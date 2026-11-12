So zockt Österreich: Die beliebtesten Konsolen und Games auf willhaben

Österreich (OTS) -

Zum Start von „Grand Theft Auto VI“ am 19. November wirft Österreichs größter digitaler Marktplatz einen Blick auf die 190.000 Anzeigen starke Kategorie „Games / Konsolen“

PlayStation 5 um 500 Euro im Angebot, Xbox Series X um 490 Euro, Xbox Series S um 250 Euro

Pokémon ist meistgesucht, gefolgt von Super Mario Odyssey, Wolverine und Call of Duty

Millionen Fans rund um den Globus fiebern der Fortsetzung der Actionspielreihe „Grand Theft Auto“ bereits seit Jahren entgegen und wurden dabei mehr als nur einmal vertröstet. In wenigen Tagen ist es nun endlich wirklich so weit: GTA 6 erscheint am 19. November für die PlayStation 5, die Xbox Series X und die Xbox Series S – und schon jetzt, noch vor der Veröffentlichung, verzeichnet willhaben einen deutlichen Anstieg an Suchanfragen nach „GTA 6“ oder dem „GTA 6 Controller“, der in limitierter Auflage erscheinen wird.

All jene, die es kaum erwarten können, in die actiongeladene Welt von Vice City im fiktiven US-Bundesstaat Leonida einzutauchen, dafür aber noch nicht über die passende Konsole verfügen, werden auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz willhaben ebenso fündig – dort warten aktuell rund 700 Anzeigen in der Kategorie „PlayStation 5“, mehr als 240 Anzeigen in der Kategorie „Xbox Series X“ sowie mehr als 100 Anzeigen im Bereich „Xbox Series S“ auf potenzielle neue BesitzerInnen. Preislich schlägt eine PlayStation 5 dort in neuwertigem Zustand aktuell mit 500 Euro zu Buche, während sich der Angebotspreis einer Xbox Series X im Schnitt auf 490 Euro und jener einer Xbox Series S auf 250 Euro beläuft.

Passend zum Release von GTA 6 präsentiert willhaben Österreichs beliebteste Konsolen und Spiele:

(Quelle: willhaben-Plattformdaten, Oktober 2026)

Top 5 – die am häufigsten auf willhaben gesuchten Konsolen:

PlayStation 5 Xbox Series X Nintendo Switch 2 PlayStation 5 Pro Nintendo Switch

Top 5 – die am häufigsten auf willhaben gesuchten Spiele-Kategorien:

Nintendo Switch 2 Spiel Nintendo Switch Spiel PS5 Spiel PS4 Spiel Xbox Series X Spiel

Top 10 – die am häufigsten auf willhaben gesuchten Spiele-Titel bzw. Reihen: