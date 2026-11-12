Drei Lügen, eine klare Antwort: Rechtsextreme schüren Angst - AKS setzt auf Solidarität!

Wien (OTS) -

Rechtsextreme Propaganda an unseren Schulen

„Dein Volk stirbt!“ - Mit martialischen Parolen und gezielter Angstmache versucht die Identitäre Bewegung, Schüler_innen für ihre rechtsextreme Ideologie zu gewinnen. Neue Flyer der vom Verfassungsschutz beobachteten Gruppierung richten sich nun gezielt an junge Menschen. Ihr Ziel ist klar: Angst schüren, Feindbilder schaffen und die Gesellschaft spalten. Die Aktion zeigt einmal mehr, dass Rechtsextreme längst dort aktiv sind, wo junge Menschen ihren Alltag verbringen: an Schulen!

“Wir überlassen Rechtsextremen weder unsere Schulen noch unsere Zukunft! Unsere Unterschiede sind nicht das Problem, sondern jene, die daraus Feindbilder machen wollen!” , erklärt die Bundesvorsitzende der AKS, Julia Greiner.

Haltung zeigen heißt handeln!

Die AKS bleibt nicht bei Worten, sondern bringt ihre Antwort direkt dorthin, wo rechte Hetze junge Menschen erreichen soll: vor Schulen! Ab Donnerstag, dem 12. November, startet die AKS ihre Flyer-Aktion und setzt ein klares Zeichen für Vielfalt, Solidarität und Zusammenhalt!

Gemeinsam bringt die AKS Fakten statt Hetze vor die Schulen, denn diese dürfen kein Platz für Hass und rechte Propaganda werden!

Fakten statt Verschwörungsmythen!

Auf den Flyern räumt die AKS mit den drei zentralen Lügen rechter Propaganda auf. Sie zeigt, dass es keinen angeblichen „Bevölkerungsaustausch“ gibt, sondern sich dahinter ein rechtsextremer Verschwörungsmythos verbirgt. Sie macht sichtbar, welchen wichtigen Beitrag Menschen mit Migrationsgeschichte für unser Pensionssystem leisten. Auch beim Thema Kultur stellt die AKS klar: Gesellschaften und Kulturen waren nie statisch, sondern verändern sich ständig. Die Vorstellung einer ethnisch homogenen Gesellschaft ist kein harmloser Wunsch nach Tradition, sondern ein zentrales ideologisches Element der Identitären Bewegung.

Demokratie lebt davon, dass wir nicht wegschauen!

Gerade Schulen müssen Orte sein, an denen unterschiedliche Perspektiven Platz haben, Fakten diskutiert werden und junge Menschen lernen, Aussagen kritisch zu hinterfragen. Demokratie bedeutet, dass alle Menschen gerechte Chancen haben und niemand aufgrund der Herkunft, Religion oder Identität zum Feindbild gemacht werden darf. Deshalb braucht es mehr politische Bildung, wirksame Extremismusprävention und Schüler_innen, die sich aktiv für ein solidarisches Miteinander einsetzen.

Die Flyer-Aktion soll genau dazu beitragen. Denn sie gibt Schüler_innen die Möglichkeit, sich zu informieren, Behauptungen zu hinterfragen und selbst Verantwortung zu übernehmen.

"Wir haben keine Lust auf eine Zukunft voller Hass, Angst und Ausgrenzung! Darum halten wir zusammen und stehen für eine demokratische, sozial gerechte und angstfreie Zukunft für alle ein! , erklärt die Bundesvorsitzende der AKS", Julia Greiner.

Werde selbst aktiv!

Die AKS ruft Schüler_innen auf, diese Woche selbst aktiv zu werden und gemeinsam ein starkes Zeichen gegen rechte Propaganda zu setzen. Alle die auch vor der eigenen Schule Haltung zeigen wollen, können sich unter [email protected] oder direkt auf Instagram melden um sich Flyer gegen Rechts zu holen!

Gemeinsam ein starkes Zeichen für Vielfalt, Solidarität und gegen jede Form von Ausgrenzung, Hass und rechte Propaganda setzten!