  • 12.11.2026, 08:05:02
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Miba baut ihre starke Präsenz in Nordamerika weiter aus

8. Werksstandort in USMCA in Mexiko eröffnet

Miba Werk in Ramos Arizpe, Mexiko
Laakirchen/Ramos Arizpe (OTS) - 

Die oberösterreichische Technologiegruppe Miba hat gestern ihren ersten Produktionsstandort in Mexiko eröffnet. Das neue Werk in Ramos Arizpe im Bundesstaat Coahuila umfasst 7.000 Quadratmeter Fläche, davon 5.000 für die Produktion. Das Grundstück selbst umfasst insgesamt 47.000 Quadratmeter, von denen die Miba derzeit rund 11.000 nutzt. Das schafft die Möglichkeit für eine künftige Erweiterung.

Die Miba hat fast 30 Millionen Euro in den neuen Standort investiert. Zum Produktionsstart sind dort 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Neues Werk ist bereits achter Produktionsstandort der Miba in Nordamerika

Nordamerika ist für die Miba seit Jahrzehnten eine besonders wichtige Region. Bereits bisher war das Unternehmen mit sieben Produktionsstandorten in den USA vertreten. Mit dem neuen Werk in Ramos Arizpe baut die Miba ihre starke Präsenz in Nordamerika weiter aus. Es wird vor allem regionale Kunden aus der Fahrzeugindustrie in Mexiko mit Miba Reibbelägen beliefern.

Damit setzt die Miba ihre „Local-to-local“-Strategie konsequent fort: Das Unternehmen hat das klare Ziel, direkt vor Ort in allen wichtigen Kundenmärkten zu produzieren. „Das schafft nicht nur kürzere Lieferwege und Lieferzeiten und damit mehr Flexibilität. Es hilft uns auch, die unterschiedlichen Märkte, Produkte und technologischen Herausforderungen unserer Kunden noch besser zu verstehen. Und genau dieses tiefgehende Verständnis brauchen wir, um einzigartige Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln“, sagt Miba Vorstandsvorsitzender F. Peter Mitterbauer.

Rückfragen & Kontakt

Miba AG
Wolfgang Chmelir
Telefon: 06648305796
E-Mail: [email protected]

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