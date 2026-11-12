Polarise plant bis Ende 2028 rund 150 Megawatt neue KI-Kapazität in Deutschland

Hürth / Düsseldorf (OTS) -

Nächste AI Factories entstehen in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen – Auszeichnung würdigt den Aufbau souveräner KI-Infrastruktur

Polarise baut seine KI-Kapazität in Deutschland bis Ende 2028 um rund 150 Megawatt aus.Dafür erweitert Polarise bestehende Standorte und errichtet neben den bestehenden Standorten in Oslo und München neue AI Factories in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen, die bereits geplant oder im Bau sind. Ein erster Teil der neuen Kapazität wird bereits Anfang 2027 ausgeliefert und im Laufe des Jahres dann signifikant weiter ausgebaut, sodass bis Ende 2028 insgesamt rund 150 Megawatt souveräne Rechenleistung ans Netz gehen. Damit leistet Polarise einen Beitrag zu den Zielen der Bundesregierung, die die KI-Rechenkapazitäten in Deutschland bis 2030 mindestens vervierfachen will. Eine Hürde auf dem Weg dorthin sind lange Planungs- und Bauzeiten, denn Neubauvorhaben auf bislang unbebauten Flächen benötigen bis zur Inbetriebnahme häufig mehrere Jahre. Polarise setzt deshalb auf bestehende Gebäude, in denen neue Kapazität in Monaten ans Netz gehen kann, ohne neue Flächen zu versiegeln.

KI Bundesverband zeichnet Polarise als „Hidden Champion“ aus

In der Kategorie „Hidden Champion“ würdigt der KI Bundesverband Mitglieder, die im Hintergrund maßgeblich zum KI-Standort Deutschland und damit auch zur digitalen Souveränität Europas beitragen. Auf seiner Mitgliederversammlung im AI Village in Hürth bei Köln übergab der Verband den Preis an Polarise für den schnellen Aufbau souveräner KI-Infrastruktur, die Unternehmen in Deutschland Zugang zu Rechenleistung unter europäischem Recht verschafft.

„Hidden Champions sind in Deutschland traditionell die Unternehmen, auf denen ganze Branchen aufbauen“, sagt Daniel Abbou, Geschäftsführer des KI Bundesverbands. „Für die KI ist das die Infrastruktur, denn ohne leistungsfähige und souveräne Rechenzentren gibt es keine KI ‚Made in Germany‘. Polarise baut genau diese Infrastruktur, schnell und ohne neue Flächen zu versiegeln, und bringt den KI-Standort Deutschland damit entscheidend voran.“

Das Rückgrat der Münchner KI-Fabrik

Polarise baut keine neuen Rechenzentren auf der grünen Wiese, sondern verwandelt brachliegende Industrie- und Rechenzentrumsflächen nachhaltig in KI-Fabriken. Im Münchner Tucherpark hat das Unternehmen bereits ein ehemaliges Bankenrechenzentrum in nur sechs Monaten von der Planung bis zum Betrieb umgebaut und betreibt den Standort seitdem. Kern des Ansatzes sind die modularen AI Pods von Polarise, in sich geschlossene Rechenzentrumseinheiten, die in vorhandene Gebäude integriert werden. Gekühlt wird mit dem naheliegenden Eisbach; die Abwärme wird zukünftig das umliegende Quartier beheizen. Polarise stellt hier die Infrastruktur für die Industrial AI Cloud bereit und bietet zudem Kapazität für seine eigene KI-Cloud an. Der durch Polarise angestrebte Ausbau in ganz Deutschland würde rund eine Verzehnfachung der Kapazität des Rechenzentrums im Tucherpark bedeuten.

Souveräne KI aus einer Hand

Polarise deckt die gesamte Wertschöpfungskette souveräner KI ab, von eigenen Rechenzentren über Bare-Metal-GPU-Kapazität bis zur Polarise AI Cloud, die das Unternehmen im Oktober mit dem KI-Assistenten Rise und der Inferenz-Plattform Drive gestartet hat. Kunden können so an einem Ort KI mit sensiblen Daten unter europäischem Recht entwickeln und betreiben.

„Wir wollen das Unternehmen sein, auf das sich der KI-Standort Deutschland verlassen kann, wenn es darauf ankommt“, sagt Michel Boutouil, CEO von Polarise. „Unser Team hat KI-Rechenzentren in wenigen Monaten von der Planung in den Betrieb gebracht und obendrauf noch eine eigene Cloud gestartet, um diese Rechenleistung auch wirklich in den Organisationen verfügbar zu machen. Die Auszeichnung zum Hidden Champion gehört allen, die das möglich gemacht haben; von den Menschen, die Strom und Kühlung gebaut, Kabel verlegt und Code geschrieben haben, bis zu denen, die im Hintergrund alles am Laufen halten. Bis Ende 2028 legen wir nach und bringen rund 150 Megawatt neue KI-Kapazität in Deutschland ans Netz. Wir haben geliefert – und wir werden es wieder tun.“

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Über Polarise

Polarise (polarise.eu) wurde in Deutschland gegründet und ist ein europäischer KI-Anbieter, der eine vollständig integrierte KI-Cloud aus einer Hand anbietet. Das Unternehmen betreibt eigene hocheffiziente Rechenzentren, sogenannte AI Factories, in Deutschland und Europa. Über seine eigene AI Cloud verschafft Polarise Unternehmen und Organisationen Zugang zu souveräner KI-Rechenleistung.

Über den KI Bundesverband

Der Bundesverband der Unternehmen der Künstlichen Intelligenz in Deutschland e.V. (KI Bundesverband) vernetzt innovative KI- und Deep-Tech-Unternehmen mit der etablierten Wirtschaft und Politik und ist mit über 700 Unternehmen das größte KI-Netzwerk in Deutschland. Die Mitglieder des KI Bundesverbandes setzen sich dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte eingesetzt wird und Europa digitale Souveränität erlangt. Dazu müssen Deutschland und die EU ein attraktiver KI-Standort für Unternehmer:innen werden, an dem sich Risikobereitschaft lohnt und Innovationsgeist auf beste Bedingungen trifft. www.ki-verband.de