die Versicherungsleistungen gleichwertig sind. Für den Vergleich ist eine dreitägige Mindestfrist vorgesehen. Während dieser Zeit dürfen weder Bank noch Versicherung das Angebot ändern. Darüber müssen Kreditgeber:innen ihre Kund:innen informieren.

+ Schluss mit Haustürgeschäften: Verboten sind nicht angeforderte Kredite, also Haustürgeschäfte, bei denen etwa ältere Menschen in überteuerte, kreditfinanzierte Geschäfte gedrängt wurden. Allerdings fehlen wirksame zivilrechtliche Sanktionen: Welche Folgen verbotene Kreditvergaben für Rückzahlung und Zinsen haben, muss im Streitfall erst gerichtlich geklärt werden.

+ Mehr Rechte bei Zahlungsschwierigkeiten: Bevor die Bank den Kredit fällig stellt oder Exekutionsschritte einleitet, muss sie bei Zahlungsverzug frühzeitig und einzelfallbezogen Maßnahmen anbieten. Dazu zählen Umschuldung des Kreditvertrags oder Anpassung der Vertragsbedingungen. Auch bei gestrichenen oder gekürzten Kontoüberziehungen muss die Bank die Rückzahlung des offenen Betrags in zwölf gleiche Monatsraten zum geltenden Vertragszinssatz anbieten, bevor weitere rechtliche Schritte gesetzt werden.

Im neuen Verbraucherkredit-Gesetz gibt es keine gesetzliche Begrenzung von Zinssätzen, etwa bei Überziehungen. Die AK kritisiert seit Jahren die oft sehr hohen Überziehungszinsen, die in keinem Verhältnis zum marktüblichen Zinsniveau stehen. Auch eine Deckelung der Kosten für Kreditrestschuldversicherungen – wie in Deutschland – wurde leider nicht ins Gesetz aufgenommen. Gabriele Zgubic, Leiterin der AK Abteilung Konsument:innenpolitik resümiert: „Es fehlen im neuen Kreditgesetz Kostendeckel für Zinssätze und Restschuldversicherungen. In Summe werden aber die Rechte und der Schutz von Kreditnehmer:innen gestärkt und das ist positiv zu bewerten.“

AK Tipp: Vor Abschluss von Kreditverträgen die Kosten bei unterschiedlichen Banken vergleichen. Entscheidend ist der effektive Jahreszinssatz, also der Zinssatz mit allen Kreditkosten. Banken müssen dafür rechtzeitig ein gesetzliches Informationsblatt mit einer verbesserten Kostendarstellung aushändigen – spätestens bei Vorlage eines verbindlichen oder unverbindlichen Kreditangebots.