Volkshilfe Symposium 2026: Kinderarmut in Stadt und Land – Problemlagen und Lösungen

Wien (OTS) -

„Zu teuer! Zu weit!“ – für viele armutsbetroffene Familien in Österreich beschreiben diese Worte den Alltag ihrer Kinder. Während Familien im urbanen Raum mit hohen Wohnkosten, beengten Wohnverhältnissen und ausgebuchten Angeboten konfrontiert sind, fehlt am Land Infrastruktur, ist die Mobilität eingeschränkt und wenige Unterstützungsangebote erschweren Alltag und Teilhabe. Beim Kinderarmut Symposium der Volkshilfe stehen genau diese unterschiedlichen Lebensrealitäten im Fokus: Expert*innen und Praktiker*innen aus der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien diskutieren gemeinsam Lösungen für mehr Chancengerechtigkeit.

In ganz Österreich leben Kinder in Armut oder sind von Ausgrenzung gefährdet – ob in dicht besiedelten Stadtteilen oder in abgelegenen ländlichen Regionen. Armut prägt den Alltag von Kindern. Das Volkshilfe-Symposium 2026 widmet sich diesen Lebensrealitäten von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen in urbanen und ländlichen Räumen.

Nachgegangen wird den Fragen: Wo unterscheiden sich Problemlagen und wo sind sie ähnlich? Warum ist kindspezifische Infrastruktur für armutsbetroffene Familien besonders wichtig? Was können Gemeinden tun, um Kinderarmut zu begegnen? Was funktioniert schon gut und was braucht es noch? Und warum reicht das Vorhandensein von Infrastruktur allein nicht aus, um Armut vorzubeugen?

Austausch und Lösungen für ganz Österreich

Im Rahmen des Symposiums diskutieren Expert*innen aus Sozialpolitik, Kinder- und Jugendarbeit, Wissenschaft und Praxis über konkrete Lösungsansätze, Zukunftssicherung, Sozialräume, Zugänge und Ausschlüsse, Kinderarmut etc. Unter anderem sprechen Karin Heitzmann (Wirtschaftsuniversität Wien), Christoph Reinprecht (Universität Wien), Heinz Schoibl (Helix Forschung und Beratung). Am Panel über „Soziale Infrastruktur in Zeiten der Krise“ tauschen sich Bettina Rehner (Kinderfreunde Österreich), Daniela Kern-Stoiber (Bundesweites Netzwerk offene Jugendarbeit), Lejla Visnjic (Bundesjugendvertretung), Ilkim Erdost (Arbeiterkammer Wien) und Martina Erlacher (Katholische Jungschar Österreichs) aus.

Das Symposium wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gefördert. Das gesamte Programm ist auf unserer Website zu finden: Kinderarmut-Symposium: Stadt und Land im Fokus

Volkshilfe Symposium: Kinderarmut in Stadt und Land

„Zu teuer! Zu weit!“ – für viele armutsbetroffene Familien in Österreich beschreiben diese Worte den Alltag ihrer Kinder. Während Familien im urbanen Raum mit hohen Wohnkosten, beengten Wohnverhältnissen und ausgebuchten Angeboten konfrontiert sind, fehlt am Land Infrastruktur, ist die Mobilität eingeschränkt und wenige Unterstützungsangebote erschweren Alltag und Teilhabe. Beim Kinderarmut Symposium der Volkshilfe stehen genau diese unterschiedlichen Lebensrealitäten im Fokus. Auch Online, Anmeldungen unter [email protected]

Datum: 18.11.2026, 13:30 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Theater am Werk – Kabelwerk

Oswaldgasse 35A

1120 Wien

Österreich

URL: https://www.kinderarmut-abschaffen.at/aktionen/symposium-kinderarmut-2026/