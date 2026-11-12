Austropapier begrüßt die geplante Aussetzung der Ökostromabgaben für 2027

Wien (OTS) -

Die Bundesregierung setzt ein positives Signal für die heimische Papierindustrie. Der Fünfjahresvergleich zeigt, warum die Entlastung zählt. Bei gleicher Strommenge ergeben sich für eine Papierfabrik rechnerisch rund 2,9 Millionen Euro höhere Jahreskosten als 2021.

Die Bundesregierung sieht für 2027 vor, den Erneuerbaren-Förderbeitrag und die Erneuerbaren-Förderpauschale auszusetzen. Für die österreichische Papier- und Zellstoffindustrie ist das ein wichtiger Schritt zur Senkung der Stromkosten.

„Die Ankündigung ist eine gute Nachricht für unsere Werke. Die Bundesregierung setzt damit ein klares Signal für die industrielle Produktion in Österreich. Das geplante Industriestrompaket kann diese Entlastung verstärken. Dafür braucht es eine Regelung, die den Betrieben erlaubt, den Industriestrompreis und die Strompreiskompensation nach dem Standortabsicherungsgesetz für unterschiedliche Strommengen zu kombinieren. So kann Österreich den Kostennachteil seiner Betriebe gegenüber anderen europäischen Standorten verringern“ , sagt Martin Zahlbruckner, Präsident von Austropapier.

Der Strompreisanstieg seit 2021 bedeutet für eine Papierfabrik mit einem jährlichen Netzstrombezug von 55 Millionen Kilowattstunden rechnerisch rund 2,9 Millionen Euro Mehrkosten im Jahr. Zu den Eurostat-Preisen für österreichische Großabnehmer im ersten Halbjahr 2021 kostet diese Jahresmenge rund 5,4 Millionen Euro. Mit den Preisen des ersten Halbjahres 2026 sind es für dieselbe Strommenge rund 8,3 Millionen Euro.