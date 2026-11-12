Internationale Auszeichnung für MCI-Professor Johannes Siebert

Innsbruck (OTS) -

Johannes Siebert, Professor am MCI | Die Unternehmerische Hochschule®, wurde am 1. November im Rahmen des INFORMS Annual Meeting in San Francisco mit dem renommierten „INFORMS Prize for the Teaching of OR/MS Practice“ ausgezeichnet. Der seit 1998 verliehene Preis der weltweit größten Fachgesellschaft für Operations Research und Management Science geht damit erstmals an einen Lehrenden einer europäischen Institution. Gewürdigt werden insbesondere Sieberts innovative Lehrmethoden, die wissenschaftlich fundierte Entscheidungsanalyse – also systematische Methoden für komplexe Entscheidungen mit mehreren Zielen – mit realen, folgenreichen Fragestellungen verbinden.

Lernen an echten Entscheidungen

Siebert lehrt und forscht am MCI in den Bereichen Operations Management und Decision Sciences. Im Mittelpunkt seiner Lehrveranstaltungen steht die Anwendung wissenschaftlicher Methoden auf reale Entscheidungsprobleme. Studierende analysieren komplexe Fragestellungen aus ihrem beruflichen oder persönlichen Umfeld und entwickeln fundierte Entscheidungsmodelle. In den vergangenen sieben Jahren entstanden auf diese Weise mehr als 200 vollständig dokumentierte Entscheidungsmodelle.

Das internationale Preiskomitee hob hervor, dass Siebert Studierende befähigt, Methoden wie Value-Focused Thinking und die multiattributive Nutzentheorie auf komplexe reale Entscheidungen anzuwenden – mit nachhaltiger Wirkung auf ihre berufliche Praxis. Zudem habe er die Art, wie Entscheidungsanalyse gelehrt wird, durch innovative Ansätze weiterentwickelt. Nominiert wurde Siebert von Ralph L. Keeney (Duke University), einem der Pioniere der Entscheidungsanalyse und Begründer des Value-Focused Thinking.

„Der Preis würdigt, worauf es am meisten ankommt: ob jemand nach dem Kurs eine schwierige Entscheidung tatsächlich strukturieren kann – auch wenn niemand mehr eine Note dafür vergibt“, sagt Johannes Siebert.

MCI-Rektor Andreas Altmann gratuliert: „Dass dieser Preis erstmals an einen Lehrenden in Europa geht, freut uns. Noch mehr freut uns, wofür er vergeben wird: für das, was Absolventinnen und Absolventen Jahre später in der Praxis bewirken. Das ist der Kern dessen, wofür das MCI steht. Mit Johannes Siebert ist das MCI zu einer international sichtbaren Adresse für die Entscheidungswissenschaften geworden.“