Österreich hat abgestimmt: Nachbarschaftshilfe PLUS, VinziRast am Land und Waldbildung sind die Kundenlieblinge

Salzburg/Wals (OTS) -

Nachbarschaftshilfe PLUS aus dem Burgenland gewinnt das dm Kundenvoting und erhält insgesamt Euro 50.000 von dm.

Auch VinziRast am Land aus Niederösterreich und Waldbildung aus Oberösterreich werden prämiert.

Mit der Initiative „Lust an Zukunft“ unterstützt dm anlässlich seines 50-jährigen Bestehens in Österreich insgesamt 50 Projekte, die sich für ein besseres Miteinander einsetzen, mit Euro 330.000.

Ob eine Fahrt zum Arzt, ein gemeinsamer Spaziergang oder einfach jemand, der zuhört: Oft sind es die kleinen Gesten, die im Alltag einen großen Unterschied machen. Genau hier setzt die Nachbarschaftshilfe PLUS an. Rund 400 Freiwillige engagieren sich in sieben burgenländischen Gemeinden dafür, dass ältere Menschen möglichst lange selbständig und gut eingebunden in ihrer vertrauten Umgebung leben können. Dieses Engagement hat die dm Kundinnen und Kunden überzeugt: Beim österreichweiten Voting der Initiative „Lust an Zukunft“ erhielt die Nachbarschaftshilfe PLUS die meisten Stimmen und sicherte sich damit den ersten Platz.

Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens in Österreich hat dm drogerie markt die Initiative „Lust an Zukunft“ ins Leben gerufen, um freiwilliges Engagement sichtbar zu machen und Menschen zu unterstützen, die Gemeinschaft aktiv mitgestalten. Aus 146 veröffentlichten Projekten wurden zunächst 50 Initiativen ausgewählt, die jeweils Euro 5.000 Förderung erhielten. Acht davon standen anschließend beim österreichweiten Kundenvoting zur Wahl. Nun stehen die drei Kundenlieblinge fest: Nachbarschaftshilfe PLUS aus dem Burgenland, VinziRast am Land aus Niederösterreich und Waldbildung aus Oberösterreich. Gemeinsam erhalten sie zusätzliche Fördermittel in Höhe von Euro 80.000.

Drei Kundenlieblinge, die Zukunft gestalten

Das Ergebnis des Kundenvotings ist ein starkes Zeichen für freiwilliges Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gleichzeitig griff das Voting den Gedanken der Beteiligung auf. Für die Abstimmung wurden acht Projekte nominiert. dm Kundinnen und Kunden konnten im Oktober die Projekte kennenlernen und mit ihrer Stimme mitentscheiden, welches Engagement zusätzlich unterstützt wird.

Mit den meisten Stimmen hat die Nachbarschaftshilfe PLUS das Kundenvoting gewonnen und wird mit insgesamt Euro 50.000 ausgezeichnet. In sieben burgenländischen Gemeinden unterstützt die Organisation ältere Menschen dabei, möglichst selbstständig in ihrem Zuhause zu leben und am sozialen Leben teilzuhaben. Rund 400 Freiwillige helfen im Alltag, etwa mit Fahrten zu Arztterminen, Behörden oder zum Einkaufen sowie mit Besuchs- und Telefondiensten. So entsteht ein verlässliches Netzwerk, das weit über praktische Hilfe hinausgeht: Seit dem Start im Jahr 2014 wurden bereits 98.000 Hilfen koordiniert, und auch Zugezogene finden leichter Anschluss in ihrer Gemeinde.

Die zweitmeisten Stimmen gingen nach Niederösterreich: Das Wohn- und Beschäftigungsprojekt VinziRast am Land in Alland, getragen vom Verein Vinzenzgemeinschaft St. Stephan, wird mit insgesamt 30.000 Euro ausgezeichnet. In einem ehemaligen Hotel im südlichen Wienerwald finden ehemals obdachlose, geflüchtete und marginalisierte Menschen ein Zuhause, eine Gemeinschaft und sinnvolle Beschäftigung. Sie gestalten den Alltag aktiv mit, in der Landwirtschaft, im Gästehausbetrieb sowie bei Caterings und Veranstaltungen. Die Arbeit in und mit der Natur stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und eröffnet neue Perspektiven. Rund 25 Freiwillige begleiten die Bewohnerinnen und Bewohner dabei auf Augenhöhe. Seit dem Start im Jahr 2023 sind alle Wohnplätze belegt, ein Bewohner absolvierte bereits eine Lehre in der Landwirtschaft.

Auf Platz drei folgt Waldbildung aus Oberösterreich: Die Waldbildung Projekt GmbH aus Linz wird mit insgesamt 15.000 Euro ausgezeichnet. Das Projekt verbindet Umweltbildung mit praktischem Erleben: Bei Aufforstungstagen im Frühjahr und Herbst pflanzen Kinder und Jugendliche gemeinsam mit Waldpädagoginnen, Waldpädagogen und weiteren Fachleuten Bäume und lernen, welche Bedeutung Wälder für Klima, Artenvielfalt und Lebensqualität haben. Seit 2019 haben mehr als 4.000 Kinder rund 60.000 Bäume gepflanzt. Ein Team aus rund 30 Personen, die sich in hohem Maße freiwillig engagieren, trägt das Projekt.

„Die drei Projekte zeigen, was entsteht, wenn Menschen Verantwortung füreinander übernehmen: Ältere bleiben in ihrer Gemeinde eingebunden, Menschen in schwierigen Lebenslagen finden Halt und Kinder erleben, wie wertvoll Natur ist. Dass unsere Kundinnen und Kunden genau diese Projekte gewählt haben, freut uns besonders und zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig bürgerschaftliches Engagement in Österreich gelebt wird“, sagt Harald Bauer, Vorsitzender der dm Geschäftsführung.

„Lust an Zukunft“ macht Engagement sichtbar

Mit „Lust an Zukunft“ möchte dm nicht nur einzelne Projekte finanziell unterstützen, sondern auch Menschen dazu ermutigen, selbst eine gestaltende Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen. Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens in Österreich rückt dm deshalb Menschen, Vereine und Organisationen in den Mittelpunkt, die sich freiwillig engagieren und stellt dafür insgesamt 330.000 Euro zur Verfügung. Ihre Ideen und ihr Einsatz zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, sich für andere einzubringen und das eigene Umfeld mitzugestalten.

Für dm ist „Lust an Zukunft“ dabei mehr als ein Jubiläumsprojekt: Das Unternehmen möchte das freiwillige Engagement in Österreich langfristig stärken und den Menschen hinter den Projekten mehr Sichtbarkeit geben. Dafür geht „Lust an Zukunft“ im kommenden Jahr in die nächste Runde. Auf der Mitmach-Plattform der Initiative erzählen Engagierte, wo und warum sie sich einsetzen und machen so auch anderen Lust darauf, selbst aktiv zu werden. Die Initiative zeigt, wie viel gemeinschaftlicher Einsatz bewegen kann – und lädt dazu ein, sich inspirieren zu lassen und mitzugestalten.

Weitere Informationen zu allen Projekten und zur Initiative gibt es unter dm-lustanzukunft.at.

