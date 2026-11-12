DENZA Österreich: DENZA Tech-Launch und Vorreservierungsstart für den Z9GT

Wien (OTS) -

Mit der Eröffnung der ersten BYD FLASH CHARGING Station beim Autohaus Göndle in St. Pölten setzt DENZA einen technologischen Meilenstein: Die Premiummarke der BYD-Gruppe verbindet innovative Fahrzeugtechnologie mit der passenden Megawatt-Ladeinfrastruktur und gibt mit dem Z9GT und dem BAO5 einen Ausblick auf ihr Modellangebot für Österreich.

„Wir sind stolz darauf, als erster Automobilhersteller in der EU und damit auch in Österreich das Megawatt-Laden in einem straßenzugelassenen PKW gemeinsam mit der passenden Ladeinfrastruktur anzubieten und umzusetzen. DENZA ist unsere Premium-Pioniermarke für neue Technologien und so auch für das FLASH CHARGING. Dieser Tag ist für uns ein Technologie-Launch und der Beginn einer neuen Ära kompromissloser Elektromobilität in Österreich“, erklärt Patrick Lang, Country Manager BYD Automotive Austria GmbH.

DENZA BAO5: Premium-Komfort trifft Geländekompetenz

Der erstmals in Österreich präsentierte BAO5 kombiniert einen DMO-Plug-in-Hybridantrieb mit 544 PS Systemleistung, 90 Kilometern elektrischer Reichweite und bis zu 835 Kilometern Gesamtreichweite. Leiterrahmen und drei elektronische Differenzialsperren sorgen für kompromisslose Geländekompetenz, während der Innenraum unter anderem mit einem brillanten Devialet-Soundsystem und feinster Materialwahl überzeugt. Die Top-Variante Ultimate bietet zusätzlich elektrisch ausfahrbare Trittbretter und das hydraulische DiSus-P-Fahrwerk mit variabler Fahrzeughöhe und bis zu 310 Millimetern Bodenfreiheit. Das bereits sehr gut ausgestattete Einstiegsmodell wird preislich voraussichtlich bei ca. 75.000 EUR liegen. Mit diesem attraktiven Preisniveau sowie dazugehörigen Ausstattungspaket könnte der Offroader viele Kundengruppen in Österreich ansprechen.

Der BAO5 wird demnächst vorreservierbar sein.

DENZA Z9GT: Grand Touring mit FLASH CHARGING

Der Z9GT verbindet ein unter Wolfgang Egger entwickeltes Design mit der e³-Plattform, einem unabhängigen Drei-Motoren-Antrieb und innovativer Hinterrad-Doppelmotor-Lenkung. Er wird vollelektrisch mit 600 Kilometern Reichweite oder als Super-DM-Plug-in-Hybrid mit über 200 Kilometern elektrischer Reichweite angeboten. Die Blade Battery 2.0 mit FLASH CHARGING ermöglicht bei beiden Varianten Laden von 10 auf 70 Prozent in fünf Minuten und von 10 auf 97 Prozent in neun Minuten. Massagesitze, ein integriertes Kühlfach und ein Devialet-Audiosystem mit 20 Lautsprechern ergänzen den luxuriösen Innenraum.

Der Z9GT kann ab sofort in Österreich vorreserviert werden.