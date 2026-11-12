Max Schmeling gegen Joe Louis: Wie die Kämpfe zweier Boxlegenden in den 1930er-Jahren Geschichte schrieben

München (OTS) -

München (ots)

1936 und 1938 sorgten die Duelle der beiden Schwergewichtsboxer weltweit für Aufsehen.

90 Jahre nach dem ersten der beiden Kämpfe beleuchtet die Dokumentation "Kampf der Giganten - Joe Louis gegen Max Schmeling" die Rivalität zwischen Schmeling und Louis sowie deren Nachwirkungen.

Deutsche TV-Premiere der 90-minütigen Dokumentation am Sonntag, 15. November, um 20:15 Uhr auf dem HISTORY Channel sowie auf Abruf

Basketball-Ikone LeBron James als Executive Producer an der neuen Doku beteiligt

Erstausstrahlung im Rahmen des Themenabends "Sport, der Geschichte schrieb" mit vier Doku-Highlights

Die beiden Kämpfe zwischen Max Schmeling und Joe Louis in den Jahren 1936 und 1938 zählen zu den berühmtesten Duellen der Boxgeschichte. Die Rivalität der beiden Schwergewichtsboxer ging jedoch weit über den Sport hinaus: In einer Zeit, in der Europa auf den Zweiten Weltkrieg zusteuerte, wurden sie zu Symbolfiguren eines politischen und gesellschaftlichen Gegensatzes. Die neue Dokumentation "Kampf der Giganten - Joe Louis gegen Max Schmeling" widmet sich dieser Rivalität und beleuchtet insbesondere ihre politische und gesellschaftliche Bedeutung sowie ihre Nachwirkungen. The HISTORY Channel zeigt die 90-minütige Dokumentation, an der auch Basketball-Ikone LeBron James als Executive Producer beteiligt ist, am Sonntag, 15. November, um 20:15 Uhr als deutsche TV-Premiere. Zudem ist die Dokumentation auf Abruf verfügbar.

The HISTORY Channel präsentiert die neue Dokumentation im Rahmen des Themenabends "Sport, der Geschichte schrieb" mit insgesamt vier Dokumentationen über Sportler und Sportereignisse im zeitgeschichtlichen Kontext. Im Anschluss an "Kampf der Giganten - Joe Louis gegen Max Schmeling" folgen um 21:45 Uhr "Jim Thorpe - Der vergessene Champion", um 23:15 Uhr "Olympia 1936 - Der Triumph des Jesse Owens" und um 00:45 Uhr "Hitlers Olympia".

Die Begegnungen zwischen Schmeling und Louis fanden vor dem Hintergrund der Rassentrennung in den USA und des aufkommenden Faschismus in Europa statt. Im ersten Kampf besiegte Max Schmeling Joe Louis durch K. o. Zwei Jahre später gewann Louis den Rückkampf im New Yorker Yankee Stadium bereits in der ersten Runde. Die zweite Begegnung wurde zum Sinnbild für den Gegensatz zwischen dem demokratischen Selbstverständnis der USA und dem Nationalsozialismus - zwischen Demokratie und Faschismus, verkörpert durch zwei Menschen im Ring.

"Kampf der Giganten - Joe Louis gegen Max Schmeling" zeichnet die Lebenswege der beiden Boxer nach. "Mein Ziel war immer, ein großer Sportler zu sein", so Max Schmeling in der neuen Doku. Joe Louis' Kindheit und Jugend im von Rassentrennung geprägten Süden der USA sowie sein Aufstieg zu einer über den Sport hinaus bedeutenden Figur der US-amerikanischen Gesellschaft werden ebenso beleuchtet wie Max Schmelings Rolle als von der NS-Propaganda vereinnahmte Symbolfigur. Zugleich zeichnet die Dokumentation ein differenziertes Bild des deutschen Boxers als komplexe Persönlichkeit, die sich einer einfachen Einordnung entzieht.

Zur Einordnung der Kämpfe äußern sich unter anderem die Historikerinnen Regina Gramer und Natalia Mehlman Petrzela sowie die Autoren und Boxhistoriker David Margolick, Benjamin Carter Hett und Thomas Hauser. Zu Wort kommen außerdem Angehörige, darunter Joe Louis' Sohn Joe Louis Barrow jr. und seine Enkelin Julia Barrow.

Die Dokumentation befasst sich zudem mit den Nachwirkungen der Rivalität zwischen Louis und Schmeling - von ihren Auswirkungen auf den Zweiten Weltkrieg bis hin zur unerwarteten Freundschaft, die beide später verband. Über Louis sagte Schmeling: "Joe Louis war ein großartiger Freund und der beste Mensch, den ich je kennengelernt habe."

Die Dokumentation (Originaltitel: "The Clash of Nations: Joe Louis vs. Max Schmeling") wurde für The HISTORY Channel von UNINTERRUPTED, einer auf Geschichten über Sportlerinnen und Sportler spezialisierten Marke von Fulwell Entertainment, in Zusammenarbeit mit Motion Entertainment produziert. Als Executive Producer für UNINTERRUPTED fungierten neben LeBron James Maverick Carter, Jamal Henderson und Matt Rissmiller. Nikki Spetseris führte Regie und fungierte als Executive Producerin; Ryan Lohuis zeichnete als Co-Executive Producer verantwortlich. Als Executive Producer fungierten Chet Fenster für Motion Entertainment sowie Eli Lehrer und Jim Pasquarella für The HISTORY Channel.

Weitere Informationen zu The HISTORY Channel sind unter www.history.de, www.facebook.com/HISTORYdeutschland, www.instagram.com/history_de sowie www.youtube.com/historyde zu finden.