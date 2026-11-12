COPD: Österreich braucht ein strukturiertes Versorgungsprogramm

Wien (OTS) -

Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung COPD ist weltweit und auch in Europa nach Herzinfarkt und Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache. In Österreich sind bis zu 500.000 Menschen von dieser dauerhaft fortschreitenden Erkrankung betroffen.

Strukturiertes Krankheitsmanagement: klare Abläufe, bessere Betreuung

Menschen, die an COPD leiden, benötigen eine kontinuierliche Betreuung über viele Jahre hinweg. Neben der laufenden Behandlung mit regelmäßigen Kontrollen und Therapieanpassungen gehören auch die Versorgung bei akuten Verschlechterungen (Exazerbationen), Rehabilitation, die Behandlung von Begleiterkrankungen und Unterstützung beim Selbstmanagement dazu. Allgemeinmediziner*innen, Pneumolog*innen, Fachärzt*innen anderer internistischer Fächer, Krankenhäuser und weitere Gesundheitsberufe müssen dabei eng zusammenarbeiten – mit klaren Zuständigkeiten und möglichst einfachen Wegen für die Betroffenen.

Anlässlich des Welt-COPD-Tages am 18. November will die ÖGP daher die Einführung eines einheitlichen, strukturierten Krankheitsmanagements forcieren, das eine kontinuierliche, qualitätsgesicherte Versorgung sicherstellt und die Zusammenarbeit aller beteiligten Gesundheitsberufe verbessert.

Nicht nur „von Arzttermin zu Arzttermin“

„Gute COPD-Behandlung besteht nicht aus einzelnen Arztkontakten. Wir brauchen einen durchgängigen Versorgungspfad, der Patient*innen über den gesamten Krankheitsverlauf begleitet – wohnortnah, qualitätsgesichert und mit klar definierten Schnittstellen zur spezialisierten Versorgung“, betont Prim. Priv.-Doz. Dr. Christopher Lambers, Leiter der ÖGP-Expert*innengruppe „COPD – Nikotin/Tabak – Arbeit/Umwelt“.Und weiter: „Ein einheitliches, eigenständiges Disease-Management-Programm für COPD gibt es in Österreich derzeit nicht. Ein solches zu etablieren, ist daher erklärtes Ziel der ÖGP.“

Digitale Unterstützung: damit wichtige Befunde dort ankommen, wo sie gebraucht werden

„Die persönliche und patient*innenzentrierte Versorgung muss auch über die eigene Ordination hinaus nachvollziehbar sein. Dazu müssen fachärztliche Befunde gut dokumentiert sein und den weiterbehandelnden Kolleg*innen verlässlich zur Verfügung stehen“, erläutert Dr. Marcel Rowhani, Bundesfachgruppenobmann der ÖGP, der auch in der Österreichischen und Wiener Ärztekammer die Bundesfachgruppe Pneumologie als Obmann vertritt. Die Fachgruppe Innere Medizin und Pneumologie setzt sich daher sowohl für eine verbesserte Dokumentation fachärztlicher Befunde in ELGA als auch für eine bessere digitale Befundübermittlung zwischen niedergelassenen Ärzt*innen und Fachabteilungen in den Spitälern ein. Ziel ist es, den Informationsfluss zwischen den beteiligten Versorgungseinrichtungen zu verbessern und eine kontinuierliche Betreuung zu unterstützen.

Gute COPD-Versorgung darf keine Frage des Wohnorts sein

Mit einem strukturierten Disease-Management verbindet die ÖGP auch ein weiteres wichtiges Ziel: Chancengerechtigkeit. Patient*innen sollen unabhängig davon, wo sie leben, Zugang zu einer qualitätsgesicherten und evidenzbasierten COPD-Versorgung haben.

„Nicht jede Untersuchung und Behandlung muss in einem spezialisierten Zentrum stattfinden. Ein wesentliches Ziel strukturierter Versorgung ist es, eine qualitativ hochwertige Basisversorgung möglichst wohnortnah anzubieten und spezialisierte pneumologische Versorgung gezielt dort einzusetzen, wo sie medizinisch notwendig ist“, betont ÖGP-Präsidentin Prim.a Dr.in Eveline Kink, MBA, Leiterin der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie am LKH Graz II, Standort Enzenbach, und unterstreicht die Bedeutung von Anbindung an und Vernetzung mit dem niedergelassenen Bereich.

„Für chronisch kranke Patient*innen sollte es keine Rolle spielen, an welcher Stelle des Gesundheitssystems sie zuerst Hilfe suchen. Entscheidend ist, dass von dort ein klarer Weg weiterführt und sie verlässlich durch ihre Erkrankung begleitet werden“, so ÖGP-Präsidentin Kink abschließend.

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